СБИС ответил на претензии пользователей на «Клерке». Больше всего вопросов к интерфейсу онлайн-версии, отчетам, отражению корректировок

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Пользователь с ником Джордж собрал сразу пачку вопросов о пользовании сервисом СБИС.

Выкладываем вопрос пользователя и ответ СБИС. Для удобства можете пользоваться навигацией 👉

Выгрузка в pdf Вопрос: Часто требуется сделать отчетность в ПДФ для контрагентов с протоколами. Приходится извращаться через виртуальный принтер. И даже тут при печати почему то стоят галочки на печати протокола и не стоит на самом отчете. Ответ СБИС: У нас реализована выгрузка с PDF для локального хранения или предоставления информации. Чтобы выгрузить документ с галочками на нужных страницах, необходимо установить их перед сохранением (см. скрин).

Суммы в декларации Вопрос: Какой «гений» придумал показывать суммы по декларациям в тыс.руб. Несколько символов выгадали? Очень неудобно. Ответ СБИС: Суммы по декларациям не всегда отображаются в тысячах. Если показатель больше, то будет соответствующее значение. Посмотреть его можно, если навести курсор на цифру.

Список отчетов Вопрос: Вот давеча смотрел декларации (один вид) за несколько лет — список организован по дурацки — не поймешь какой год. Пожалели места под нормальные разделители — отчетный год где-то запрятан. Ответ СБИС: В разделе календаря «по направлениям» вы можете выбрать конкретную форму или общий список. Отчетные периоды отображаются рядом с названием формы и отсортированы от новых к старым. Для поиска определенных периодов можно воспользоваться быстрым фильтром «отчетный период» на панели слева (см.скрин). Вопрос: Принципиально не нравится организация списка отчетов. Как по мне организовывать список надо по дате создания декларации и эта дата должна быть как во всех программах крайней правой колонкой. Ответ СБИС: В СБИС есть возможность просматривать список отчетов по дате создания. Для этого необходимо открыть раздел реестра по нужному вам направлению. В нем дата создания отображается слева, а отчеты также отсортированы от новых к старым (см.скрин выше). Оставить отзыв о компании СБИС

Работа по редактуре полей и самих отчетов Вопрос: Криво сделано редактирование полей, что приводит к ошибкам — ткнешь в поле и непонятно, выделилось ли там значение или нет, с переходами по табам проблема, с пересчетом значений. В 1С это работает без проблем. Ответ СБИС: Чтобы разобраться в этом вопросе, нам потребуются уточнения от вас. Вы можете связаться с нами или оставить свои контакты. Прим. от редакции — не знаем, связался ли пользователь с поддержкой. @Джордж откликнитесь — напишите в комментарии к этому посту, как прошло общение со СБИС? Вопрос: Корректирующие отчеты — просто идеологически неудобно сделано. Правка существующего отчета. Несколько раз попадал так — думал первичку делаю, а оказывается корректировку. Ответ СБИС: Действительно, в СБИС отчет и все его корректировки находятся в одном месте. При редактировании номер корректировки проставляется автоматически, т.к. первичный отчет не будет принят налоговой инспекцией дважды. Вопрос: Неудобно сделана работ с обособками. Ну на кой засовывать, например 6-НДФЛ в одну строку. Один раз так попал - один отчет отправил, а остальные нет. Ответ СБИС: Мы собрали отчеты по обособленным подразделениям в одном месте, чтобы можно было оперативно отслеживать их состояние. Вопрос: Хитровыдуманные контролы для работы со строками — добавить /удалить подтвердить изменения. Ответ СБИС: В этом вопросе, мы также хотели бы разобраться вместе с вами. Прим. от редакции — также ждем ответа пользователя @Джордж смогли ли решить этот вопрос?

Работа с требованиями Вопрос: В ответе на требование неудачно организация интерфейса — кнопочка Отправить расположена не там где в стандартном отчете. А там, где расположена обычная — там совсем и не отправить. Ответ СБИС: Мы уже учли пожелания пользователей и будем дорабатывать интерфейс ответов на требования. Вопрос: Ответ на требование вообще плохо сделали. Тему засунули в угол и пожалели длинны поля — там половину текста не видно. Поле самого ответа — строки добавляются только по мере печати. Плохо. Ответ СБИС: Для ответа на данный вопрос нужна конкретика. Очень помог бы скриншот экрана. Прим. от редакции — автор вопроса не приложил скрин в ответе, но показывал, что ему не нравится в требованиях в другом сообщении, позволим себе добавить этот скрин сюда. Автор считает, что «непорядок показывать заголовок о представлении документов, когда приходят письма с начисленными имущественными налогами»

Общие проблемы интерфейса Вопрос: Не нравится вообще идеология открытия вложенных окон слева, тем более скрывается часть информация. Задолбала новостная лента!!! СБИС плагин тормозит всю систему похоже. Не нравятся всплывающие окна внизу слева, тем более всплывают они с задержкой — пару раз они приводили к ошибкам. Зачем мне знать, что что-то там загружено? Ответ СБИС: В СБИС все отчеты открываются панелью в правой части экрана. Можно открыть отчет на отдельной вкладке через меню отчета. Если речь идет об окнах для редактирования показателей, то их можно перетаскивать по экрану. Свяжитесь с нами, с удовольствием покажем все в вашем личном кабинете. Новостную ленту можно настроить или отключить. Для этого рекомендуем использовать инструкцию. Работа СБИС плагина не должна критично влиять на скорость работы вашего компьютера. Вы можете связаться с нами или оставить свои контакты для диагностики. Всплывающее окно информирует только по длительным задачам и показывает результат выполнения операции. Если напоминание приходит с задержкой, возможно, это локальна проблема. Вопрос: Неудачная концепция документооборота по нескольким организациям. Я не хочу видеть лишние документы, если захожу по одной организации, тем более, что программа дает возможность подписывать документы сотрудником другой организации. Ответ СБИС: Отображение разделов и документов в СБИС возможно настроить. Мы с радостью расскажем, как это сделать. Для этого свяжитесь с нами или оставьте свои контакты. Представитель компании СБИС поблагодарил пользователя за обратную связь по сервису.