Мошенничество

Защита пожилых родственников от мошенников: как инструктировать

Недавно слышала разговор на остановке. Женщина лет 50 рассказывала другой даме о том, что постоянно рассказывает своей пожилой маме про мошенников. О том, что не надо вестись на всяких липовых сотрудников МВД и Центробанка, которые звонят и пытаются выманить личные данные для доступа к счету. И раньше, мол, мама учила маленькую меня и предостерегала, а теперь все наоборот.

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Защита пожилых родственников от мошенников: как инструктировать
Иллюстрация: Kampus Production/freepik

Я подумала о том, что можно составить список из советов, которые можно дать пожилым родным, близким и знакомым.

К сожалению, именно они часто оказываются доверчивыми и в итоге теряют деньги.

  • Не верь, когда звонят и представляются сотрудниками МВД, ФСБ и так далее. Если к тебе есть какое-то реальное дело, напишут письмо по официальной почте или придут. Просто клади трубку.

  • Если звонят и представляются сотрудниками банка, тоже сразу клади трубку. Скорее всего, это мошенники. Но если это реальный сотрудник банка, ты ничего не потеряешь, не переживай. В таком случае он или она звонили, чтобы продать тебе кредит, кредитную карту или другой продукт.

  • Сотрудники банков и Госуслуг не звонят по Whatsapp и Telegram. Если звонят и говорят такое — клади трубку.

  • Не покупай дорогостоящие товары с рук. Ни на улице, ни на Авито и еще где-то в интернете. Там есть и чистые обманщики, и просто недобросовестные люди с бракованными вещами.

  • Оплачивай покупки онлайн только на крупных сайтах типа Wildberries. Сомневаешься, надежный ли сайт — спроси у меня.

  • Если видишь в интернете рекламу про то, что всем жителям России или всем пенсионерам положена какая-то выплата — не переходи по ссылке и не вводи данные карты. Это обман.

  • Если звонят, пишут или лично приходят и обещают какие-то лекарства и иные блага для пенсионеров, но надо заплатить налог или небольшой взносэто мошенники. Ничего не плати.

  • Если в соцсетях тебе пишут знакомые или родственники и просят деньги в долг — обязательно позвони им по телефону и убедись, что это именно сам человек. Мошенник взламывают чужие профили и так обманывают людей.

  • Если позвонят и скажут, что кто-то из родных попал в беду и надо срочно перевести деньги — не верь и ничего не переводи. Позвони и расскажи все мне или другим родным.

  • Если пишут личные сообщения, звонят и предлагают выгодно вложить деньги, для этого их надо перевести на карту или по номеру телефонане верь. Это тоже злоумышленники.

  • При любых непонятных ситуациях обращайся ко мне. Крупные суммы лучше тоже без меня никуда не вкладывать — посоветуйся, пожалуйста.

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Мошенничество

Защита пожилых родственников от мошенников: как инструктировать

Недавно слышала разговор на остановке. Женщина лет 50 рассказывала другой даме о том, что постоянно рассказывает своей пожилой маме про мошенников. О том, что не надо вестись на всяких липовых сотрудников МВД и Центробанка, которые звонят и пытаются выманить личные данные для доступа к счету. И раньше, мол, мама учила маленькую меня и предостерегала, а теперь все наоборот.

Защита пожилых родственников от мошенников: как инструктировать

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