Рассказываем, какие долги остаются с банкротами, когда суд не списывает долги, а принимает другое решение, и почему скрывать доход — худшее решение.

По каким причинам банкротство завершается без списания долгов

Обычно при прохождении процедуры банкротства человек освобождается от долгов кредиторам. Но существуют и такие долговые обязательства, которые не подлежат списанию. К тому же процедура банкротства не всегда состоит только в списании задолженностей.

Какие долги не списываются при банкротстве

При банкротстве нельзя списать:

взыскание компенсации морального вреда;

возмещение ущерба здоровью;

возмещение ущерба имуществу;

алименты;

долги по выплате зарплаты и выходного пособия (для ИП);

долги по платежам, появившиеся после подачи заявления о признании банкротом;

обязательства субсидиарной ответственности физического лица по долгам компании-банкрота;

подложные займы;

долги, о которых человек не упоминал в заявлении о банкротстве.

Списываются ли текущие платежи

Это все расходы, которые появились у потенциального банкрота уже после подачи заявления об оформлении банкротства. То есть эти долги не были указаны в заявлении.

Если у человека есть имущество, то в первую очередь за счет него будут погашены текущие расходы, и уже потом — задолженности перед кредиторами. А вот если никакой ценной собственности у должника не имеется, то текущие платежи он будет обязан погасить и после признания его банкротом.

Какие-то обязательства у должника во время процедуры банкротства в любом случае возникнут, так как признают человека или организацию несостоятельными не мгновенно.

В суде процедура длится 7—10 месяцев, в МФЦ — ровно 6, и за это время также могут накопиться долги. Например, арендная плата, коммунальные услуги, плата за Интернет, телефон, налоги. Эти платежи остаются актуальными после завершения процедуры.

Часть платежей можно указать в ходатайстве о выделении ежемесячной денежной суммы на потребности семьи. С помощью юриста из конкурсной массы можно получать не только прожиточный минимум, но и суммы на оплату соцнайма, медицинские расходы.

Списывается ли компенсация по возмещению вреда жизни и здоровью

Если должник нанес кому-то вред, будь то физический или моральный, то по решению суда он будет обязан его компенсировать: даже в случае признания его банкротом этот долг не спишется.

Когда имущество банкрота попадает на реализацию, то часть денег финансовый управляющий может направить на погашение компенсации. Однако только если останутся деньги после погашения долгов кредиторам.

Списывается ли задолженность по зарплате и пособиям

Этот пункт касается индивидуальных предпринимателей. ИП даже после признания себя банкротом обязаны погасить задолженность по зарплате и выходным пособиям.

Списывается ли задолженность по субсидиарной ответственности

Субсидиарная ответственность возникает в процессе банкротства юридического лица и ложится на руководителя компании, если будет доказано, что его действия привели к банкротству. Впоследствии, если руководитель решит пройти процедуру банкротства уже как физическое лицо, данная задолженность с него не спишется.

Списываются ли долги по алиментам

Алиментами называют обязательство по материальному содержанию ближайших родственников по решению суда или по добровольному соглашению сторон.

При объявлении алиментоплательщика банкротом закон защищает родственников, которым эти алименты полагаются. Пока длится процедура банкротства, потенциальный банкрот обязан отчислять деньги с доходов на уплату алиментов.

Обратите внимание: даже если алименты составляют большой процент от дохода, их не снизят. Так что весь период банкротства с зарплаты автоматически будет отчисляться эта сумма в пользу родственника.

При распределении средств после продажи имущества долги по алиментам и сумма неустойки выплачиваются в первую очередь. Если при этом долг по алиментам не будет погашен, он не сгорает даже после признания человека банкротом.

Какая практика списания алиментных долгов при банкротстве

Для организации выплат задолженность человека должна быть подтверждена либо судебным решением, либо справкой от пристава — эти документы должны быть переданы финансовому управляющему по делу о банкротстве.

Если у человека, который проходит процедуру банкротства, нет постоянного дохода и имущества, то он обязан встать на учет на бирже труда. При этом приставы могут запретить должнику выезжать за границу или водить автомобиль.

Что происходит с налоговыми обязательствами при банкротстве

Если организацию или человека признают банкротом, это не означает, что обязательства перед налоговой с них снимаются.

Окончательно решение в этом вопросе может принять только Арбитражный суд после завершения процедуры банкротства.

Официально даже после объявления человека или предприятия банкротом должник обязан перечислять налоги. Если этого не происходит, задолженность копится, появляются неустойки и штрафы. Этот долг судом не списывается.

Обратите внимание: инициировать процедуру банкротства может не только сам должник, но и налоговый орган в том случае, если задолженность по налогам превысила полмиллиона рублей. Однако ФНС почти никогда не выступает с таким требованием к физическим лицам.

При банкротстве возможно списать налог на прибыль, имущество и транспорт. Организация-банкрот не обязана уплачивать и НДС, если до признания банкротом уплачивала его исправно.

Должник-банкрот может получить отсрочку по уплате налогов, но не больше, чем на год, или рассрочку, но не больше, чем на три года.

Все мифы о банкротстве с примерами разоблачаем здесь и приводим свежую судебную практику.

Процесс рассмотрения исков и решений судов

На первом судебном заседании, как правило, рассматривается заявление должника о признании его банкротом. Суд может либо реструктуризировать долги человека или сразу признать человека банкротом. Здесь все зависит от судебной практики. Как правило, если у должника нет дохода или его размер не позволяет рассчитаться с долгами за 3 года, его признают банкротом.

Реструктуризация долгов рассматривается как получение объективной картины всей совокупности обязательств и активов должника. В этом случае анализируются данные о зарплате, выясняется, чем владеет человек, формируется реестр требований от кредиторов, которые потом выносятся на обсуждение.

Что такое сведения подложного характера и как они помешают банкротству

Допустим, человек утаил, что владеет имуществом, или передал финансовому управляющему ложные сведения об имуществе, и это доказано в суде. Тогда должнику откажут в списании любых долгов.

То же самое грозит за непредставление документов о счетах, депозитах, данных о средствах на электронных кошельках или за заведомый обман: это может быть неправильное место работы или уровень дохода во время оформления кредита.

От долгов не освободят, если будет доказано, что человек мог отдавать долг, но решил этого не делать. Все другие действия, которые в результате приводили к повышению суммы долга, также станут поводом не списывать с человека долги.

В этом случае плохую роль сыграют следующие обстоятельства:

отказ в предоставлении в суд сведений о месте работы и доходах;

попытки избавиться от имущества, чтобы обойти необходимость его продажи.

Фиктивное или преднамеренное банкротство

Фиктивное банкротство подразумевает, что заявление о несостоятельности, поданное должником, было заведомо ложным. То есть человек лишь создал видимость сложного финансового положения и на самом деле может рассчитаться с кредиторами.

Недобросовестный должник может скрыть имущество, находящееся не в России, вывести деньги через офшоры или заключить фиктивный договор займа. Попыткой фиктивного банкротства также могут считаться сделки, законченные в период за 3 года перед подачей заявления о банкротстве. Договоры дарения и сделки с родственниками в этом случае вызывают особое подозрение.

Такие сделки рассматриваются судом как попытка исключить имущество из конкурсной массы.

Исключения и особые случаи

В процедуре банкротства существуют исключения. Например, в конкурсную массу не попадает единственное жилье, в котором проживает сам должник: это может быть дом, квартира или комната. Такое имущество у вас не могут изъять.

Нужно учитывать, что человек не освобождается от обязательств по долгам, о которых он не знал на момент прохождения процедуры банкротства. Однако здесь с законодательной точки зрения нет четких правил, поэтому вопрос будет решаться судом в индивидуальном порядке.

Обратите внимание: на банкротство не могут рассчитывать казенные предприятия, учреждения, политические партии и религиозные организации.

Пенсионные обязательства и накопительные счета

Любой накопительный счет является конкурсной массой и будет использован при погашении долгов первой очереди при банкротстве.

Пенсия по старости или инвалидности также считается доходом человека и, соответственно, используется при оплате долга перед кредиторами.

Однако финансовый управляющий обязан сохранить за должником сумму прожиточного минимума. Это касается всех доходов, но суммарно должна выходить минимальная сумма ПМ.

К примеру, Надежда Ивановна из Костромы получает пенсию 21 тыс. рублей. Во время процедуры банкротства на проживание финансовый управляющий должен передавать ей сумму 11 502 рубля — это прожиточный минимум в регионе для пенсионеров в 2023 году. Оставшиеся 9,5 тыс. рублей распределяются между кредиторами.

Кредиты с обеспечением и поручительством

Если получатель кредита начал процедуру банкротства, она почти всегда неизбежна и для поручителя. После того, как должник завершает процедуру банкротства, должником перед кредитором становится поручитель.

Поручитель может как выплатить сумму долга, так и объявить себя банкротом, чтобы списать чужую задолженность.

Какие шаги можно предпринять в случае банкротства

Банкротство — это неприятная процедура, но не конец света. Прежде всего, примите ситуацию и постарайтесь минимизировать свой ущерб.

Не отождествляйте вашу самооценку с финансовым положением.

Отпустите обиду, чувство потери, гнева и вины за то положение, в котором находитесь.

Используйте опыт для дальнейшего развития. Разберитесь в причинах банкротства и используйте эти знания для самореализации.

Посмотрите на положение дел беспристрастно, научитесь мыслить стратегически. Пусть банкротство будет просто частью плана по восстановлению финансовой стабильности.

Чем реструктуризация отличается от мирового соглашения

При банкротстве погасить долги можно не только с помощью реализации имущества. Стороны также могут заключить мировое соглашение или договориться о реструктуризации.

Мировое соглашение

Под мировым соглашением подразумевается документ, который подписывают должник и кредитор, чтобы урегулировать спор. Иногда во внесудебном порядке.

Мировое соглашение содержит новые условия выплаты долга должником: это может быть иной график выплат, списание штрафов, пени и так далее.

Естественно, мировое соглашение действует только в условиях, когда с ним согласны обе стороны. Ни кредитора, ни заемщика нельзя обязать принять условия мирового соглашения — все должно происходить на добровольной основе.

Реструктуризация

Реструктуризация — это изменение условий кредитного договора.

Реструктуризация отличается от мирового соглашения тем, что согласие должника в этом случае не является обязательным условием.

План реструктуризации утверждает суд, если кредиторы докажут, что у человека есть финансовые возможности для выплаты задолженности.

Рекомендации по соблюдению законодательства и правил банкротства

Возможностью объявить себя банкротом в последнее время пользуются все больше людей, но процедура по-прежнему для многих непонятна. Некоторые уверены, что если есть долги, которые не спишут, это автоматически означает, что процедура банкротства невозможна. Но это не так. Долги могут быть списаны частично, при этом должника могут освободить от выплат банкам и МФО.

Есть еще одно заблуждение: об отмене всех сделок по недвижимости за 3 года перед банкротством. На самом деле учитывается не только период совершения сделок, но и их сумма, а также аффилированность второй стороны.

В таких случаях обычно оспаривается дарение имущества в тот момент, когда у человека уже были долги. Также оспариваются сделки с родственниками и близкими людьми по купле-продаже имущества. Но здесь могут быть исключения: если цена, по которой продали имущество, не ниже рыночной, а сделка совершена с третьим лицом, не связанным с должником, то признать такую сделку недействительной сложнее. Суды обычно в этом отказывают.

Чтобы учесть все нюансы банкротства и минимизировать потери, понадобится консультация юристов. Инициировать банкротство может не только сам должник, но и кредитор или налоговый орган.

В этом случае у второй стороны есть преимущество: например, возможность выбрать СРО, из состава которой судом будет назначен финуправляющий, именно от его активности и грамотности зависит исход дела.

В каком случае долги не списываются при банкротстве: кратко