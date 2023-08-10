Как определить, нужно ли облагать НДС неустойку по договору поставки

Как определить налоговую базу по НДС

НДС облагается реализация товаров (работ, услуг) на территории России.

Реализация в общем случае — это продажа за деньги или передача в обмен на другое имущество товаров (работ, услуг).

Товары (работы, услуги) считаются реализованными, если право собственности на них перешло от одного лица другому.

Чтобы правильно рассчитать НДС по реализованным товарам (работам, услугам), вы должны определить сумму выручки от реализации, а также:

место, где эти товары (работы, услуги) были реализованы. Если это Россия, то реализация облагается НДС, иначе — нет; ставку налога, по которой облагаются реализованные товары (работы, услуги); дату, когда налог должен быть начислен к уплате в бюджет.

В некоторых случаях налоговая база по НДС может увеличиваться за счет включения некоторых сумм.

Когда неустойку не включают в базу по НДС

К суммам, увеличивающим налоговую базу по НДС, неустойка, которую вам уплатил покупатель по договору поставки, не относится (пп. 2 п. 1 ст. 162 НК). Такой вывод содержится в постановлении Президиума ВАС от 5 февраля 2008 г. № 11144/07.

Это вынужден признавать и Минфин. Неустойка за просрочку оплаты товара не включается в налоговую базу по НДС (см., к примеру, письмо от 9 февраля 2021 г. № 03-07-05/8311).

Неустойка (штраф, пени) не относится к оплате товаров. Она является мерой имущественной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств (ст. 330 ГК).

Пример. Когда неустойка не включается в налоговую базу по НДС По договору поставки фирма реализовала товары на сумму 500 000 руб. Покупатель оплатил товар с опозданием. За просрочку оплаты товара с покупателя в пользу организации взыскана неустойка в размере 5000 руб. Включать ее в налоговую базу по НДС не нужно.

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Когда неустойку включают в базу по НДС

Если в договоре поименована неустойка, которая не обеспечивает исполнение обязательства, а связана с оплатой, то она является элементом ценообразования.

Когда суммы связаны с оплатой товара, их нужно включить в налоговую базу по НДС (см., к примеру, письмо Минфина от 26 октября 2020 г. № 03-07-11/93098).

Пример. Когда неустойка включается в налоговую базу по НДС По договору поставки предусмотрена неустойка в виде повышающего коэффициента 1,2 к цене при превышении объема отгрузки свыше 2000 единиц товара с начала действия договора. Оплата товара с учетом повышающего коэффициента полностью включается в налоговую базу по НДС. Эта неустойка не связана с исполнением обязательств покупателя по договору, а фактически являются частью выручки от продаж.

Таким образом, прежде чем принимать решение о невключении в налоговую базу по НДС штрафов за нарушение условий хоздоговора, прочитайте, как условия о санкциях прописаны в договоре. Только если получаемые суммы не являются оплатой реализуемых товаров (работ, услуг, имущественных прав), в налоговую базу по НДС их включать не нужно.