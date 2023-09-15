Срочные новости: рассказываем, как уменьшить налоги на страховые взносы. Большой пятничный дайджест разборов

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Какое-то имущество можно продать без НДФЛ через 5 лет владения какое-то – через 3 года, какое-то – вообще в любое время.

В этом году уже несколько раз менялись вводные по уменьшению налогов на взносы. То заявления о зачете, то платежки-02, то уплата вообще не нужна, то 1% нельзя учесть в 2023 году, то можно. Если вы уже потеряли нить этого «повествования», сверьтесь с нашей таблицей.

Роспотребнадзор подготовил поправки в законодательство. Теперь некоторым компаниям придется получать лицензии и нанимать в штат медицинского работника. Когда это нужно сделать и на каких условиях? Разбираем проект постановления.

Продленный мораторий не ограничил выездные ревизии ФНС – бизнесу не стоит расслабляться. Разбираемся, к кому придут налоговики в 2023 году, как все пройдет, что делать до, вовремя и после визита инспекторов, когда может быть повторная проверка и можно ли избежать контроля вовсе.

Предпроверочный анализ — это предварительное, негласное исследование информации о налогоплательщике. По его итогам назначается выездная налоговая проверка, которая просто так давно уже не проводится. Если налоговики выходят на ВНП, значит имеют веские основания для начислений.

Разбираемся, как работодателю зарегистрироваться в качестве страхователя в 2023 году.

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как использовать и заполнять счета-фактуры по новым правилам.

В новом мини-курсе рассказываем, как самозанятым маркировать свою рекламу.

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как заполнить 6-НДФЛ за 9 месяцев с повышенной ставкой 15%.

Разбираемся, как организациям и ИП на УСН отражать в КУДиР возврат по эквайрингу.

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