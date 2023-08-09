Порядок применения онлайн-касс

Правда ли, что налоговая инспекция проверяет продавцов с терминалом эквайринга, но без кассы? Если да, то почему?

Кратко отвечаем, почему терминал эквайринга не заменяет онлайн-кассу продавцам, которые не освобождены от использования кассового оборудования.

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Правда ли, что налоговая инспекция проверяет продавцов с терминалом эквайринга, но без кассы? Если да, то почему?
Иллюстрация: dragana-gordic/freepik

Терминал эквайринга позволяет принять безналичную оплату от покупателей. Но слип, который он печатает при подтверждении перевода, не заменят кассовый чек. А значит, пользоваться только терминалом могут те, кто освобожден от онлайн-касс. Это самозанятые, некоторые ИП на патенте и другие категории-исключения, перечисленные во второй статье закона о ККТ № 54-ФЗ.

Все остальные бизнесмены обязаны обзавестись кассой и применять ее при каждом расчете, даже если покупатель оплачивает картой.

Неприменение кассы это нарушение. В начале июля 2023 года в ФНС действительно составили перечень потенциальных нарушителей: собрали адреса, где установлены терминалы эквайринга, но не зарегистрированы кассы. В открытом доступе списка нет, его направили только региональным инспекциям вместе с письмом от 03.07.2023 № АБ-4-20/8411.

Этим письмом ведомство поручило организовать по указанным адресам выездные обследования.  

Если нарушение подтверждается, владельцу бизнеса объявляют предостережение и дают время на то, чтобы купить кассу, зарегистрировать ее и сформировать чеки коррекции. Если этого не сделать, инспекторы снова организуют обследование. При выявлении нарушений они могут провести контрольную закупку и по ее результатам выписать штраф за неприменение онлайн-кассы:

  • Предпринимателям придется заплатить от четверти до половины суммы расчета без кассы, минимум 10 000 рублей.

  • Юрлицам — от трети до полной суммы расчета без кассы, минимум 30 000 рублей (ч. 2 ст. 14.5 КоАП).

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