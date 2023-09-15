Срочные новости: рассказываем, как уменьшить налоги на страховые взносы. Большой пятничный дайджест разборов

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Минимальный срок владения имуществом для освобождения от НДФЛ + таблицы для разных ситуаций
Какое-то имущество можно продать без НДФЛ через 5 лет владения какое-то – через 3 года, какое-то – вообще в любое время.
Как по новым правилам в 2023 году уменьшать налоги на страховые взносы + таблица для ИП и ООО
В этом году уже несколько раз менялись вводные по уменьшению налогов на взносы. То заявления о зачете, то платежки-02, то уплата вообще не нужна, то 1% нельзя учесть в 2023 году, то можно. Если вы уже потеряли нить этого «повествования», сверьтесь с нашей таблицей.
Лицензия на дезинфекцию, дератизацию и дезинсекцию: какого врача принимать в штат и на какую ставку
Роспотребнадзор подготовил поправки в законодательство. Теперь некоторым компаниям придется получать лицензии и нанимать в штат медицинского работника. Когда это нужно сделать и на каких условиях? Разбираем проект постановления.
Выездные налоговые проверки 2023: полный алгоритм и советы как снизить риски
Продленный мораторий не ограничил выездные ревизии ФНС – бизнесу не стоит расслабляться. Разбираемся, к кому придут налоговики в 2023 году, как все пройдет, что делать до, вовремя и после визита инспекторов, когда может быть повторная проверка и можно ли избежать контроля вовсе.
Предпроверочный анализ: кому бояться выездных проверок, как выбирают кандидатов на ВНП
Предпроверочный анализ — это предварительное, негласное исследование информации о налогоплательщике. По его итогам назначается выездная налоговая проверка, которая просто так давно уже не проводится. Если налоговики выходят на ВНП, значит имеют веские основания для начислений.
Куда бежать работодателю после трудоустройства первых работников
Разбираемся, как работодателю зарегистрироваться в качестве страхователя в 2023 году.
С 1 октября используем и заполняем новую форму счета-фактуры
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как использовать и заполнять счета-фактуры по новым правилам.
Маркировка рекламы — требования для самозанятых
В новом мини-курсе рассказываем, как самозанятым маркировать свою рекламу.
Заполняем 6-НДФЛ за 9 месяцев с повышенной ставкой 15%
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как заполнить 6-НДФЛ за 9 месяцев с повышенной ставкой 15%.
Как должен отражаться в КУДиР возврат по эквайрингу
Разбираемся, как организациям и ИП на УСН отражать в КУДиР возврат по эквайрингу.
Как читать разборы все разборы?
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