Самозанятые

Самозанятые: самые востребованные виды деятельности 

Численность самозанятых увеличивается с каждым годом. Назовем самые прибыльные для исполнителей и востребованные для бизнеса виды деятельности. 

Версия для печати
Самозанятые: самые востребованные виды деятельности 
Иллюстрация: freepik/freepik

Минэкономразвитие на начало 2022 года зафиксировало 3,86 млн плательщиков НПД, а концу уже почти вдвое больше — 6,561 млн человек.

Всего за 7 месяцев 2023 года прирост составил 23%, теперь бизнесу есть из кого выбирать. Платят за себя налоги и не требуют пособий и страховых взносов 8,069 млн человек.

В ФНС, которая непосредственно регистрирует и снимает с учета, посчитали, что в 2023 году самозанятые чаще всего выбирали следующие виды деятельности: услуги такси, ремонтные и маркетинговые услуги, продажа продукции собственного производства, аренда квартир, кинологи, грумеры, диетологи, аниматоры, массажисты, стилисты, экскурсоводы и другие.

Справочник приложения состоит около из 140 видов, но он не является закрытым. Бизнесу на заметку — есть вариант прочее, с помощью которого можно закрыть многие потребности в работах или услугах.

В 2023 году по оценке многих экспертов самыми прибыльными сферами были не только IT-направления, но и рабочие специальности, в частности, сфера ремонта. Следом идут услуги транспортных перевозок и ремонта авто. Продолжили активно развиваться и зарабатывать исполнители из сфер бьюти, клининг, консалтинг.

Самозанятым на удаленке не страшны расстояния. По данным ФНС около 20% самозанятых ведут деятельность вне региона своей прописки. А с 1 января 2023 для регистрации в качестве плательщика НПД стали доступны Запорожская и Херсонская области, Донецкая и Луганская Народные Республики, а также территория города Байконур.

Вкратце перечислим всем известные причины стремительного распространения самозанятого режима:

  • удаленная работа во время пандемии;

  • высокая безработица;

  • поиск дополнительного дохода и подработок из-за низкой зарплаты на основном месте работы;

  • экономические санкции 2022 года и разрыв логистических цепочек;

  • распространение эксперимента на всю территорию РФ и привлекательные программы господдержки.

Стоит отметить, что бизнесмены и заказчики работ также повлияли на увеличение самозанятых исполнителей.

Неофициальные выплаты уходят в прошлое, т.к. за счет расходов на самозанятых можно законно и безопасно уменьшить налоги с прибыли.

Плательщики НПД с помощью приложения «Мой Налог» самостоятельно выставляют счета, формируют онлайн чеки и закрывающие документы, с которыми может работать бухгалтерия и принять к учету.

Лицензирование

Размещение лицензий в Федресурсе 2023: после постановления Правительства от 16.08.2023 №1341

Обязанность по публикации сведений о лицензиях в Федресурс существует уже не один год. Несмотря на всю масштабность данного законодательного требования, большинство ИП и юрлиц узнали о нем только в прошлом году.

Размещение лицензий в Федресурсе 2023: после постановления Правительства от 16.08.2023 №1341

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Вебинары для бухгалтеров

⚡️ Последние новости о воинском учете. Штрафы, сроки, отчеты

Всем компаниям надо срочно подготовиться к изменениям в воинском учете. Работодателей и сотрудников за нарушение учета будут штрафовать по новым правилам. Изменения начнут действовать уже с 1 октября. Осталось всего 2 дня!

⚡️ Последние новости о воинском учете. Штрафы, сроки, отчеты

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Налог на имущество физических лиц

Хотите лично в руки получить налоговое уведомление на имущественные налоги? Пишите заявление

Налоговики отправили налоговые уведомления на имущественные налоги физлиц по почте. Но при желании можно получить заветный бланк в налоговой инспекции или МФЦ.

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
РСВ

🎓 Вебинар: РСВ и 6-НДФЛ за 9 мес. Срочные изменения в НДФЛ и взносах 2023 – 2024: вебинар от ведущего лектора России Елены Воробьевой. 9 октября в 11:00 мск

Масштабные изменения в налоговой системе продолжаются. Разберитесь в последних поправках, чтобы правильно сдать отчетность за 9 месяцев и подготовиться к 2024 году.

Больничные

В какой срок оплачивается больничный в 2024 году

Бухгалтерия должна оплатить больничный в ближайший день выплаты заработной платы (ст. 14.1 закона № 255-ФЗ). Этот срок действует уже несколько лет и остается неизменным. Фонд оплачивает свою часть больничного, с 4 дня болезни до ее окончания, в течение 10 дней.

В какой срок оплачивается больничный в 2024 году
Читать еще