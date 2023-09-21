Обязан ли работодатель индексировать зарплату

Обязательства по индексации

Индексация заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги — одна из основных государственных гарантий по оплате труда работников. Ее должны проводить работодатели:

Бюджетной сферы — в порядке, установленном ТК и другими нормативными правовыми актами (например, постановлением правительства).

Коммерческого сектора — в соответствии с положениями коллективного договора, соглашения, локальных нормативных актов работодателя.

То есть работодатели коммерческого сектора обязаны проводить индексацию заработных плат своих сотрудников, однако порядок — как часто это делать, в каком объеме и при соблюдении каких условий — они определяют самостоятельно.

Работодатель сам определяет порядок

Единого порядка индексации для работодателей коммерческой сферы нет, а значит каждый конкретный случай будет индивидуальным.

Работодатель вправе установить индексацию на уровень инфляции, Индекса потребительских цен (показатель изменения стоимости набора определенных товаров и услуг) и т.д.

Какие части зарплаты индексировать, также решает работодатель. Это может быть только увеличение оклада либо пересчет всех выплат, предусмотренных системой оплаты труда (доплаты, премии и др.). Такие разъяснения, в том числе содержатся в письме Министерства труда и социальной защиты.

Работодатель может ставить дополнительные условия — к примеру, он может проводить индексацию окладов в пределах суммы, не превышающей 50 тыс. рублей.

Периодичность индексации — также на усмотрение компании. Можно пересчитывать зарплаты сотрудникам каждый месяц, раз в квартал, раз в полгода или ежегодно.

А вот назначать индексацию одним сотрудникам и отказывать в ней другим работодатель права не имеет. Это могут расценить как дискриминацию в сфере труда. Законодательство четко говорит, что каждый сотрудник имеет равные возможности для реализации своих трудовых прав.

Ответственность для работодателей за отказ от индексации

У каждой организации должен быть локальный нормативный акт об индексации зарплат сотрудникам, в котором прописаны все условия. Положения этого документа должны исполняться.

К примеру, если написано, что индексация выплат сотрудникам производится один раз в полугодие в соответствии с уровнем инфляцией, определенной Банком России, значит так оно и должно быть.

Если у работодателя нет такого локального документа или он не исполняет его положения или нарушает условия (например, индексирует зарплаты не раз в полгода, а раз в год), это считается нарушением трудового законодательства. И за это предусмотрен штраф:

30 000–50 000 рублей — для организаций и компаний

1 000–5 000 рублей — для должностных лиц и ИП

Как правило, предприятия штрафуют не сразу, сначала трудовой инспектор выносит предписание с требованием устранить нарушение к определенному сроку.

Если сроки вышли, а работодатель бездействует, то к штрафу за нарушение трудового законодательства прибавится еще один штраф — за невыполнение законного предписания должностного лица федерального органа исполнительной власти.

Должностное лицо и ИП за это могут оштрафовать на 30 000 — 50 000 рублей, среднюю или крупную организацию — на 100 000 — 200 000 рублей. Также вместо штрафа директора могут дисквалифицировать на срок от года до 3 лет.

Во время проверки ГИТ также тщательно изучает трудовые договоры, какие формулировки включать в договоры опасно, узнаете здесь.

Исключения для убыточных организаций

Компания вправе выбирать не только сроки и объемы индексации зарплат сотрудникам, но и условия назначения выплат. Критерием могут стать экономические показатели организации. К примеру, руководство может индексировать выплаты в периоды, когда есть прибыль, и не индексировать, когда прибыли нет.

Свое плачевное финансовое состояние компанию попросят доказать документально. Если суд, в который обратился сотрудник, придет к выводу, что финансы организации действительно оставляют желать лучшего, то он признает отсутствие индексации обоснованным, а претензии сотрудников к работодателю — избыточными.

Судебная практика полна таких дел. К примеру, жительница Екатеринбурга хотела взыскать со своего работодателя сумму, которую она недополучила за 7 лет отсутствия индексации. Однако суд не принял сторону женщины, поскольку в бухгалтерской отчетности организации были отражены лишь убытки, а одним из условий проведения индексации было обозначено наличие прибыли.