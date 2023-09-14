Действия налоговиков при проведении осмотров признали незаконными. Образец жалобы, которая помогла налогоплательщику

Адвокат, управляющий партнёр группы компаний «Прометей», Вячеслав Василевский, уже не раз давал «Клерку» комментарии к скандальным новостям, связанным с налоговой службой. Вот, например, недавно он прокомментировал резонансный случай со сливом данных налогоплательщиков из ИФНС № 14.

Вячеслав Василевский

Вячеслав Александрович, какие компании налоговики сейчас проверяют активнее всего? Есть ли приоритет по сферам бизнеса? Например, ходили слухи, что после блогеров ФНС возьмется за общепит.

— Сейчас никаких приоритетов нет. Бюджет остро нуждается в пополнении, поэтому риски назначения ВНП есть у всех сфер.

По вашему опыту, какие нарушения чаще всего допускают сами налоговики во время проверок?

— Основные нарушения, допускаемые налоговиками при проведении проверок, это неправомерное истребование документов, нарушения при выемках и осмотрах. Неознакомление с материалами проверок.

Насколько судебная практика по налоговым спорам складывается в пользу налогоплательщиков? Что изменилось в арбитраже за последний год или два?

— Судебная практика по налоговым спорам уже много лет в пользу ФНС. Примерно 90-95% споров в судах выигрывает ФНС.

Может ли сам налогоплательщик успешно защитить себя перед налоговиками? Или тут мало знаний кодекса и ФЗ?

— Такие примеры мне не известны. При взаимоотношениях с налоговыми органами, важно привлекать юристов (адвокатов), поскольку нюансов очень много.

Мы с экспертом согласны, ниже приводим текст жалобы, подготовленной самим Вячеславом Василевским. Внушительный получился труд, подробный, а, главное, в нем приведены примеры судебной практики и отсылки к письмам самой же ФНС.

Текст жалобы вы также можете скачать здесь в формате Word и использовать при нарушениях со стороны проверяющих при проведении осмотра.

Жалоба на действия должностных лиц

ИФНС № 00 по г. Москве (в порядке ст. 139 НК РФ).

Инспекцией федеральной налоговой службы № 00 по г. Москве проведена камеральная налоговая проверка ООО «Налогоплательщик» в связи с представлением уточненной налоговой декларации по НДС за 4 квартал 2022г.

По результатам камеральной налоговой проверки проверяющим, старшим государственным налоговым инспектором контрольно-аналитического отдела ИФНС № 00 по г. Москве, был составлен акт налоговой проверки № ..., который получен налогоплательщиком 04.07.2023г., с приложениями к нему.

В ходе подготовки возражений на акт налоговой проверки и ознакомления с приложениями к акту налоговой проверки, налогоплательщиком было установлено, что старшим государственным налоговым инспектором контрольно-аналитического отдела ИФНС № 00 по г. Москве, проводившим проверку, в период с 05.04.2023г., по 02.06.2023г., было произведено 10 осмотров территорий и помещений проверяемого лица ООО «Налогоплательщик», а так же его контрагентов по следующим адресам:

05.04.2023г., осмотр помещений по адресу: г. Москва, ...;

06.04.2023г., осмотр помещений по адресу: г. Москва, ...;

23.05.2023г., осмотр помещений по адресу: г. Москва, ...;

По результатам проведения осмотров, было составлено 10 (десять) протоколов осмотра территорий, помещений, документов, предметов (форма по КНД 1165012). Эти протоколы осмотра представлены налоговым органом в качестве приложений к акту налоговой проверки и по мнению налогового органа, их содержание является одним из доказательств, совершения ООО «Налогоплательщик» налогового правонарушения.

При проведении осмотров и оформлении их результатов, налоговым органом были допущены грубые нарушения норм Налогового кодекса РФ, налоговым органом также были проигнорированы ведомственные письма ФНС России, регламентирующие проведения мероприятия налогового контроля – осмотр.

В соответствии с нормами НК РФ одной из гарантий соблюдения законности проведения определенных процессуальных действий должностными лицами, дающей возможность впоследствии проверить правильность проведения таких действий и объективность их отражения в протоколе, является участие понятых.

В соответствии со ст. 98 НК РФ при проведении действий по осуществлению налогового контроля в случаях, предусмотренных налоговым законодательством, вызываются понятые. Необходимость вызова понятых устанавливается при осуществлении двух форм налогового контроля – осмотра (п. 3 ст. 92 НК РФ) и выемки (п. 3 ст. 94 НК РФ). Кроме этого, присутствие понятых обязательно при аресте имущества налогоплательщика-организации (п. 7 ст. 77 НК РФ).

При этом понятые вызываются в количестве не менее двух человек. В качестве понятых могут быть вызваны любые не заинтересованные в исходе дела физические лица. Не допускается участие в качестве понятых должностных лиц налоговых органов. Понятые обязаны удостоверить в протоколе факт, содержание и результаты действий, производившихся в их присутствии. Они вправе делать по поводу произведенных действий замечания, которые подлежат внесению в протокол (ст. 98 НК РФ).

Участие понятых должно быть непрерывно обеспечено на протяжении всего времени проведения действий по осуществлению осмотра (п. 3 ст. 92 НК РФ, п. 1 ст. 98 НК РФ). Вызов понятых является не правом, а обязанностью налогового органа.

На обязанность производства налоговым органом осмотра в присутствии не менее двух понятых также указано в п. 6.7 письма ФНС России от 17.07.2013г., № АС-4-2/12837 «О рекомендациях по проведению мероприятий налогового контроля, связанных с налоговыми проверками» и в п.п. 4 п. 2.8 письма ФНС России от 16.07.2013г., № АС-4-2/12705 «О рекомендациях по проведению камеральных налоговых проверок».

Протоколы осмотра и (или) выемки, составленные без удостоверения понятыми фактов, содержания и результатов действий, производившихся в их присутствии, или протоколы, составленные с удостоверением одного понятого или вообще без понятых, считаются составленными с нарушением требований законодательства РФ.

Такие протоколы не могут быть приняты как бесспорные доказательства обстоятельств, изложенных в них, то есть такие протоколы не могут быть признаны допустимыми доказательствами в материалах налоговых проверок, поскольку составлены с нарушением действующего законодательства и имеют неустранимые пороки в оформлении.

На это неоднократно указывали суды различных инстанций:

Осмотры по адресам:

г. Москва, ...;

г. Москва, ...;

г. Москва, ...;

были произведены проверяющим без присутствия понятых, участие которых в соответствии с п. 3 ст. 92 НК РФ и п. 1 ст. 98 НК РФ обязательно. В составленных ….(ФИО инспектора), протоколах осмотров по вышеуказанным адресам отсутствуют сведения об участии понятых.

В протоколе осмотра, составленного по результатам осмотра помещений по адресу г. Москва…, указан только один понятой, соответственно осмотр проводился в присутствии одного понятого, что также является грубым нарушением п. 3 ст. 92 НК РФ и п. 1 ст. 98 НК РФ.

Протокол осмотра должен содержать необходимые и точные сведения об объекте, который осматривали, на основании данных из протокола должно складываться целостное представление об этом объекте. Данные требования к составлению протоколов осмотра не были соблюдены проверяющим:

1) 31.05.2023г., осмотр помещений по адресам: г. Москва, …, д.5 и г. Москва, ..., д.5 корп 2.

Фактически указанные адреса являются двумя разными зданиями, по двум разным адресам. Осмотр помещений и территорий в двух разных зданиях, расположенных по разным адресам, оформлены одним протоколом осмотра.

В протоколе осмотра не указано, в каком конкретно здании (адресе) находится описываемое проверяющим «рабочее место», а также «комната без номера спускаясь вниз возле столовой, в которой находятся расходные материалы (2 помещения) с двумя столами без документов».

2) 01.06.2023г., осмотр помещений по адресу: г. Москва, …дом 7 и г. Москва, …дом 7 корп. 1.

Фактически указанные адреса являются двумя разными зданиями, по двум разным адресам. Осмотр помещений и территорий в двух разных зданиях, расположенных по разным адресам, оформлены одним протоколом осмотра.

В протоколе осмотра не указано, в каком конкретно здании (адресе) находятся описываемые проверяющим помещения.

В протоколе осмотра от 06.04.2023г., произведенного по адресу: г. Москва, ..., отсутствует запись о применении проверяющим технических средств, однако в протоколе имеется запись о приложениях к протоколу «фотоснимок входной двери в комнату 79/3».

Что это за фотоснимок, когда и на какое техническое средство этот фотоснимок сделан и имеет ли он отношении к данному протоколу осмотра, не известно.

В протоколе осмотра от 30.05.2023г., произведенного по адресу: г. Москва, ..., в графе «документов и предметов» (перечень документов и предметов с указанием идентифицирующих сведений и их мест нахождения), проверяющим написано «Нет», что свидетельствует о том, что документов и предметов в ходе осмотра не обнаружено.

Однако в графе «Приложения к протоколу» в качестве приложений к протоколу указано «7 фото и видео». На 4 фотографиях, приложенных к протоколу осмотра, запечатлены некие документы (журналы).

В описательной части протокола осмотра, факт обнаружения данных документов (журналов), а также места их обнаружения, проверяющим не описаны. Имеют ли отношение данные фотоснимки к произведенному протоколу осмотра, не известно.

Пресловутое «видео» вообще не приложено к протоколу осмотра на каком-либо информационном носители и не представлено налогоплательщику.

В протоколе осмотра от 31.05.2023г., произведенного по адресу: г. Москва, ..., графа «документов и предметов» (перечень документов и предметов с указанием идентифицирующих сведений и их мест нахождения), проверяющим не заполнена, что свидетельствует о том, что документов и предметов в ходе осмотра не обнаружено.

Однако в графе «Приложения к протоколу» в качестве приложений к протоколу указано «3 фото». На 2 фотографиях, приложенных к протоколу осмотра, запечатлены некие документы (журналы).

В описательной части протокола осмотра, факт обнаружения данных документов (журналов), а также места их обнаружения, проверяющим не описаны. Имеют ли отношение данные фотоснимки к произведенному протоколу осмотра, не известно.

В протоколах осмотра отсутствуют реквизиты постановления о проведении осмотра территорий, помещений, на основании которых проводились осмотры, что является грубым нарушением ст. 92 НК РФ и приказа ФНС России от 07.11.2018г., № ММВ-7-2/628@.

Осмотры были произведены без участия лица, в отношении которого проводилась камеральная налоговая проверка.

Право плательщика на участие в осмотре считается соблюденным, если он непосредственно присутствует при проведении осмотра, либо если осмотр проводится без его участия, но у налогового органа имеются доказательства того, что налогоплательщику была предоставлена возможность реализовать право на участие в осмотре путем извещения о времени и месте проведения осмотра. В противном случае имеет место нарушение процедуры проведения осмотра и прав налогоплательщика.

Налоговый орган не уведомил ООО «Налогоплательщик» о проведении осмотров и даже по прибытии на адреса осмотров не уведомил и не обеспечил участие ООО «Налогоплательщик» или его представителей при проведении мероприятия налогового контроля, что так же является нарушением абз. 2 п.3 ст. 92 НК РФ.

О недопустимости подобных действий со стороны налогового органа при проведении мероприятий налогового контроля также неоднократно высказывался суд: Постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 17.04.2017 № А78-6271/2016, Постановление Арбитражного суда Московского округа от 08.08.2022 № Ф05-17972/2022 по делу № А40-132841/2021.

Учитывая изложенное, протоколы осмотра территорий, помещений, документов и предметов старшим государственным налоговым инспектором ИФНС России № 00 по г. Москве, составлены с грубыми нарушениями Налогового кодекса РФ, и не могут являться надлежащим доказательством в рамках камеральной налоговой проверки, в связи с существенными нарушениями процедуры проведения осмотров, что повлекло за собой нарушение прав и законных интересов ООО «Налогоплательщик».

Налогоплательщик считает подобные действия налогового органа незаконными и необоснованными, а также проведенными с нарушением норм НК РФ.

На основании изложенного, в соответствии со ст. 137, 138, 139 НК РФ, прошу:

1. признать действия старшего государственного налогового инспектора контрольно-аналитического отдела ИФНС № 00 по г. Москве, по производству осмотров по адресам: г. Москва, ..., незаконными, а составленные ею протоколы осмотра, не соответствующим нормам Налогового кодекса РФ;

2. дать правовую оценку действиям сотрудника налогового органа, а также провести соответствующую работу с сотрудниками ИФНС № 00 по г. Москве, для недопущения подобных нарушений в отношении налогоплательщиков впредь.

Решение по данной жалобе прошу направить на мою электронную почту…

Приложения:

Протокол осмотра от 05.04.2023г., по адресу: ...

Результат жалобы

Результатом тщательно проработанной юристом жалобы стало признание проведенных осмотров незаконными, а протоколы по ним признаны несоответствующими действующему законодательству.

Как отмечает Вячеслав Василевский : «Эти слова в решении по жалобе, звучат как музыка.»