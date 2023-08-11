Возможность взять ипотеку для самозанятых: условия и требования

О том, как плательщику НПД получить ипотечный кредит, рассказывают эксперты платформы для самозанятых Наниматель.

Требования к самозанятому заемщику

Для банка важно, чтобы клиент вел деятельность и имел стабильный доход. Для заемщиков, работающих по трудовым договорам, многие банки снизили стаж работы до 3 месяцев.

Другое дело самозанятые — им требуется показать не менее 6 месяцев. А лучше, если стаж работы в статусе плательщика будет больше.

Банк может обратить внимание и на вид деятельности и отказать. Поэтому самозанятому следует уточнить у ипотечного менеджера банка, не состоит ли его бизнес в «черном списке».

Банк обязательно обратит внимание на стабильность дохода самозанятого. Отсутствие или его уменьшение, по сравнению с обычным, даже в течение 2—3 месяцев, может стать для кредитной организации поводом для отказа.

У банков есть некое недоверие к собственникам малого бизнеса, поэтому обычно их кредитуют на менее выгодных условиях.

Например, может быть больше первоначальный взнос, или к ставке прибавляется от 0,5 до 1 процентного пункта.

Об участии самозанятых в ипотечной программе по двум документам, когда обычный заемщик, работающий по найму, для получения ипотечного кредита может предоставить паспорт или СНИЛС, не приходится и говорить.

Как самозанятому взять ипотеку

Для начала следует проверить свою кредитную историю и долги по базе Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Если история не подпорчена и долгов нет, то можно проверить свою платежеспособность и сделать предварительный расчет на сайте банков, куда планируется подать заявку на ипотечный кредит.

По закону клиент не может тратить больше 50% дохода на все кредиты. При этом учитываются лимиты по кредитным картам, даже по тем, которые не используются, выплаты по другим кредитам, плюс ипотечный.

Самозанятому не стоит доверять информации, размещенной на сайте банка. Лучше уточнить ее актуальность у ипотечного менеджера. Обычно эти специалисты дают информацию о том, как банк вообще относится к такой категории заемщиков — чаще отказывает, или все-таки кредитует.

Если все условия соответствуют заявленным, самозанятому остается предоставить справку о доходах по НПД за требуемый банком период. Получить ее можно в приложении «Мой налог».

Также потребуются выписка с банковского счета самозанятого с поступлениями денег и справка о постановке на налоговый учет в качестве самозанятого.

У банка могут быть дополнительные требования. Например, краткое описание бизнеса, которым самозанятый занимается, число клиентов, период работы. Некоторые кредитные организации запрашивают дополнительные документы — паспорт или СНИЛС.

Что повысит шансы на получение ипотеки самозанятым

Банк может отказать в кредите любому человеку. Самозанятым, как менее знакомой категории заемщиков, отказывают чаще. Но повысить вероятность получения ипотечного кредита плательщик НПД может, если предпримет следующие шаги.

Достаточно убедительным для банка будет большой первоначальный взнос. Если для самозанятых, к примеру, это 30%, то при внесении половины займа или больше, заемщик становится для банка вызывающим доверие клиентом.

Ипотечный кредит легче получить в банке, через который самозанятый осуществляет свои расчеты. В этом случае отпадает необходимость предоставлять обычный пакет документов — прохождение всех денежных сумм банк видит.

Больше доверия вызовет самозанятый, который привлечет созаемщика. Хорошо, если не одного, а нескольких.

В этом варианте не исключена возможность увеличения займа, так как банк будет учитывать суммарный доход созаемщиков.

Увеличиваются шансы на получение ипотечного кредита для самозанятых, работающих параллельно по трудовому договору. У банка есть уверенность, что даже остановка деятельности в статусе плательщика НПД, не грозит просрочкой взносов.

Дополнительным доходом, при расчете суммы кредита считается и арендная плата. Банку потребуются декларация 3-НДФЛ, документы, подтверждающие право владения недвижимостью и выписки с банковского счета, куда арендатор перечисляет деньги.

Самозанятый пенсионер, как дополнительный доход, показывает пенсию. Это также может повлиять на получение займа и сумму ипотечного кредита.

Не рекомендуется подавать заявки на ипотеку сразу в несколько банков, потому что каждый запрос на проверку кредитной истории отражается на рейтинге заемщика — он снижается. Соответственно, шансы на одобрение тоже стремятся к минимуму.

Вероятность получить ипотечный кредит можно увеличить, если погасить действующие кредиты и закрыть кредитные карты. Здесь все зависит от банка.

Некоторые не берут в учет задолженность по кредиткам, другие обратят внимание на платеж по карте, сведения о котором кредитор передает в Бюро кредитных историй. Гарантий этот вариант не дает, но попытаться можно.

Может ли самозанятый получить налоговый вычет по ипотеке

Самозанятый в обязательном порядке платит только налог на профессиональный доход. В добровольном — взносы в ФСС. На этом его обязательства перед государством заканчиваются.

Поэтому о налоговом вычете речь не может идти, потому что его могут получить граждане, доходы которых облагаются 13% НДФЛ.

Рассчитывать на налоговый вычет могут только самозанятые, имеющие дополнительный доход, облагаемый НДФЛ, то есть работающие по трудовому договору.

Как бы там ни было, главный интерес банка — расширение своего кредитного портфеля, поэтому самозанятые, удовлетворяющие всем требованиям, имеют все шансы получать ипотеку наравне с остальными.