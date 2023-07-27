Как настроить графики работы и учет рабочего времени в конфигурации  «1С:Зарплата и управление персоналом» ред. 3.1

В этой статье специалисты 1C IT-компании Lad разбирают настройки конфигурации «1С:Зарплата и управление персоналом» ред. 3.1 (ЗУП 3.1) для разных графиков работы: 40-часовая пятидневная рабочая неделя, график неполного рабочего времени, сокращенного рабочего времени, а также неполного сокращенного рабочего времени.

Для начала рассмотрим производственный календарь в программе, так как на его основе формируются рабочие графики всех сотрудников.

Производственный календарь

Производственный календарь – это календарь, составленный с учетом общегосударственных праздничных и выходных дней, содержащий информацию о норме рабочего времени на месяцы, кварталы года и год в целом, исчисленную в соответствии с законодательством.

Справочник Производственные календари предназначен для формирования и хранения производственных календарей. Справочник находится по следующему пути: Настройка — Предприятие — Производственные календари.

Производственных календарей может быть несколько, т.к. в разных регионах предусмотрен разный состав праздничных дней и соответственно переносов.

Производственный календарь Российская Федерация (который является общегосударственным) входит в поставляемые данные программы и обновляется по мере утверждения календаря и переносов праздников в РФ.

Перед началом работы необходимо заполнить производственный календарь на предстоящий год. Для этого открываем существующий производственный календарь (либо по кнопке «Создать» создадим новый), выбираем год, нажимаем «Заполнить по умолчанию» и проверяем корректность заполнения:

При необходимости производственный календарь можно скорректировать вручную, для этогонеобходимо использовать кнопки «Перенести день» (например, для переноса праздничного дня на другой день) и «Изменить день» (например, будний день становится выходным).

После заполнения производственного календаря можно приступать к настройке графиков работы.

Графики работы сотрудников

Справочник Графики работы содержит все виды графиков работы, используемых в организации. График работы хранит в себе информацию о плановом режиме рабочего времени.

Справочник является иерархическим, поэтому можно создать группу, в которую поместить однотипные графики.

При необходимости можно создать любое количество графиков. Для нового графика вводится наименование.

По умолчанию новый график настроен как 5-дневная рабочая неделя, 40 часов. Изменить настройки можно по ссылке Изменить свойства графика.

В форме настроек указывается производственный календарь для этого графика, определяются правила его автоматического заполнения: расписание работы, учитываются ли праздничные дни, используемые виды времени (например, явка и отпуск по уходу за ребенком) и т.п.

График пятидневной рабочей недели (40 часов)

При добавлении нового графика по кнопке «Создать» необходимо ввести наименование графика, выбрать год, за который первоначально будут заполнены данные по новому графику и настроить свойства нового графика работы.

По гиперссылке «Изменить свойства графика» задаем свойства для графика работы:

В появившемся окне необходимо выбрать производственный календарь, если в программе введены несколько производственных календарей. В нашем примере производственный календарь в системе один, поэтому поле выбора производственного календаря отсутствует.

Выбираем способ заполнения графика:

по дням недели (пятидневка, шестидневка и т.п.) — при выборе данного способа, по умолчанию свойства графика будут заполнены автоматически и будут соответствовать графику пятидневной 40-часовой рабочей недели с выходными днями: суббота и воскресенье

по циклам произвольной длины — позволяет составлять расписание работы по дням в течение определенного цикла.

Для учета праздничных дней по производственному календарю ставим флажок При заполнении учитывать праздничные дни. Продолжительность работы в праздничный день в этом случае устанавливается равной 0, продолжительность работы в предпраздничный день сокращается на 1 час.

После заполнения свойств графика по кнопке «ОК» заполняется график работы на весь год. Для сохранения графика необходимо его «Записать».

Если флажок Автоматическое обновление по производственному календарю установлен, то при изменении данных производственного календаря график будет заполнен вновь автоматически.

График неполного рабочего времени

Для возможности ввода графиков неполного рабочего времени, необходимо в Настройки — Кадровый учет поставить флажок Используется работа по неполной ставке.

Тогда в свойствах графика появляется дополнительная настройка — флаг Неполное рабочее время. Есть 2 варианта настройки неполного рабочего времени:

Неполный рабочий день (если сокращается количество рабочих часов каждый рабочий день).

Неполная рабочая неделя (если сокращается количество рабочих дней в неделе).

Флажок Считать норму по другому графику отвечает за порядок определения нормы времени. При указании другого графика в соответствующем для выбора поле норма определяется исходя из указанного графика полного рабочего времени.

Если флажок не установлен, то норма времени при расчете определяется исходя из количества рабочих дней и часов по графику неполного рабочего времени.

При такой настройке графика работы неполного рабочего времени длительность рабочей недели составляет 20 ч, норма времени будет считаться из расчета графика пятидневной рабочей недели 40 ч.

График сокращенного рабочего времени

Заполнение графика сокращенного рабочего времени отличается от заполнения графика работы неполного рабочего времени лишь тем, что в свойствах графика не указываем Считать норму по другому графику, то есть норма времени при расчете определяется исходя из количества рабочих дней и часов по графику неполного рабочего времени.

Посмотрим настройки графика для сокращенной рабочей недели 35 ч:

График неполного сокращенного рабочего времени

Усложняем задачу и настроим график неполного сокращенного рабочего времени. Например, сотруднику положена сокращенная рабочая неделя 35 часов, но он выходит на работу на неполную рабочую неделю и будет работать 17,5 часов.

В этом примере очень важно правильно указать график, по которому будет считаться норма времени. Ставим флажок Считать норму по другому графику и выбираем график сокращенного рабочего времени 35 ч.