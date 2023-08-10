Дело вкуса: может ли самозанятый заниматься общепитом

Общепит: что может самозанятый
Не запрещено организовать, например, стационарную точку в бизнес-центре и готовить там обеды на продажу. Можно продавать обеды, салаты или пирожки, приготовленные дома.
Самозанятые могут открывать нестационарные точки общественного питания на улице и готовить там чебуреки, шаурму, кофе, пончики и др. К разрешенным видам относятся: разнообразная выпечка, мед, мясная продукция.
Главное условие — все должно быть произведено самозанятым собственноручно, без привлечения вспомогательного персонала.
Разрешительные документы для деятельности самозанятого в сфере общепита
Среди продуктов питания есть такие, которые могут навредить человеку. По закону для их производства и реализации требуются сертификаты и декларации соответствия.
Самозанятому, работающему в точке общественного питания, прежде чем заняться производством продуктов питания, нужно открыть технический регламент и узнать, что из этих двух документов требуется для выбранного вида продукции. Также информацию можно найти в перечне продукции, подлежащей обязательной сертификации.
Если ни в одном из источников выбранная продукция не упоминается, значит, сертификат не требуется, и можно смело начинать микробизнес — производить и продавать физическим лицам.
Самозанятому, который готовит продукцию на своей кухне, вообще не нужны никакие разрешительные документы и соблюдение техрегламента ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». Для домашнего приготовления продукции достаточно соблюдать Санпин 2.3.2.1324-03.
Стоит также ознакомиться с законом о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и выполнять его предписания с максимальной точностью.
Самозанятым, в отличие от ИП и юр. лиц, нет необходимости уведомлять Роспотребнадзор о начале своей деятельности в сфере общепита. Также, по закону, самозанятому не нужен уголок потребителя.
Декларация соответствия для самозанятых
Если блюда готовятся на территории общепита и потребители съедают их там же, то декларация не требуются. Считается, что эта услуга оказывается физическим лицам.
Когда торговля выносная, то она становится уже «услугой по продаже продукции общепита», поэтому для нее декларация соответствия необходима.
Например, самозанятый получает от юр. лица заказ на обеды для сотрудников, которые он должен доставлять в офис.
По закону право получить сертификат на такую продукцию имеют только ИП и юридические лица.
Что может предпринять самозанятый, чтобы иметь возможность исполнить заказ?
Можно делегировать сертификацию заказчику. Нарушением закона это точно не станет.
Второй, вполне законный метод избежать сертификации, — получить отказное письмо в Роспотребнадзоре. Но этот орган не всегда с пониманием относится к таким запросам и может не пойти навстречу. Тогда можно обратиться в частный сертификационный центр или лабораторию, заплатить и получить отказное письмо.
Открытие точки общепита как ИП на НПД
В индустрию питания легче попасть, если индивидуальный предприниматель имеет статус плательщика налога на профессиональный доход.
При почти одинаковых условиях с самозанятыми, у такого бизнесмена все-таки есть преимущества. Он может делать оптовые закупки у ИП и юр. лиц. ИП на НПД имеет расчетный счет, с которым удобно проводить оплаты подрядчикам и арендодателям.
Статус дает право получать сертификаты и лицензии, которые просто самозанятому недоступны. Одной из привилегий является возможность установления онлайн-кассы.
Нестационарные торговые точки для самозанятых
До июля 2022 года 60% нестационарных торговых объектов могли пользоваться представители малого и среднего бизнеса. Но эту норму решили распространить и на самозанятых, деятельность которых связана с малоформатной торговлей.
Правительство считает необходимым устранить ограничения по ассортименту продукции, а места с высокой проходимостью выделить для тех, кто продает продукты со своего огорода или фермерского хозяйства.
К этой категории как раз и относится большое число самозанятых, которым дан «зеленый свет». Норма будет действовать до 2029 года, пока не закончится эксперимент по установлению специального налогового режима.
Самозанятым разрешено производство органических продуктов
Плательщики налога на профессиональный доход (НПД) с 1 сентября 2023 года получат доступ для внесения в реестр производителей органической продукции. По закону органическая продукция должна иметь сертификат на соответствие российским требованиям.
Самозанятые для своей «органики» смогут теперь официально получить сертификат соответствия и знак маркировки.
Надо отметить, что «органика» — это сфера, в которой преобладают небольшие фермы, пасеки, личные подсобные хозяйства. «Зеленый листик» может стать их конкурентным преимуществом. А для потребителей сертификат — гарантией качества продукта.
Самозанятым продавать пищевую продукцию не запрещено. Главное — соблюдать все требования, предъявляемые к ее производству.