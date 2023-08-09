44-ФЗ

Как рассчитать пени за просрочку поставки товара с нарушением срока (44-ФЗ) при отсутствии поэтапного исполнения

По условиям контракта поставщик обязался поставить несколько единиц оборудования различной комплектации в разные регионы страны. При этом контрактом был установлен общий предельный срок поставки.

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Как рассчитать пени за просрочку поставки товара с нарушением срока (44-ФЗ) при отсутствии поэтапного исполнения
Иллюстрация: freepik/freepik

Поставщик доставлял оборудование партиями, часть товара передана заказчику с нарушением срока.

Заказчик начислил пени на всю сумму контракта и произвел оплату за вычетом штрафных санкций.

Поставщик обжаловал указанные действия в суде. По его мнению, каждая единица поставленного товара имеет для заказчика потребительскую ценность и может им использоваться по назначению.

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Заказчик принимал исполнение при поставке оборудования частями и в разные сроки без замечаний, поэтому должен был произвести расчет штрафных санкций, исходя из стоимости той части товара, которая была поставлена за пределами установленного срока поставки.

В этом случае сумма пени составила бы менее 5% цены контракта и подлежала бы списанию.

Суды встали на сторону заказчика и отметили:

  • возможность выполнения поставщиком своих обязательств по частям (этапами) контрактом не предусмотрена;

  • оборудование закупалось с целью развития государственной сети наблюдения за экологическими показателями, поэтому его локальное использование в отдельных регионах для заказчика интереса не представляет. Потребительская ценность — в комплексном (одновременном) использовании всех единиц оборудования;

  • стороны согласовали поставку товара в полном объеме, а не по частям, поэтому нет оснований для расчета пени, исходя исключительно из стоимости тех единиц оборудования, которые переданы заказчику с просрочкой.

Документ: постановление АС Московского округа от 01.08.2023 г № Ф05-17284/2023 по делу №А40-176781/2022.

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