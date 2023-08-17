Защита пожилых родственников от мошенников: как инструктировать

Я подумала о том, что можно составить список из советов, которые можно дать пожилым родным, близким и знакомым.
К сожалению, именно они часто оказываются доверчивыми и в итоге теряют деньги.
Не верь, когда звонят и представляются сотрудниками МВД, ФСБ и так далее. Если к тебе есть какое-то реальное дело, напишут письмо по официальной почте или придут. Просто клади трубку.
Если звонят и представляются сотрудниками банка, тоже сразу клади трубку. Скорее всего, это мошенники. Но если это реальный сотрудник банка, ты ничего не потеряешь, не переживай. В таком случае он или она звонили, чтобы продать тебе кредит, кредитную карту или другой продукт.
Сотрудники банков и Госуслуг не звонят по Whatsapp и Telegram. Если звонят и говорят такое — клади трубку.
Не покупай дорогостоящие товары с рук. Ни на улице, ни на Авито и еще где-то в интернете. Там есть и чистые обманщики, и просто недобросовестные люди с бракованными вещами.
Оплачивай покупки онлайн только на крупных сайтах типа Wildberries. Сомневаешься, надежный ли сайт — спроси у меня.
Если видишь в интернете рекламу про то, что всем жителям России или всем пенсионерам положена какая-то выплата — не переходи по ссылке и не вводи данные карты. Это обман.
Если звонят, пишут или лично приходят и обещают какие-то лекарства и иные блага для пенсионеров, но надо заплатить налог или небольшой взнос — это мошенники. Ничего не плати.
Если в соцсетях тебе пишут знакомые или родственники и просят деньги в долг — обязательно позвони им по телефону и убедись, что это именно сам человек. Мошенник взламывают чужие профили и так обманывают людей.
Если позвонят и скажут, что кто-то из родных попал в беду и надо срочно перевести деньги — не верь и ничего не переводи. Позвони и расскажи все мне или другим родным.
Если пишут личные сообщения, звонят и предлагают выгодно вложить деньги, для этого их надо перевести на карту или по номеру телефона — не верь. Это тоже злоумышленники.
При любых непонятных ситуациях обращайся ко мне. Крупные суммы лучше тоже без меня никуда не вкладывать — посоветуйся, пожалуйста.