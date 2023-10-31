Расчет точки безубыточности: формула и график

Определение точки безубыточности

Точка безубыточности — это показатель, а если точнее, тандем из двух показателей: объема производства продукции и объема выручки от ее продаж, отражающий достаточность соответствующих значений с точки зрения покрытия текущих издержек. Иногда она называется также критической точкой.

Оба показател — объем производства и объем выручки — одинаково значимы и потому используются экономистами в неразрывной связке.

Что показывает точка безубыточности

Точка безубыточности (комбинация ее компонентов) показывает отчетный период, по итогам которого предприятие принесло прибыль. В зависимости от дальнейшей динамики продаж и объема выпуска товаров фирма может увеличивать прибыль, либо, наоборот, снижать ее и не обеспечивать, таким образом, достижения точки безубыточности.

То есть точка безубыточности — это динамический показатель. Но успешное предприятие, однажды достигнув его, как правило, удерживается на нем в дальнейшем.

Сроки достижения точки безубыточности бизнес-проекта — важнейший показатель для предпринимателя, инвестора, партнера, кредитора. Любой из них ожидает скорейшего достижения того момента, когда бизнес начнет приносить прибыль, а также рассчитывает на то, что фирма будет в дальнейшем развиваться при позитивной динамике выручки и объема выпускаемых товаров в сочетании с оптимальными издержками.

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Какие данные нужны, чтобы определить точку безубыточности

Для того чтобы вычислить точку безубыточности, понадобятся:

показатели, отражающие объемы производства и продаж товара (или оказываемых услуг) в единицах (ОПП);

показатели, отражающие отпускную цену 1 единицы продукции или услуг (ОЦ);

показатели, отражающие расходы на производство 1 единицы продукции или услуг (РП);

показатели, отражающие величину постоянных расходов (ПР);

показатели, отражающие величину динамических расходов (ДР);

показатели, отражающие выручку (В).

Каждый из отмеченных показателей берется в расчет по одному и тому же отчетному периоду, например месяцу. Точка безубыточности, определенная для одного отчетного периода, может оставаться неизменной также и для последующих периодов — если показатели отпускной цены, постоянных и переменных расходов не меняются.

Показатели по первому пункту могут выражаться в штуках, тоннах и иных единицах измерения.

Отпускная цена 1 единицы товара или предоставленных услуг выражается в рублях или иной валюте, в которой осуществляется их продажа.

Расходы на производство 1 единицы товара или услуги также выражаются в рублях. В их структуре могут быть закупочные издержки, расходы по материалам, сырью, лицензионные отчисления. Соответствующие цифры вычисляются как результат деления показателя по динамическим расходам (ДР) на показатель по объемам производства и продаж (ОПП).

Постоянные расходы — те, что не зависят от текущих показателей объема выпуска товаров и услуг. Например, таковыми могут быть расходы на зарплату, оплату коммунальных услуг, аренду.

Динамические расходы — результат произведения показателей РП и ОПП или самостоятельный показатель (на основе которого, как мы отметили выше, может вычисляться РП). Они увеличиваются либо уменьшаются в зависимости от динамики расходов на производство и продажи.

Выручка — результат произведения показателей ОЦ и ОПП. Она увеличивается или уменьшается в зависимости от данных показателей.

Формула точки безубыточности в денежном выражении

Для того чтобы вычислить точку безубыточности в денежном выражении, то есть по выручке, нужно:

Разделить показатель динамических расходов (ДР), определяемый как произведение ОПП и РП либо как самостоятельный показатель, на цифру, отражающую объем производства и продаж товаров или услуг (ОПП). Вычесть получившуюся сумму из ОЦ. Разделить получившееся значение на ОЦ. Разделить показатели, отражающие величину постоянных расходов (ПР), на число, получившееся в 3-м пункте.

Формула расчета точки безубыточности по выручке (ТБВ) будет выглядеть так: ТБВ = ПР / (ОЦ – ДР/ОПП) /ОЦ, где: ДР = ОПП × РП (или самостоятельный показатель).

Рассмотрим другой вариант определения точки безубыточности — по объемам производства и продаж товаров или услуг.

Пример расчета точки безубыточности по объему выпуска и продаж товаров

Алгоритм вычисления данного показателя очень похож на тот, что мы рассмотрели выше. Необходимо:

Разделить показатель динамических расходов (ДР) на сумму, отражающую объем производства и продаж товаров или услуг (ОПП). Вычесть получившееся значение из ОЦ. Разделить показатели, отражающие величину постоянных расходов (ПР), на сумму, получившуюся в 3 пункте.

Формула точки безубыточности по объемам производства и продаж (ТБО) будет выглядеть так: ТБО = ПР / (ОЦ — ДР/ОПП), где: ДР = ОПП × РП (или самостоятельный показатель).

Весьма удобно осуществлять подобные подсчеты в таблице Excel.

Рассмотрим основные особенности пользования этим способом определения точки безубыточности.

Формула точки безубыточности в Excel: чем она удобна

Программа Excel — это электронная таблица, в которой можно размещать данные при условии выстраивания математических зависимостей между ними. Поэтому для расчета точки безубыточности Excel — один из самых удобных инструментов.

С помощью формул этой программы можно выстроить таблицу, в которой рассматриваемый показатель будет определяться в динамике, соответствующей изменениям тех цифр, что отражают выручку, расходы и отпускную стоимость товаров и услуг, о которых мы сказали выше.

Как посчитать точку безубыточности в Excel

Для осуществления расчетов точки безубыточности в программе Excel необходимо первым делом составить таблицу, в структуре которой будут представлены необходимые формулы. Синтаксис программы Excel позволяет практически полностью воспроизвести те вычисления, что мы рассмотрели выше.

Необходимо составить таблицу, состоящую из 6 строк, которые соответствуют:

показателям по объему производства и продаж товара (или оказываемых услуг) в единицах (ОПП);

показателям по отпускной цене 1 единицы продукции или услуг (ОЦ);

показателям по расходам на производство 1 единицы продукции или услуг (РП);

показателям по величине постоянных расходов (ПР);

показателям по величине динамических расходов (ДР);

показателям по величине выручки (В).

В первом столбце таблицы, с помощью которой будет вычисляться точка безубыточности, можно разместить перечень отмеченных показателей (например, если это столбец B, то они будут размещены, соответственно, в ячейках B1, B2, B3 и т.д.).

Во втором — указать цифры, соответствующие им. Если это столбец C, то структура ячеек будет такова:

C1 — цифры по объемам производства и продаж;

C2 — цифры по отпускной цене 1 единицы продукции или услуг;

C3 — цифры по расходам на производство 1 единицы продукции или услуг;

C4 — цифры по постоянным расходам;

C5 — цифры по динамическим расходам;

C6 — цифры по выручке.

В 7 и 8 строках таблицы можно выделить ячейки — в любом удобном месте, в которых будет определяться точка безубыточности, соответственно, по выручке и по объемам производства и продаж.

В первом случае в соответствующую ячейку необходимо вписать формулу вида: = C4 / ((C2 – C5 / C1) / C2).

После этого в ней будет отражаться точка безубыточности по выручке.

Во втором случае формула будет выглядеть так: = C4 / (C2 – C5 / C1).

В соответствующей ячейке будет отображаться точка безубыточности по объемам производства и продаж.

Отметим, что в предназначенных для вычисления точки безубыточности формулах, рассмотренных нами выше, не задействована ячейка C6, в которой фиксируются цифры по выручке. Однако она полезна с точки зрения наглядного сопоставления текущей выручки и той, что соответствует точке безубыточности.

Вместе с тем цифра в ячейке C6 — динамическая. Для того чтобы она отображалась в таблице, в соответствующую ячейку нужно вписать формулу вида: = C1 × C2.

Если точка безубыточности будет больше выручки, значит, предприятие принесло в соответствующем отчетном периоде прибыль.

При необходимости можно также составить таблицы для нескольких отчетных периодов — их структура будет идентичной той таблице, что рассмотрена нами, а затем воспользоваться встроенными инструментами Excel для построения графиков достижения точки безубыточности — например в корреляции с выручкой либо объемами производства и продаж.

Расчет и график точки безубыточности онлайн: доступные инструменты

Наши эксперты предлагают вам значительно облегчить задачу и воспользоваться готовыми инструментами для расчета точки безубыточности онлайн. Вы можете прямо сейчас по ссылкам ниже, скачать:

документ в формате Excel, содержащий готовую таблицу для расчета точки безубыточности по выручке, а также по объемам производства и продаж;

Скачать таблицу для расчета точки безубыточности.

документ в формате Excel, содержащий готовую таблицу для определения точки безубыточности и дополненный графиком, отражающим динамику достижения соответствующих показателей.

Скачать таблицу для определения точки безубыточности с графиком.

Предложенные нами документы, таким образом, оптимизированы для работы по вычислению точки безубыточности сразу в нескольких отчетных периодах.