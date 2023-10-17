Какие премии можно учесть в налоговой базе по прибыли

Типы премий по ТК

Премиальная система оплаты труда применяется в каждой второй компании. Это удобный и доступный всем директорам способ мотивации персонала.

В ТК премии упоминаются в четырех статьях:

Согласно статье 57 ТК, условия оплаты труда должны быть описаны в трудовом договоре с работником.

В соответствии со статьей 129 ТК, премия относится к выплатам стимулирующего характера с целью поощрения работников.

По статье 135 ТК премии включаются в систему оплаты труда, отражаются в трудовых договорах; порядок их выплаты детализируется в локальных актах компании.

Статья 191 ТК дает право работодателям поощрять работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности, в том числе премиями.

Порядок, размер и условия выплаты премии регулируются локальными нормативными актами компании, трудовым или коллективным договором.

Указание премий в договорах и наличие в компании таких документов как Положение об оплате труда и (или) Положения о премировании — важно для дальнейшего принятия премий в расходы.

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Премии: производственные и непроизводственные

С одной стороны, ТК относит премии к системе поощрения работников за добросовестное исполнение трудовых обязанностей. С другой стороны, кодекс не запрещает выплачивать премии, не связанные с работой. Например, к праздникам, ко дню рождения.

В итоге, премии бывают производственными и непроизводственными.

Производственные премии всегда связаны с результатами труда, непроизводственные — выплачивают по иным основаниям.

Например, за выслугу лет, за общественную активную деятельность, участие в конференциях и так далее.

Периодичность выплаты премий

В зависимости от условий премирования, принятых в компании, премии могут выплачиваться: ежемесячно в неизменной величине без учета результатов работы, то есть безусловные ежемесячные премии. периодически за определенные производственные результаты труда.

Премии, которые носят безусловный характер, выплачиваются регулярно как зарплата. Отказать работнику в выплате такой премии работодатель не может.

Премии, привязанные к конкретным показателям работы, выплачиваются периодически. Директор может отказать работнику в выплате такой премии, если показатели не выполнены.

Как отражать премии в бухучете

Затраты на оплату труда работников относятся к расходам по обычным видам деятельности. Сюда входят и сама зарплаты, и стимулирующие выплаты, в том числе премии. Для отражения в учете тип премии (производственная, непроизводственная) значения не имеет.

В бухгалтерском учете премии отражают в составе расходов в том месяце, в котором был издан приказ о выплате премий.

В бухгалтерской отчетности расходы на оплату труда учитывают в составе «Себестоимость продаж» — это строка 2120 Отчета о финансовых результатах за отчетный период.

Когда премии можно учесть в базе по налогу на прибыль

Пункт 1 статьи 252 НК устанавливает жесткое требование для учета расходов в базе по прибыли. Все расходы должны быть экономически обоснованы и документально подтверждены. От этого и нужно отталкиваться, принимая решения о включении премий в расходы по прибыли.

Премии за производственные результаты, надбавки к тарифным ставкам и окладам, высокие достижения в труде и т.п. учитываются в составе расходов на оплату труда (пункт 2 статьи 255 НК).

Если премии не связаны с производственными результатами труда и не соответствуют критериям статье 252 НК, их нельзя учесть в составе расходов налоговой базы по прибыли. Это относится и к вознаграждениям, которые выплачиваются руководству компании и не связаны напрямую с показателями их работы.

Разовые премии, выплаченные к праздникам и юбилеям, которые не связаны с производственными задачами компании, не могут быть учтены в расходах по прибыли.

Премии за результаты работы за отчетный период учитывают в налоговой базе по прибыли в периоде их начисления на основании приказа о премировании.

Тип премии Можно ли учесть в расходах по прибыли Основание Премия за производственные результаты Да Пункт 2 статьи 255 НК Надбавка к тарифным ставкам и окладам Да Премия за профессиональное мастерство Да Премия за достижения в работе Да Премия по итогам закрытия проекта Да Бонус топ-менеджменту за достижение экономических показателей Да Премия к празднику Нет Письмо Минфина от 24.01.2023 г. № 03-03-06/2/4937 Премия к дню рождения Нет Премии к профессиональному празднику Нет

НДФЛ и взносы с премий

Все премии, выплачиваемые работнику в рамках системы оплаты труда, это его вознаграждение за труд (ст. 129 ТК). Все подобные выплаты облагаются НДФЛ. С 1 января 2023 года НДФЛ с премий, как и со всех других вознаграждений работнику, нужно удержать в день выплаты.

Что касается страховых взносов, ими облагаются все выплаты, произведенные в пользу работника в рамках трудовых отношений (подп. 2 п. 1 ст. 419 НК). Перечень выплат, с которых не нужно платить страховые взносы установлен ст. 422 НК, и он является исчерпывающим.

По общим правилам, любые премии, которые выплачиваются по приказу руководителя работнику компании считаются премиями в рамках трудовых отношений и включаются в базу для начисления страховых взносов. Это было подтверждено решением ВС еще в 2013 году (постановление Президиума ВАС от 25.06.2013 № 215/13).

Разделить премии за труд и премии за другие достижения будет сложно. При наличии трудового договора с работником, налоговая будет считать все премии «трудовыми» и требовать полной уплаты НДФЛ и взносов. Не облагать взносами можно только денежный подарок, выданный по договору.