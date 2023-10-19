Больничный по карантину в детском саду

Дают ли больничный по карантину в саду

Карантин вводится при угрозе появления и распространения инфекционных заболеваний. Такие ограничительные меры могут потребоваться в связи с ростом заболеваемости острыми респираторными инфекциями или гриппом, а также при риске передачи возбудителей туберкулеза, ветрянки, коронавируса и других болезней.

Карантин могут ввести по всей стране решением Правительства, в отдельном регионе — решением органа исполнительной власти российского субъекта, в конкретном городе — решением органа местного самоуправления.

Делается это на основании предписания Главного государственного санитарного врача (ст. 1, пп. 1, 2 ст. 31 закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, пп. 42, 44 СанПиН 3.3686-21, утвержденного постановлением Главного государственного санитарного врача от 28.01.2021 № 4). Также карантин могут установить в отдельно взятом учреждении и даже в отдельной группе детского сада.

На какой период введут ограничительные мероприятия, зависит как от самого заболевания, из-за риска распространения которого они введены, так и от количества зараженных людей. При гриппе и острых респираторных инфекциях карантин могут объявить, если отсутствует больше 20% детей.

Если в детском саду объявлен карантин, то, как правило, для работающего родителя это основание, чтобы взять больничный лист. Правда, для этого малыш должен посещать дошкольное заведение и быть младше 7 лет. Для получения бюллетеня нужно обратиться к лечащему врачу ребенка в поликлинику, где он обычно наблюдается. О том, что в связи с карантином в детском саду был оформлен больничный лист, работник должен предупредить работодателя.

Бюллетень по уходу за ребенком от 7 до 15 лет при карантине не выдается. Поэтому даже если малыш еще посещает детский сад, но ему уже исполнилось 7 лет, родителю больничный лист не выдадут. В таком случае, чтобы остаться с ребенком дома, придется договариваться со своим работодателем. Вариантов здесь может быть несколько.

Так, работодатель может разрешить сотруднику трудиться удаленно, если по характеру работы это возможно. Или же родитель может взять отпуск без сохранения заработной платы либо уйти в очередной оплачиваемый отпуск.

В последнем случае нужно учитывать, что если работодатель не сможет выплатить отпускные не позже чем за 3 календарных дня до начала отпуска, то работнику полагается компенсация за задержку в выплате отпускных (ч. 9 ст. 136 ТК).

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Кроме того, на время карантина работник может перейти на неполный рабочий день. Для этого он должен написать работодателю соответствующее заявление.

Руководство обязано установить такому сотруднику неполный рабочий день, но не более, чем на период наличия обстоятельств, явившихся основанием для установления неполного рабочего времени (ст. 93 ТК).

В рассматриваемой ситуации — на период, когда дошкольное заведение закрыто на карантин.

Как оплачивается больничный по карантину

Если ребенок в возрасте до 7 лет, посещающий детский сад, находится на карантине, то работающему родителю оплачивается больничный лист за весь период нетрудоспособности (ст. 6 закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ). В поле «Причина нетрудоспособности» бюллетеня при введении ограничительных мер будет указан код 03.

В случае введения в детском саду карантина пособие родителя не будет связано с уходом за больным ребенком. Поэтому на него не распространяется ограничение количества оплачиваемых дней в году.

То есть период действия ограничительных мер не уменьшает число оставшихся оплачиваемых дней нетрудоспособности по уходу за больным ребенком в календарном году.

Сумма пособия по временной нетрудоспособности определяется:

Рассчитывают сумму пособия при карантине, если ребенку меньше 7 лет, в обычном порядке. Никакие особенности законодателем не предусмотрены. Однако если эта сумма, определенная по закону от 29.12.2006 № 255-ФЗ, с учетом установленных им ограничений, в расчете за полный календарный месяц будет меньше МРОТ на дату начала нетрудоспособности, то пособие исчисляется исходя из установленного минимального показателя (ч. 6.1 ст. 14 закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ).

В данном случае сначала определяют размер дневного пособия для каждого месяца нетрудоспособности по формуле: МРОТ на дату начала болезни / число календарных дней в месяце нетрудоспособности.

Размер МРОТ увеличивают на районные коэффициенты, если они применяются к зарплате сотрудника (п. 1 ч. 6.1 ст. 14 закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ).

Затем сумму пособия рассчитывают так: дневное пособие × число календарных дней нетрудоспособности.

Если сотрудник трудится на условиях неполной рабочей недели или неполного рабочего дня, то размер пособия определяют пропорционально длительности его рабочего времени (ч. 6.2 ст. 14 закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ).

Рассмотрим это на примере. Допустим, работник был на больничном с 2 по 22 июня 2023 года. Дневное пособие, исчисленное исходя из МРОТ, составляет 541,40 рубля (16 242 рублей / 30 дней). Сумма пособия равна 11 369,40 рубля (541,40 рублей x 21 день). Работник работает на 0,5 ставки. Соответственно, пособие выплачивается в сумме 5 684,70 рубля (11 369,40 рублей x 0,5).

Необходимо учитывать, что сумма пособия ограничена максимальным значением.

В 2023 году размер дневного пособия при условии, что расчетный период не переносился, не может быть больше:

2 736,99 рубля — при стаже работника от 8 лет и больше;

2 189,59 рубля — при стаже специалиста от 5 до 8 лет;

1 642,19 рубля — при стаже сотрудника меньше 5 лет.

Назначает и полностью выплачивает пособие территориальный орган СФР за счет средств фонда на основании полученных от компании-работодателя документов и сведений (ч. 3 ст. 3, п. 3 ч. 1 ст. 5, ч. 1 ст. 13 закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ, п. 3 правил, утвержденных постановлением Правительства от 23.11.2021 № 2010).

Пособие выплачивают начиная с первого дня временной нетрудоспособности. Его сумма облагается НДФЛ. СФР удержит налог самостоятельно, поскольку выплачивает пособие он. Страховые взносы на сумму пособия не начисляются.

По инициативе компании-работодателя и за ее счет пособие может быть увеличено до размера фактического среднего заработка. В этом случае сумму доплаты рассчитывают в порядке, установленном локальным нормативным актом фирмы. Нужно учитывать, что доплату к больничному листу облагают НДФЛ и всеми видами страховых взносов.

Больничный лист по уходу за ребенком от 7 до 15 лет при карантине не выдается. Соответственно, пособие в такой ситуации родителю не выплачивается.