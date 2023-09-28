Как начисляют неустойку по кредиту и можно ли ее снизить

Что такое неустойка по кредиту

Неустойка — это компенсация, которую заемщик должен выплатить банку за неисполнение обязательств по кредиту. Проще говоря, за просрочку.

Как определяется величина неустойки

Расчет неустойки основывается на сумме долга и продолжительности просрочки. Условия начисления указаны в кредитном договоре, их определяет банк. Но ограничения по размеру неустойки все же есть, их установил Центробанк.

По закону размер неустойки должен быть не более 20% годовых или 0,1% за день просрочки. При этом в обоих случаях такой платеж рассчитывается только от суммы просроченного долга и процентов, а не от всей оставшейся суммы кредита или займа.

Виды финансовых наказаний по кредитному договору

Неустойка разделяется на два типа: штраф и пени. Разница между ними — в принципе начисления.

Штраф

Штраф устанавливается в виде конкретной суммы — она прописана в договоре и начисляется однократно, если допущено определенное договором нарушение.

Пени

Размер пеней более вариативен — они тоже начисляются в определенном договором размере, но не однократно, а периодически.

Периоды могут быть разными, они также прописаны в договоре. Начисление может происходить каждый день, раз в неделю, раз в месяц и так далее.

«Пени обычно устанавливаются за длящиеся нарушения (например, за просрочку в течение нескольких месяцев). А штраф — за разовые», — отмечает арбитражный управляющий, основатель «ЮРЛ Групп» Семен Николаев.

При этом взыскать могут и штраф, и пени. Например, в договоре может быть установлен штраф за сам факт просрочки, который заемщик обязан выплатить вне зависимости от того, на сколько дней он задержал платеж. А за каждый день просрочки будет дополнительно набегать пеня.

Как определяют размер взыскания

Обычно величина неустойки указывается в самом договоре и составляет процент от суммы просроченного платежа.

«К примеру, размер неустойки составляет 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки. Предположим, сумма задолженности — 100 тысяч рублей и должник просрочил платеж на десять дней. Если размер неустойки составляет 0,1% в день, то через десять дней должник будет обязан заплатить 1 тысячу рублей в качестве неустойки», — приводит пример Семен Николаев.

Центробанк подчеркивает, что по закону неустойка должна быть обозначена в кредитном договоре или договоре займа в 12 строке таблицы с индивидуальными условиями.

«Но бывают и ситуации, когда в договоре нет точной информации о размерах штрафных санкций. В данном случае кредитор будет опираться на закон «О потребительском кредите» и предъявлять заемщику требование о выплате долга», — говорит основатель компании «Союз банков Москвы» Даниил Клешко.

Банк России подчеркивает, что штрафные санкции, которые не прописаны в 12 строке договора, кредитные организации применять не имеют права. Это противоречит закону «О потребительском кредите (займе)».

Какого размера могут быть пени и штрафы

По закону размер неустойки должен быть не более 20% годовых или 0,1% за каждый день просрочки платежа. Если размер неустойки больше, то его можно снизить. Далее расскажем, как именно.

Как рассчитывается неустойка: несколько способов

Узнать, как будет рассчитываться неустойка в том или ином случае, можно из договора с банком.

Расчет с размера платежа

В договоре должны быть указаны размер пени и интервал ее начисления.

Начислять пени могут за каждый день просрочки, раз в неделю, раз в месяц — зависит от того, какие условия прописаны. Рассчитывают неустойку по закону — не больше 0,1% от суммы просроченного платежа за день просрочки.

При таких условиях за 11 дней просрочки платежа в размере 10 тыс. рублей неустойка составит 110 рублей.

Расчет по формуле

В договоре может быть не указан порядок начисления пеней или указан с нарушением действующего законодательства. Тогда делают расчет по формуле с применением текущей ставки рефинансирования. Арбитражный управляющий Семен Николаев говорит, что такой способ часто применяется в судебной практике.

В этом случае пеня составит 1/300 от ставки рефинансирования, как следует из указания Банка России. То есть формула расчета будет выглядеть так: Пеня = сумма долга Х количество дней просрочки Х (ставка рефинансирования / 300)

Например, заемщик просрочил ежемесячный платеж в размере 10 тыс. рублей на десять дней. Ключевая ставка рефинансирования в сентябре 2023 года составляет 13%, то есть одна трехсотая от ключевой ставки — это примерно 0,043. За 11 дней просрочки заемщик заплатит 47 рублей 30 копеек.

Расчет с помощью фиксированных значений

Неустойка, состоящая из фиксированной суммы, по сути, и есть штраф.

Размер такой неустойки прописывается в договоре в твердой сумме с указанием условий, которые могут меняться.

Например, штраф за просроченный платеж может составлять тысячу рублей при первых просрочках и расти, если заемщик регулярно пропускает платежи.

Что делать, если начислили штраф

Самое верное решение — не доводить ситуацию до штрафа. Если заемщик понимает, что просрочка по кредиту неизбежна, лучше сразу обратиться в банк, объяснить ситуацию и попытаться решить все мирным путем.

«Рекомендую написать письменное заявление, поскольку в большинстве случаев банки готовы идти на уступки при незначительной задержке платежа, особенно если клиент является надежным и столкнулся с финансовыми трудностями», — советует арбитражный управляющий Семен Николаев.

Эксперт говорит, что на практике прописанная в договорах неустойка часто слишком завышена и ее можно снизить, банки идут на это.

Если банк навстречу не идет, а начисляет штрафы и пени, можно написать претензию в службу финансового уполномоченного — на сайте или через «Госуслуги».

Финансовый уполномоченный может сам повлиять на банк и потребовать снизить неустойку. А если он окажется согласен с банком, — обратиться в суд с требованием снизить или пересчитать неустойку.

Как снизить неустойку по кредиту

Даже если решить мирным путем ничего не получилось и банк сам обратился в суд для взыскания штрафов и пеней, заемщик имеет право подать ходатайство о снижении неустойки.

«Такое ходатайство можно подать на любом этапе судебного процесса до вынесения решения судьей. В нашей практики были клиенты, с которых банк пытался взыскать неустойку за просрочку исполнения обязательств в размере 1% в день. Изучив наши доводы, а также наши ссылки на судебную практику, суд в итоге снизил неустойку до 0,1% в день. При этом, чрезмерной, судами признается неустойка уже в размере 0,3–0,5% в день», — говорит Семен Николаев.

Что делать, если нет денег платить

Если заемщик понимает, что выплатить кредит и избежать неустойки не получается, у него есть несколько вариантов решения проблемы.

Кредитные каникулы

Кредитные каникулы — это льготный период, во время которого не нужно вносить платежи. Проценты продолжают начисляться, однако заемщик избежит неустойки, и банк не будет выходить в суд.

Этот вариант подойдет, если трудности с погашением временные. К примеру, заемщик потерял работу или попал в больницу, но понимает, что через пару месяцев вернется к прежнему уровню дохода и сможет вносить платежи в прежнем размере.

Реструктуризация

В некоторых случаях банк может быть готов рассмотреть возможность реструктуризации задолженности — изменение сроков кредита, суммы платежа или процентной ставки. Это, как правило, означает, что ежемесячный платеж снизится, но переплата по кредиту будет больше за счет его пролонгации.

Вариант реструктуризации имеет смысл, если заемщик понимает, что материальные трудности растянутся надолго и вносить платежи в прежнем размере будет сложно или вовсе невозможно.

Банкротство

В 2015 году в России появилась процедура банкротства физлиц, и с тех пор суды признали банкротами более 900 тыс. человек. Начать процедуру банкротства можно в МФЦ или через суд — зависит от суммы долга.

Плюс банкротства в том, что оно позволяет решить накопившиеся проблемы и, наконец, избавиться от навязчивых звонков коллекторов. Минусов, впрочем, тоже предостаточно: банкротство портит кредитную историю и накладывает на человека массу ограничений, подробней о них мы рассказывали ранее.

Через какой срок банк может обратиться в суд

Если заемщик не исполняет обязательства по кредиту, банк имеет право обратиться в суд с первого дня просрочки. Однако на практике кредиторы часто оттягивают это на 2—3 месяца, допуская, что заемщику нужно время для решения своих финансовых проблем.

При этом и обязанности передавать дело в суд у банка нет — он может просто и дальше начислять неустойку за нарушение условий кредитного договора.

Как начисляется неустойка за просрочку по кредиту: кратко