Как покупать на маркетплейсах выгодно

Каждый год объем рынка интернет-торговли в России растет, а количество заказов увеличивается. Все больше людей доверяют магазинам в интернете, а продавцы все больше совершенствуют мастерство маркетинга. Мы выясняли, как покупать действительно нужные вещи, а не то, что приготовили маркетологи.

Хитрости и уловки

Скидки и специальные предложения — двигатель торговли! Продавцы могут снижать цены, чтобы побыстрее продать товар пусть и с меньшей выгодой, но тем самым увеличить свой оборот.

Но бывает, что скидку применяют как уловку: размещая товар на маркетплейсе, продавец сразу завышает цену и от нее уже делает скидку. Получается, что товар продается по обычной цене, но покупатели берут охотнее.

Еще один прием маркетологов, специалистов по увеличению продаж, — создание искусственного ажиотажа. Видели часы с обратным отсчетом «до конца акции осталось столько то минут»? Покупателю как бы говорят: если не купить товар сейчас, то потом либо его не будет, либо он подорожает.

«Подсвечивается ограниченность продуктов по времени либо по наличию на складе, что побуждает покупателя приобрести товар здесь и сейчас. Такие техники рассчитаны на быстрое принятие решения без возможности отрефлексировать: подходит продукт или нет. Это срабатывает практически во всех категориях: от упаковки сахара до квартиры», — Ксения Касьянова, директор по разработкам и исследованиям коммуникационного агентства КРОС.

Еще одна хитрость — подборки. Маркетплейс объявляет распродажу на определенную группу товаров и объединяет это общей темой: «Ликвидация», «Хиты недели», «Акция дня» и др. Что-то из этих «хитов» действительно стоит дешевле, например, антиперспирант — 250 рублей вместо 300. Человек, который постоянно покупает этот товар за 300 рублей, конечно, выберет его со скидкой.

Ловушка в том, что и другие товары в подборке начинают восприниматься как подешевевшие, и человек начинает накидывать в корзину то, что не собирался. Расчет маркетолога на то, что люди не будут сравнивать цены на каждый товар подборки, сработал!

«Если вы сравните эту цену с ценой на аналогичный продукт на других площадках, возможно, вы найдете более выгодное предложение. Здесь срабатывает фактор объединения продуктов в группу. Возможно, при совершении покупки вы выберете 2-3-15 товаров и сравнивать стоимость по каждой из позиций на разных площадках вам будет попросту невыгодно с точки зрения времени», — Ксения Касьянова, директор по разработкам и исследованиям коммуникационного агентства КРОС.

Многие покупатели предпочитают изучать отзывы прежде, чем сделать окнчательный выбор. Это действительно может быть информативно.

Однако всегда нужно помнить: не все отзывы одинаково объективны. Бывает, что магазины дарят подарки за хорошие отзывы или даже напрямую покупают их — увы, в интернете довольно много объявлений подобного рода.

«Не стоит слепо полагаться на отзывы. Существует большое количество инструментов, которые стимулируют их написание. С одной стороны для нас, как для покупателей, это дополнительная информация при принятии решения, с другой, если вы опираетесь только на отзывы, вы тоже можете совершить ошибку», — Ксения Касьянова, директор по разработкам и исследованиям коммуникационного агентства КРОС.

Заказывать продукты на дом — та еще лотерея. Магазины пользуются тем, что покупатель не видит товар вживую, и, случается, хитрят.

Популярный прием — красивые фотографии позиций премиального качества. К примеру, человек видит перед собой карточку крупной ярко-бордовой черешни. Каждая ягодка поблескивает и выигрышно смотрится в кадре. Ниже покупатель видит довольно демократичную цену и решает: надо брать.

Довольно часто ожидание такой покупки расходится с реальностью. Вместо модельного вида ягод приезжает черешня калибром поменьше, цветом поскромнее и не такая свежая, как на фото.

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Как противостоять

Контролировать свои эмоции, подходить к покупкам рассудительно и рационально. Не торопиться.

Задавать себе вопрос: «Действительно ли мне необходим этот товар?».

Если уверенности нет, хорошим вариантом будет — положить желаемое в корзину и принять окончательное решение на следующий день. Это поможет остудить эмоции и прислушаться к своим настоящим желаниям.

Выгодные покупки требуют больше времени и вовлеченности. Прежде чем оформить заказ, стоит изучить рынок и сравнить цены. Возможно, та же позиция в другом магазине или на другом маркетплейсе стоит дешевле. Маркетплейсы берут с продавцов комиссию, а потому та же футболка на официальном сайте продавца может стоить меньше.

Покупка товара на маркетплейсе — это удобно. Пункты выдачи часто располагаются рядом с домом или работой. Однако удобно — не всегда значит выгодно. Важно найти баланс.

Утром — деньги, вечером — стулья

У каждого маркетплейса свои правила оплаты. Одни площадки списывают деньги с карты после того, как покупатель забрал заказ. Другие — сразу при оформлении. Важно знать правило: оформление заказа не равно покупке.

«Золотое правило — не считать покупку совершенной до момента, когда вы взяли товар из пункта выдачи. Вы всегда можете прийти, проверить продукт, посмотреть, примерить, и никто вам слова дурного не скажет за то, что вы отказались от покупки. Правда, маркетплейс может удержать за отказ какую-то плату», — Ксения Касьянова, директор по разработкам и исследованиям коммуникационного агентства КРОС.

Заказ товара через Интернет относится к дистанционной торговле. В течение 7 дней вернуть можно все, кроме товаров, изготовленных на заказ. Например, кружку, на которой напечатаны ваши личные фотографии, вернуть не получится.

Правила, которые не стоит забывать при онлайн-шопинге: