Как оформить электронный путевой лист

Электронный путевой лист в 2023 году введен новым приказом Минтранса. Так, с 01.03.2023 действует приказ Минтранса от 28.09.2022 № 390. Этот нормативный документ отменил действовавший ранее приказ Минтранса от 11.09.2020 № 368.

Новый приказ действует до 01.03.2029, то есть опираться на него можно будет в течение 6 лет.

С 01.09.2023 организации и ИП должны применять форму ПЛ с реквизитами, которые указаны в приказе Минтранса от 28.09.2022 № 390 в ред. приказа от 05.05.2023 № 159. Изменились с сентября и некоторые правила выписки ПЛ.

Что за коррективы, кроме введения путевого листа в электронном виде, произошли в правилах его создания?

Ничего принципиально революционного новый приказ не утвердил. Главная новация касается электронной формы путевого листа. Укажем все-таки и иные коррективы:

На кого возложена обязанность по составлению ПЛ

Согласно новому порядку ПЛ обязаны оформить:

владелец транспортного средства;

арендодатель — в том случае, если речь идет об аренде транспортного средства с экипажем.

Здесь кардинальных изменений нет, новый приказ лишь уточнил уже существующий порядок.

В каком случае возникает обязанность заполнения ПЛ?

Важно! Обязанность оформления путевого листа возникает при эксплуатации транспортного средства с целью перевозки пассажиров, багажа и грузов.

Такова прямая норма Устава автомобильного транспорта. Таким образом, ПЛ требуется только для компаний, вид деятельности которых связан с перевозками грузов и пассажироперевозками.