Правда ли, что налоговая инспекция проверяет продавцов с терминалом эквайринга, но без кассы? Если да, то почему?

Терминал эквайринга позволяет принять безналичную оплату от покупателей. Но слип, который он печатает при подтверждении перевода, не заменят кассовый чек. А значит, пользоваться только терминалом могут те, кто освобожден от онлайн-касс. Это самозанятые, некоторые ИП на патенте и другие категории-исключения, перечисленные во второй статье закона о ККТ № 54-ФЗ.

Все остальные бизнесмены обязаны обзавестись кассой и применять ее при каждом расчете, даже если покупатель оплачивает картой.

Неприменение кассы — это нарушение. В начале июля 2023 года в ФНС действительно составили перечень потенциальных нарушителей: собрали адреса, где установлены терминалы эквайринга, но не зарегистрированы кассы. В открытом доступе списка нет, его направили только региональным инспекциям вместе с письмом от 03.07.2023 № АБ-4-20/8411.

Этим письмом ведомство поручило организовать по указанным адресам выездные обследования.

Если нарушение подтверждается, владельцу бизнеса объявляют предостережение и дают время на то, чтобы купить кассу, зарегистрировать ее и сформировать чеки коррекции. Если этого не сделать, инспекторы снова организуют обследование. При выявлении нарушений они могут провести контрольную закупку и по ее результатам выписать штраф за неприменение онлайн-кассы: