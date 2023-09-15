Как провести в учете покупку основного средства на УСН и признавать расходы: пошаговая инструкция

Работа с ОС при УСН: основные моменты

Нормы, содержащиеся в подп. 1 п. 1 ст. 346.16 НК, позволяют налогоплательщикам, работающим по УСН, принимать к учету расходы, которые связаны со следующим спектром операций с основными средствами:

приобретение;

изготовление;

строительство.

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Определение первоначальной стоимости ОС

Списание ОС при УСН должно осуществляться, исходя из первоначальной стоимости. Первоначальная стоимость ОС при УСН определяется по правилам бухгалтерского учета (подп. 3 п. 3 ст. 346.16 НК).

Для того чтобы определить первоначальную стоимость приобретенных основных средств, необходимо суммировать фактические затраты на приобретение, сооружение, и изготовление основных средств:

стоимость ОС в соответствии с контрактом на поставку (включая НДС);

возможные расходы на консалтинг, посреднические услуги (если они имели прямое отношение к покупке ОС); невозмещаемые налоги;



Обратите внимание! Согласно подп. 3 п. 2 ст. 170 НК предприятия, работающие на УСН и не относящиеся в общем случае к плательщикам НДС, должны учитывать суммы НДС (например, предъявленные поставщиками или уплаченные при ввозе на территорию РФ) в стоимости основных средств.

Это связано с тем, что невозмещаемые налоги (в данном случае таковым является НДС для «упрощенцев») в соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства» должны включаться в первоначальную стоимость ОС. НДС не может быть признан отдельной разновидностью расходов.

государственная пошлина, уплачиваемая в связи с приобретением объекта основных средств; таможенные сборы и пошлины; расходы на доставку и приведение в состояние, пригодное для использования; проценты по кредиту (займу), привлеченному для приобретения ОС, признаваемого инвестиционным активом; иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и изготовлением объекта основных средств.



Требования к ОС

Принятие ОС к учету возможно, только если они будут соответствовать требованиям, указанным в п. 4 ФСБУ 6/2020 «Основные средства». Так, недопустимо использование в качестве ОС:

товаров и имущества, которые подлежат последующей перепродаже;

товаров и имущества, которые ИП или сотрудники хозяйственного общества будут использовать для личных нужд;

товаров и имущества, которые предполагается задействовать менее года.

Важнейший критерий, позволяющий учесть товар или имущество в качестве основного средства, — его стоимость.

Ее минимальная величина:

в бухучете с 2022 года устанавливается предприятием (до конца 2021 года был лимит 40 000 руб.);

в налоговом учете — 100 000 руб.

Документы, необходимые для принятия ОС

Формы документов, которые используются для принятия основных средств к учету, можно разработать самостоятельно и утвердить в учетной политике организации или использовать унифицированные формы, утвержденные постановлением Госкомстата от 21.01.2003 № 7.

Если в учетной политике предусмотрено, что применяются унифицированные формы, то:

для принятия в качестве ОС здания используется форма ОС-1а;

если принимается группа объектов ОС, то необходимо воспользоваться формой ОС-1б;

для прочих видов ОС предназначена форма ОС-1.

Принятие расходов

Чтобы затраты по приобретенным ОС можно было учесть в расходах, необходимо выполнение ряда условий, а именно: основное средство должно быть:

Кроме того, для признания затрат на основные средства в расходах для целей исчисления УСН они быть обоснованы и документально подтверждены (п. 2 ст. 346.16, п. 1 ст. 252 НК).

Учет расходов по приобретению ОС при УСН должен осуществляться равномерно в течение оставшегося до окончания налогового периода срока и фиксироваться по состоянию на последнее число налогового периода (п. 3 ст. 346.16 НК, письмо Минфина от 27.03.2012 № 03-11-11/103).

Пример. Если фирма на УСН в апреле приобрела в качестве основного средства автомобиль стоимостью 3 000 000 рублей, то эти расходы следует поделить на 3 равные части (по количеству оставшихся кварталов) и последовательно отразить в отчетных документах в привязке к полугодию (по состоянию на 30 июня), 9 месяцам (по состоянию на 30 сентября) и налоговому году (по состоянию на 31 декабря) — в каждом случае по 1 000 000 руб.

ИП на УСН: нужно ли вести учет расходов по ОС

Обязательна ли процедура списания расходов на покупку ОС при УСН для ИП?

Как известно, термин «основные средства» относится к категории бухучета, который ИП при УСН (да и вообще) вести не обязаны.

Но если предприниматель работает по схеме «доходы минус расходы», то в случае приобретения имущества и его использования с целью извлечения прибыли он вправе зачесть соответствующие расходы в уменьшение налогооблагаемой базы.

Что касается работы ИП при УСН по схеме «доходы», то, с одной стороны, осуществлять списание расходов на ОС предприниматели в данном случае не обязаны, с другой — вести их учет необходимо в силу того, что основные средства вполне могут быть критерием прекращения деятельности по упрощенке — если их остаточная стоимость превысит 150 000 000 руб. (письмо Минфина от 28.09.2017 № 03-11-06/2/62973).

Если ИП на УСН воспользовался правом не вести бухучет, то определение размера остаточной стоимости ОС в целях УСН следует производить применительно к ФСБУ 6/2020 (письмо Минфина от 11.02.2022 № 07-01-10/9691).

Основные средства в КУДИР

Индивидуальные предприниматели не ведут бухучет, но они обязаны фиксировать доходы и расходы в соответствующей книге учета (КУДИР) по форме, утвержденной приказом Минфина от 22.10.2012 № 135н. Организации тоже ведут КУДИР. В ней отражают и признание расходов по приобретенным объектам основных средств.

Расходы, о которых идет речь, должны фиксироваться в разделе II книги учета. Если объектов ОС было приобретено за отчетный период несколько, то каждый из них должен указываться в отдельной строке раздела II.

Скачать образец КУДиР.

Дело в том, что ОС могут различаться в аспекте срока полезной эксплуатации, вследствие чего порядок списания расходов по ним может быть разным (далее в статье мы рассмотрим данную особенность).

Важный аспект работы с расходами по ОС в книге учета: итоговую сумму, которая отражает расходы на покупку, учитываемые при исчислении налоговой базы одного или нескольких объектов основных средств, и указывается в последней строке раздела II по графе 12, необходимо вписать также в графу 5, которая находится в разделе I книги учета.

Отражать расходы, связанные с приобретением ОС при УСН, необходимо, как мы отметили выше, равными долями: соответствующие суммы следует фиксировать в графе 11 раздела II книги учета.

Признание в расходах ОС, приобретенных до момента начала работы по УСН

Бывает, что объект ОС фирма приобретает до того, как начинает работать по УСН. Согласно нормам, содержащимся в подп. 3 п. 3 ст. 346.16 НК, остаточная стоимость основных средств, приобретенных до начала работы в режиме УСН, учитывается в расходах в соответствии с нижеследующими правилами:

Если период полезной эксплуатации ОС менее 3 лет, то оно должно включаться в структуру расходов в течение первого календарного года, в котором фирма начала применять УСН.

Если период полезной эксплуатации ОС более 3 лет, но менее 15, то в течение первого налогового года, в котором фирма работает по УСН, в расходы включаются 50% от его стоимости, в течение второго года — 30%, третьего года — 20%.

Если срок полезной эксплуатации ОС превышает 15 лет, то в каждый налоговый год, начиная с первого, в расходы включается по 10% от его стоимости.

В каждом налоговом году расходы принимаются в отдельных отчетных периодах в равных долях.

Для целей признания в расходах по УСН остаточная стоимость основных средств, оплаченных до перехода на УСН, определяется как разница между ценой приобретения (сооружения, изготовления, создания самой организацией) и суммой начисленной амортизации по правилам гл. 25 НК (пп. 2.1 и 4 ст. 346.25 НК).

Покупка ОС в рассрочку

Возможен вариант, при котором организация-налогоплательщик покупает ОС в рассрочку. Данное обстоятельство не является препятствием для возможного списания основных средств в расходах.

Проводки по оприходованию ОС на УСН

Рассмотрим, посредством каких проводок должно осуществляться принятие ОС к учету в бухгалтерском учете.

Данная процедура предполагает использование счетов синтетического учета. Основные проводки, которые необходимо задействовать:

Дт 08 – Кт 60, 70,69,10 и другие.

Посредством данных проводок собираются затраты на покупку (строительство или изготовление) имущества, которое будет вноситься в состав ОС.

Дт 01 – Кт 08.

Данная проводка позволяет осуществить непосредственное внесение имущества в состав основных средств.

Итоги

«Упрощенцы» принимают к учету основные средства по правилам бухгалтерского учета, при этом в их первоначальную стоимость включают, в том числе, невозмещаемые налоги (НДС).

Для контроля за соблюдением ограничений по применению УСН всем «упрощенцам» (даже ИП, применяющим объект налогообложения «доходы») необходимо вести учет основных средств.

Затраты на покупку основного средства при УСН могут учитывать в расходах только при применении объекта налогообложения «доходы минус расходы».

Порядок признания расходов на приобретение ОС зависит от соблюдения ряда условий, рассмотренных в этой статье, и от того, когда основные средства были приобретены — в период применения УСН или другого налогового режима.