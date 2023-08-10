Дело вкуса: может ли самозанятый заниматься общепитом

Не запрещено организовать, например, стационарную точку в бизнес-центре и готовить там обеды на продажу. Можно продавать обеды, салаты или пирожки, приготовленные дома.

Самозанятые могут открывать нестационарные точки общественного питания на улице и готовить там чебуреки, шаурму, кофе, пончики и др. К разрешенным видам относятся: разнообразная выпечка, мед, мясная продукция.

Главное условие — все должно быть произведено самозанятым собственноручно, без привлечения вспомогательного персонала.

Разрешительные документы для деятельности самозанятого в сфере общепита

Среди продуктов питания есть такие, которые могут навредить человеку. По закону для их производства и реализации требуются сертификаты и декларации соответствия.

Самозанятому, работающему в точке общественного питания, прежде чем заняться производством продуктов питания, нужно открыть технический регламент и узнать, что из этих двух документов требуется для выбранного вида продукции. Также информацию можно найти в перечне продукции, подлежащей обязательной сертификации.

Если ни в одном из источников выбранная продукция не упоминается, значит, сертификат не требуется, и можно смело начинать микробизнес — производить и продавать физическим лицам.