Получил СМС об операции, которую не совершал: что делать в этой ситуации?

Что может стоять за сообщением о списании денег с карты

Это может быть как реальное списание средств, так и мошеннические действия.

Рассмотрим каждую из возможных причин:

Списание за подписку. Всевозможные сервисы (онлайн-кинотеатры, приложения по изучению языков, музыкальные платформы) дарят новым клиентам бесплатный пробный период. Чтобы смотреть фильмы или слушать музыку, при регистрации необходимо ввести данные карты, если ее не отвязать по истечении демо-периода, со счета будут списаны деньги.

Что делать: если вы не планируете пользоваться сервисом, отвяжите карту в личном кабинете.

Списание по решению суда. Если клиент не платил алименты, штрафы, налоги, не оплачивал коммунальные услуги или не вносил ежемесячные платежи по кредиту, деньги могут быть списаны с его счета по решению суда, причем без уведомления.

Что делать: если деньги списаны незаконно (например, это были алименты или пособия), необходимо обратиться к судебному приставу-исполнителю с заявлением.

Технический сбой в банке. Из-за него сообщение о совершенной операции может прийти с задержкой в несколько дней. Также в результате технического сбоя банк может дважды списать деньги за одну покупку.

Что делать: связаться с банком, сообщить о случившемся. Финансовая организация проведет проверку и вернет случайно списанные деньги, говорит Ольга Милова.

Мошеннические действия . Злоумышленники используют технологию подмены номеров, выдавая их за номера банков, или отправляют сообщения с телефона, похожего на официальный телефон банка. После отправки уведомления о «списании» аферисты связываются с владельцем карты, сообщают о несанкционированной операции и просят назвать персональные данные карты или перевести деньги на «безопасный» счет.

Действительное похищение. Если ни одна из вышеперечисленных причин не подходит, скорее всего, данные вашей карты попали в руки мошенников и им удалось похитить с нее средства.

Что делать, если списание совершили мошенники

Прежде всего, удостоверьтесь, что операция была действительно совершена.

Посмотреть это можно в мобильном приложении или в интернет-банке, выбрав вкладку с операциями по карте.

Если после получения уведомления об операции с вами связались якобы из службы безопасности вашей финансовой организации и сообщили о несанкционированной операции или о чьей-то попытке оформить на ваше имя кредит, повесьте трубку и перезвоните в банк по официальному номеру — он указан на карте или сайте банка.

Важно! Ни в коем случае не перезванивайте по тому номеру, с которого вам позвонили и сообщили о несанкционированной операции, — вы попадете к тем же мошенникам.

Также нельзя:

называть посторонним конфиденциальные данные карты, кодовое слово, логин и пароль от личного кабинета, одноразовый пароль из СМС или push-сообщения;

переводить деньги на «резервный» (или «безопасный») счет по просьбе сторонних лиц;

устанавливать на смартфон приложение с удаленным доступом.

Если деньги с карты действительно списаны, нужно незамедлительно ее заблокировать, подчеркивает Милова.

Сделать это можно:

в мобильном приложении . Самый быстрый способ. Необходимо выбрать карту и в настройках нажать на кнопку «заблокировать». Как вариант, можно написать просьбу в чат поддержки;

по телефону горячей линии . Обычно заблокировать карту можно в тоновом режиме, не дожидаясь ответа оператора. Для идентификации может понадобиться код из СМС, паспорт и/или кодовое слово;

через СМС-банкинг. Для этого необходимо отправить с мобильного телефона определенную комбинацию из цифр и символов. Услуга доступна не во всех финансовых организациях;

в отделении банка. Наиболее долгий способ: вам понадобится паспорт.

После блокировки карты следует уведомить банк о несанкционированной операции. По закону, сделать это нужно в течение 24 часов, отмечает Милова. Лучше всего подавать заявление в отделении банка и попросить у сотрудника документ, подтверждающий, что заявление действительно принято. После этого банк начнет проверку.

После обращения в банк следует написать заявление в полицию.

Вернет ли банк деньги, если их похитили мошенники

Ответственность за сохранность данных банковской карты несет только ее владелец. Если персональная информация попадает к третьим лицам (даже к родственникам), карта считается скомпрометированной.

Банк вернет похищенные деньги, но при условии, что списание средств произошло без участия и без ведома держателя карты. Такое возможно, например, в результате утечки данных.

Для покупок в Интернете рекомендуется использовать виртуальные карты — на нее можно класть определенную сумму под покупку или устанавливать небольшой лимит. Даже если данные виртуальной карты будут скомпрометированы, злоумышленники не смогут похитить существенную сумму.

Как вариант, виртуальную карту можно заменить бесплатной дебетовой, использовать ее для онлайн-покупок и хранить на ней немного денег.

«Если будет доказано, что человек добровольно сообщил мошенникам конфиденциальную информацию, банк деньги не вернет. Нужно быть очень аккуратным, особенно с людьми, которые звонят и интересуются вашими паспортными данными, данными ваших банковских карт, торопят или сообщают, что вы выиграли приз. Мошенники выбивают из эмоционального равновесия, поэтому в таких случаях нужно просто вешать трубку», — рекомендует эксперт.

В следующем году в России начнет действовать закон, по которому банку придется возместить клиенту деньги в том случае, если кредитная организация допустила перевод средств на мошеннический счет, который находится в специальной базе Банка России, отмечает Милова.

Закон предусматривает 2-дневный период охлаждения, в течение которого банк не будет переводить деньги на подозрительный счет. О сомнительной операции финансовая организация должна уведомить клиента.