Воинский учет

Можно ли на бухгалтерию возложить обязанности по ведению воинского учета

После увеличения в 10 раз штрафов за ведение воинского учета, практически все компании озадачились этой проблемой. Но, не все имеют достаточно средств, чтобы позволить себе нанять отдельного работника даже на неполный рабочий день.

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Можно ли на бухгалтерию возложить обязанности по ведению воинского учета
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Воинский учет работников обязана вести каждая организация (подп. 6 п. 1 ст. 8 закона от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне»).

Это означает, что работодатели обязаны систематизировать и регулярно передавать в военкомат сведения о военнообязанных работниках.

Если в компании работает менее 500 человек, подлежащих воинскому учету, его вести должен работник, на которого возложена эта функция. В компании от 500 до 2000 человек воинский учет должен вести работник, у которого это основная обязанность. На предприятии с численностью военнообязанных от 2000 человек нужно создавать отдельное подразделение.

В компаниях с небольшой численность военнообязанных ответственным за ведение воинского учета можно назначить любого работника. В том числе, и главного бухгалтера. Важно, чтобы он добровольно согласился исполнять эти обязанности и подписал письменное согласие.

О том, что нельзя назначить работника ответственным за исполнение дополнительных трудовых функций без его согласия Роструд указал в ответе на вопрос о правомерности назначения главбуха ответственным за воинский учет.

Это прямо запрещеностатьей 60.2 ТК. Работнику может быть поручено выполнение дополнительной работы по другой или по такой же должности за дополнительную оплату и с его письменного согласия.

Если работнику поручается дополнительная работа по другой должности, это оформляется как внутреннее совмещение. Если поручается дополнительная работа по такой же должности, речь идет об увеличения объема работ с доплатой.

На основании письменного согласия работника, составляется дополнительное соглашение к трудовому договору, где должны быть указаны:

  • объем и содержание новых обязанностей;

  • срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительные обязанности;

  • размер вознаграждения.

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