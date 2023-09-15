Обзоры для бухгалтера

Срочные новости: рассказываем, как уменьшить налоги на страховые взносы. Большой пятничный дайджест разборов

Наша редакция подготовила подробный разбор для тех, кто хочет уменьшить налоги на страховые взносы. Но это конечно же не все: отдельное внимание мы уделили налоговым проверкам, маркировке рекламы и новой форме счета-фактуры. 

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Срочные новости: рассказываем, как уменьшить налоги на страховые взносы. Большой пятничный дайджест разборов
Иллюстрация: freepik/freepik

Самое актуальное и важное для бухгалтера в разборах за эту неделю. Подпишитесь на дайджест, чтобы не пропустить👇

Минимальный срок владения имуществом для освобождения от НДФЛ + таблицы для разных ситуаций

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Какое-то имущество можно продать без НДФЛ через 5 лет владения какое-то – через 3 года, какое-то – вообще в любое время.

Как по новым правилам в 2023 году уменьшать налоги на страховые взносы + таблица для ИП и ООО

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В этом году уже несколько раз менялись вводные по уменьшению налогов на взносы. То заявления о зачете, то платежки-02, то уплата вообще не нужна, то 1% нельзя учесть в 2023 году, то можно. Если вы уже потеряли нить этого «повествования», сверьтесь с нашей таблицей.

Лицензия на дезинфекцию, дератизацию и дезинсекцию: какого врача принимать в штат и на какую ставку

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Роспотребнадзор подготовил поправки в законодательство. Теперь некоторым компаниям придется получать лицензии и нанимать в штат медицинского работника. Когда это нужно сделать и на каких условиях? Разбираем проект постановления.

Выездные налоговые проверки 2023: полный алгоритм и советы как снизить риски

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Продленный мораторий не ограничил выездные ревизии ФНС – бизнесу не стоит расслабляться. Разбираемся, к кому придут налоговики в 2023 году, как все пройдет, что делать до, вовремя и после визита инспекторов, когда может быть повторная проверка и можно ли избежать контроля вовсе.

Предпроверочный анализ: кому бояться выездных проверок, как выбирают кандидатов на ВНП

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Предпроверочный анализ — это предварительное, негласное исследование информации о налогоплательщике. По его итогам назначается выездная налоговая проверка, которая просто так давно уже не проводится. Если налоговики выходят на ВНП, значит имеют веские основания для начислений.

Куда бежать работодателю после трудоустройства первых работников

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Разбираемся, как работодателю зарегистрироваться в качестве страхователя в 2023 году.

С 1 октября используем и заполняем новую форму счета-фактуры

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За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как использовать и заполнять счета-фактуры по новым правилам.

Маркировка рекламы — требования для самозанятых

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В новом мини-курсе рассказываем, как самозанятым маркировать свою рекламу.

Заполняем 6-НДФЛ за 9 месяцев с повышенной ставкой 15%

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За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как заполнить 6-НДФЛ за 9 месяцев с повышенной ставкой 15%.

Как должен отражаться в КУДиР возврат по эквайрингу

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Разбираемся, как организациям и ИП на УСН отражать в КУДиР возврат по эквайрингу.

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Что нужно знать бухгалтеру по НДС в 2023 году: топ-5 разъяснений Минфина по налогу на добавленную стоимость

Сделки в иностранной валюте, вычет для ювелиров, счета-фактуры от агента, услуги по охране труда – в обзоре писем Минфина по НДС за лето 2023 года. Забирайте в закладки.

Что нужно знать бухгалтеру по НДС в 2023 году: топ-5 разъяснений Минфина по налогу на добавленную стоимость

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Как бухгалтеру ИП вести раздельный учет по разным системам налогообложения

Если предприятие ведет несколько видов деятельности, можно совмещать УСН с другими налоговыми режимами, например с ПСН. При этом необходимо обособленно учитывать доходы, расходы, имущество, обязательства и операции, относящиеся к каждой деятельности.

Как бухгалтеру ИП вести раздельный учет по разным системам налогообложения

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2023 год отличился огромным количеством изменений в сфере налогового законодательства. При этом порядок взаимодействия с налоговыми органами тоже не остался в стороне от этой тенденции.

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