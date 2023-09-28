Самозанятые: самые востребованные виды деятельности 

Минэкономразвитие на начало 2022 года зафиксировало 3,86 млн плательщиков НПД, а концу уже почти вдвое больше — 6,561 млн человек.

Всего за 7 месяцев 2023 года прирост составил 23%, теперь бизнесу есть из кого выбирать. Платят за себя налоги и не требуют пособий и страховых взносов 8,069 млн человек.

В ФНС, которая непосредственно регистрирует и снимает с учета, посчитали, что в 2023 году самозанятые чаще всего выбирали следующие виды деятельности: услуги такси, ремонтные и маркетинговые услуги, продажа продукции собственного производства, аренда квартир, кинологи, грумеры, диетологи, аниматоры, массажисты, стилисты, экскурсоводы и другие.

Справочник приложения состоит около из 140 видов, но он не является закрытым. Бизнесу на заметку — есть вариант прочее, с помощью которого можно закрыть многие потребности в работах или услугах.

В 2023 году по оценке многих экспертов самыми прибыльными сферами были не только IT-направления, но и рабочие специальности, в частности, сфера ремонта. Следом идут услуги транспортных перевозок и ремонта авто. Продолжили активно развиваться и зарабатывать исполнители из сфер бьюти, клининг, консалтинг.

Самозанятым на удаленке не страшны расстояния. По данным ФНС около 20% самозанятых ведут деятельность вне региона своей прописки. А с 1 января 2023 для регистрации в качестве плательщика НПД стали доступны Запорожская и Херсонская области, Донецкая и Луганская Народные Республики, а также территория города Байконур.

Вкратце перечислим всем известные причины стремительного распространения самозанятого режима:

удаленная работа во время пандемии;

высокая безработица;

поиск дополнительного дохода и подработок из-за низкой зарплаты на основном месте работы;

экономические санкции 2022 года и разрыв логистических цепочек;

распространение эксперимента на всю территорию РФ и привлекательные программы господдержки.

Стоит отметить, что бизнесмены и заказчики работ также повлияли на увеличение самозанятых исполнителей.

Неофициальные выплаты уходят в прошлое, т.к. за счет расходов на самозанятых можно законно и безопасно уменьшить налоги с прибыли.

Плательщики НПД с помощью приложения «Мой Налог» самостоятельно выставляют счета, формируют онлайн чеки и закрывающие документы, с которыми может работать бухгалтерия и принять к учету.