Формы и сроки сдачи отчетности за 9 месяцев. Обзор вебинаров

РСВ и 6-НДФЛ за 9 мес. Срочные изменения в НДФЛ и взносах 2023 – 2024
Когда: 9 октября
На вебинаре разберем:
Страховые взносы – последние изменения:
«разделение» единого тарифа при исчислении страховых взносов на выплаты в пользу некоторых категорий иностранных работников;
ожидаемые дополнения в форме РСВ;
расширение объекта обложения и уточнение размеров освобожденных от обложения выплат с 2024 года.
НДФЛ – обзор изменений, вступающих в силу с 2024 года:
уточнение источника доходов дистанционных работников;
льготные налоговые ставки для дистанционных работников – нерезидентов;
расширение налоговых вычетов и др.
Комплексный подход к налогообложению компенсаций.
Отчетность за 9 месяцев: на что обратить внимание.
Воинский учет в организации + образцы документов для работодателей
Получите запись вебинара и образцы документов!
Узнаете:
Новые правила воинского учета в 2023 году.
Реестр воинского учета.
Обязанности по ведению воинского учета в организации.
Заполнение карточки гражданина, подлежащего воинскому учету.
Информирование военкоматов.
Штрафы за нарушение порядка ведения воинского учета.
Где бухгалтеру брать клиентов на аутсорс? 5 способов
Когда: 16 октября
На вебинаре:
Разберем практические примеры, где брать клиентов, если сейчас все приходят по сарафану.
Поймёте какие услуги востребованы, за что предприниматели готовы платить.
Узнаете 5 быстрых способов привлечения клиентов на бухгалтерские услуги.
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