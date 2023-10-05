Обзоры для бухгалтера

Формы и сроки сдачи отчетности за 9 месяцев. Обзор вебинаров

Подготовили для вас полный перечень форм и сроков сдачи отчетности за 9 месяцев 2023 года. Внимательно изучите прикрепленный файл и подготовьте свои вопросы по поводу отчетности. 

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Формы и сроки сдачи отчетности за 9 месяцев. Обзор вебинаров
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

РСВ и 6-НДФЛ за 9 мес. Срочные изменения в НДФЛ и взносах 2023 – 2024

Когда: 9 октября

На вебинаре разберем:

Страховые взносы – последние изменения:

  • «разделение» единого тарифа при исчислении страховых взносов на выплаты в пользу некоторых категорий иностранных работников;

  • ожидаемые дополнения в форме РСВ;

  • расширение объекта обложения и уточнение размеров освобожденных от обложения выплат с 2024 года.

НДФЛ – обзор изменений, вступающих в силу с 2024 года:

  • уточнение источника доходов дистанционных работников;

  • льготные налоговые ставки для дистанционных работников – нерезидентов;

  • расширение налоговых вычетов и др.

Комплексный подход к налогообложению компенсаций.

Отчетность за 9 месяцев: на что обратить внимание.

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Воинский учет в организации + образцы документов для работодателей

Получите запись вебинара и образцы документов! 

Узнаете:

  • Новые правила воинского учета в 2023 году.

  • Реестр воинского учета.

  • Обязанности по ведению воинского учета в организации.

  • Заполнение карточки гражданина, подлежащего воинскому учету.

  • Информирование военкоматов.

  • Штрафы за нарушение порядка ведения воинского учета.

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Где бухгалтеру брать клиентов на аутсорс? 5 способов

Когда: 16 октября

На вебинаре:

  • Разберем практические примеры, где брать клиентов, если сейчас все приходят по сарафану.

  • Поймёте какие услуги востребованы, за что предприниматели готовы платить.

  • Узнаете 5 быстрых способов привлечения клиентов на бухгалтерские услуги.

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