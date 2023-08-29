Что такое бизнес-карта и зачем она предпринимателю

Что такое бизнес-карта

Это инструмент для компаний и предпринимателей: бизнес-карта помогает управлять деньгами, платить по счетам и отслеживать финансы. С такой картой можно снимать наличные, оплачивать товары и услуги и получать отчеты о трансакциях. Условия и возможности могут различаться в зависимости от банка и типа карты.

Банки в России выпускают два типа бизнес-карт: дебетовые и кредитные.

С дебетовой бизнес-картой можно пользоваться деньгами, которые уже есть на счете компании. Иногда, если банк разрешает, можно даже «заходить в минус» на определенную сумму, но это зависит от условий.

А вот с кредитной бизнес-картой компания может расплачиваться только в пределах установленного кредитного лимита. Ею можно оплачивать товары, услуги и так далее.

Эти карты разнятся по своим возможностям, стоимости обслуживания и могут иметь дополнительные бонусы и предложения.

Бизнес-карты также различаются по функционалу — универсальные и ограниченные. Первые можно использовать для любых покупок, а вторые — только на определенные категории.

Изначально банки выпускают универсальные, а далее предприниматель сам может ограничивать категории покупок, если, например, передает ее сотрудникам.

Топливная карта — один из примеров ограниченной бизнес-карты. Ею можно оплатить только топливо, а купить воды или пирожок — нет.

Сколько карт можно выпустить к одному счету

Это зависит от условий банков и вашего тарифа обслуживания. В рамках одного бизнес-счета обычно можно открыть несколько карт и установить на них лимиты и ограничения.

В момент оформления карты вам нужно назвать сотрудника, который будет ею пользоваться. Передавать карту третьим лицам нельзя.

Выпустить бизнес-карту может только единоличный исполнительный орган (ЕИО, например директор). Сотрудник с правом подписи может выпустить карту только себе, а другим коллегам — нет.

Как бизнес-картой пользуются ИП

ИП может пользоваться бизнес-картой как своей личной дебетовой картой, расходуя деньги как на личные нужды, так и на потребности своего бизнеса.

Согласно закону, все деньги, принадлежащие индивидуальным предпринимателям, считаются их собственными средствами.

Это означает, что предприниматель вправе использовать средства с бизнес-карты на что угодно при соблюдении законных ограничений.

Выбор налогового режима определяет, как нужно вести учет расходов:

По УСН «Доходы» вам не нужно вести бухгалтерский учет . Это означает, что налоговая служба не будет интересоваться тратами с бизнес-карты, включая личные расходы, и собирать чеки необязательно.

По УСН «Доходы минус расходы» или ОСНО вы должны учитывать личные и деловые расходы отдельно и иметь на них документальное подтверждение.

Если не соблюдать этот порядок, то есть риск признания части личных расходов предпринимательскими, и их будет сложно объяснить в рамках бизнеса. В таком случае налоговые органы могут начислить налоги, штрафы и пени.

Поэтому предпринимателям на указанных режимах лучше избегать использования корпоративных средств для личных нужд, чтобы избежать наказаний.

Это сделать просто. Заведите две дебетовые карты на разные счета — одну для трат на бизнес, другую — для личных расходов. В обоих случаях вы вправе получать кэшбэк. Наиболее выгодную карту поможет подобрать сервис подбора карт.

Важно помнить, что нельзя напрямую выплачивать заработную плату сотрудникам средствами с карточного счета.

Для этого необходимо перевести деньги с бизнес-счета на банковские карты сотрудников по зарплатному проекту или стандартного платежного поручения.

Как ООО пользуются бизнес-картами

Юрлица по бизнес-карте могут покупать только товары для своей компании, а использовать ее для личных трат работников или учредителей нельзя.

Что можно оплачивать Что нельзя оплачивать Командировочные расходы сотрудников Личные покупки любого из участников компании Товар для перепродажи Вещи для офиса Услуги подрядчиков: юристов, электриков, дизайнеров Налоги компании Рекламу в социальных сетях Ремонт офиса

Компаниям стоит соблюдать несколько правил, чтобы бизнес-карту и привязанный к ней счет не заблокировали по 115-ФЗ (отмывание доходов):

Не снимайте наличные . Банк вправе запросить документы, которые подтвердят необходимость такой суммы для хозяйственной деятельности юрлица.

Большие суммы наличных вносите через кассу, а не на бизнес-карту. Если планируете использовать бизнес-карту как инструмент для инкассации, то еще при оформлении, заранее сообщите банку примерный объем наличных, который будет вноситься на счет.

Плюсы и минусы бизнес-карт

Преимущества бизнес-карты:

Удобство и прозрачность. Бизнес-карта помогает легко отслеживать расходы компании, так как все траты регистрируются в выписке. Это сокращает время учета для бухгалтерии.

Раздельные финансы. Если вы ИП, бизнес-карта отделит деньги компании от личных средств.

Безопасность. С бизнес-картой вам не нужно носить большие суммы наличных денег, что снижает риск кражи или утери денег.

Оплата онлайн и в магазинах. Большинство бизнес-карт позволяют оплачивать товары и услуги как в Интернете, так и в магазинах.

Недостатки бизнес-карты: