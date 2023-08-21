Почему возникла непонятная задолженность по кредитной карте и как ее решить

Причины возникновения задолженности

Кредитные карты отличаются от других займов грейс-периодом — временем, в течение которого банк не начисляет проценты за пользование заемными средствами.

В одних финансовых организациях льготный период составляет до 755 дней, в других — до 365 дней, но чаще всего банки предлагают грейс продолжительностью 50–60 дней.

Задолженность по счету, привязанному к кредитной карте, может быть связана с грейс-периодом, а точнее:

С нарушением его условий . Льготный период распространяется не на все операции, как правило, а только на безналичные покупки. Если же с такой карты снять или перевести деньги, беспроцентный период обнулится. На сумму долга начнут начисляться проценты.

С неуплатой минимального платежа . Для сохранения условий по кредитной карте клиент должен ежемесячно вносить минимальный платеж — процент от суммы задолженности, который рассчитывается индивидуально. Если платеж пропустить, банк начислит пени и может ухудшить условия кредитования.

С особенностями расчета льготного периода. Одни финансовые организации отсчитывают грейс с первого числа каждого месяца, другие — с даты первой покупки, третьи — с даты активации карты. Также бывает, что длинный (годовой или двухлетний) беспроцентный период распространяется только на покупки, совершенные в первый месяц с момента получения карты, а затем грейс уменьшается до стандартных 60 или 90 дней. Если запутаться с расчетом льготного периода, есть риск, что он закончится раньше, чем предполагал клиент, тогда образуется задолженность.

Непонятная клиенту задолженность также может образоваться по следующим причинам, не связанным с грейс-периодом:

Плата за обслуживание. Не все карты безусловно бесплатны — нередко финансовые организации требуют от клиентов соблюдения определенных условий для бесплатного обслуживания: совершения покупок на минимальную сумму или хранения в банке накоплений.

Бывает, что обслуживание бесплатно в первый год с момента активации карты. При несоблюдении условий бесплатного обслуживания или по истечении демопериода банк спишет плату из кредитного лимита.

Плата за уведомления об операциях . В зависимости от финансовой организации СМС или push-уведомления могут быть бесплатными всегда или первые два месяца с момента получения карты, или если по кредитке нет задолженности. Плата за уведомления также списывается из кредитного лимита.

Списание за подписку . Онлайн-кинотеатры или музыкальные сервисы предлагают новым клиентам бесплатный пробный период, для получения которого необходимо привязать банковскую карту. Если привязать кредитку и забыть об этом, по истечении демопериода с ее счета будут списаны деньги.

Оплата покупок за рубежом. При оплате картой товаров и услуг в валюте, отличной от валюты счета карты, может быть списана сумма больше, чем рассчитывал клиент.

Дело в том, что авторизация операции происходит по курсу на день совершения операции, а вот фактическое списание денег — по курсу на день финансового подтверждения (процесс может занимать несколько дней). При ослаблении рубля со счета карты спишется больше денег.

Технический сбой в банке . Это может быть неверное распределение платежа, как в случае с пользователем «Народного рейтинга». Или двойное списание, когда за одну покупку списывается двойная плата.

Мошеннические действия. Если персональные данные кредитной карты (или сам пластик) попали к посторонним лицам, они могут воспользоваться кредитным лимитом: оплатить покупку в Интернете, снять наличные или перевести деньги.

Как проверить, не стали ли вы жертвой мошенников

Рекомендуется время от времени проверять расчеты по кредитной карте.

Сделать это можно в мобильном приложении или личном кабинете интернет-банка, а также в отделении финансовой организации.

Также действенная проверка в текущем режиме — через СМС или push-уведомления. Как правило, такие сообщения содержат информацию не только о сумме операции, но и о ее наименовании.

Что делать, если есть задолженность, с которой вы не согласны

Если задолженность образовалась в результате мошеннических действий, следует немедленно обратиться в банк по телефону горячей линии или в чате мобильного приложения и заблокировать карту.

Важно! Согласно закону «О национальной платежной системе», клиент обязан обратиться в банк не позже, чем через сутки с момента совершения нелегальной операции.

Если происхождение задолженности так и не выяснено, долг образовался из-за технического сбоя в банке или нарушения банком условий договора, следует подать в финансовую организацию заявление с просьбой разъяснить причину образования долга.

Кредитное учреждение обязано в течение 15 рабочих дней рассмотреть заявление, если оно направлено по стандартной форме, утвержденной Советом финансового уполномоченного и если со дня нарушения прошло не более 180 дней.

В иных случаях срок рассмотрения составляет 30 дней, поясняет председатель коллегии адвокатов «Адвокатъ» Андрей Мисаров. Банк обязан предоставить клиенту возможность получать информацию о результатах рассмотрения обращения, в том числе в письменной форме, при наличии такого требования от клиента (п. 8 ст. 9 ФЗ «О национальной платежной системе»).

Если сумма задолженности, появившаяся не вследствие действий держателя карты, не превышает 500 тыс. рублей, можно обратиться к финансовому уполномоченному с заявлением о неправомерных действиях банка, добавляет адвокат.

Неправомерное списание банком денежных средств может быть также оспорено в судебном порядке.

Будут ли начисляться проценты на «нелегальную» задолженность

Если банк признает обращение необоснованным и откажет в его удовлетворении, на размер непогашенных средств будут начислены проценты, предусмотренные договором, говорит Мисаров.

В случае признания обращения обоснованным проценты начисляться не будут.

Что делать, чтобы не допустить задолженность по кредитной карте: главное

Внимательно изучите договор обслуживания кредитной карты — особенно условия действия льготного периода, годового обслуживания, уведомлений об операциях.