В чем сейчас запрещено интернет-магазинам отказывать своим покупателям: новые решения судов

1. Отказ продать товар по той цене, которая была указана на сайте

Гражданин приобрел на сайте ЦУМа несколько брендовых вещей всего за 2 787 рублей. Однако магазин отказался продать товары по цене, которая была ниже реальной стоимости этих вещей в сотни раз.

Как пояснил продавец, на сайте произошел технический сбой — поэтому цены, указанные на нем, были некорректными.

Покупатель обратился в суд, требуя обязать продавца исполнить договор купли-продажи, который был заключен путем принятия им публичной оферты, размещенной на сайте магазина.

Три судебные инстанции встали на сторону продавца, признав технический сбой на сайте уважительной причиной для расторжения договора.

Однако Верховный суд РФ отменил эти решения, отметив, что судам следовало установить причины и характер технического сбоя — в частности, действительно ли публичная оферта с заниженными ценами исходила от ЦУМа или сбой произошел в результате злонамеренных действий третьих лиц.

Если оферта исходила от ЦУМа, то договор следует признать заключенным вследствие ее акцепта покупателем (определение ВС № 16-КГ23-6-К4).

2. Отказ заменить некачественный товар, поскольку продавец-ИП прекратил свою регистрацию

Женщина приобрела через интернет-магазин электрообогреватель. Согласно паспорту изделия, изготовитель гарантировал работу прибора в течение 10 лет. Однако спустя 2 года обогреватель сломался — покупательница направила продавцу претензию, требуя заменить товар на исправный или вернуть деньги.

Не получив ответа, женщина обратилась в суд, заявив все те же требования к продавцу. В двух инстанциях ей отказали, поскольку продавец сообщил, что прекратил свою деятельность, снявшись с регистрационного учета как ИП, а претензию он не получал.

Но в кассации это дело пересмотрели, указав следующее (определение Третьего КСОЮ по делу № 8Г-6862/2023):

закон позволяет покупателю предъявить претензию о некачественном товаре как продавцу, так и изготовителю (ст. 18 закона «О защите прав потребителей»);

соответственно, продавец обязан принять товар ненадлежащего качества у потребителя и при необходимости провести проверку его качества;

прекращение регистрации ИП не влечет прекращение его обязательств как продавца в отношении своих покупателей: потребитель вправе обратиться в суд к продавцу и после утраты им статуса ИП, если требование связано с деятельностью, которую он раньше осуществлял (п. 18 постановления Пленума ВС от 28.06.2012 № 17).

3. Отказ вернуть деньги за товар, не соответствующий условиям договора

Заказав по интернету дорогостоящую систему для дезинфекции бассейнов, покупатель на пункте выдачи заказов обнаружил, что в товаре имеется ряд механических повреждений внешних корпусных деталей и отказался от него, потребовав вернуть деньги. Ему отказали, после чего спор перешел в суд.

Первые две инстанции согласились с продавцом, т. к. не было доказано наличие существенных недостатков в товаре. Однако в кассации обратили внимание на то, что имелись материалы экспертизы, которые доказывали, что внешний вид товара не соответствовал условиям договора.

А закон позволяет покупателю при приобретении товара дистанционным способом в течение 7 дней после передачи товара отказаться от договора и в т.ч. потребовать вернуть деньги и возместить убытки, если товар оказался некачественным (ст. 26.1 закона «О защите прав потребителей»).

Жалобу потребителя удовлетворили и дело направили на пересмотр (определение Шестого КСОЮ по делу №8Г-3878/2023).