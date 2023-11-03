Отпуска

У работника накопились неиспользованные дни отпуска за предыдущие годы: что делать?

У работника накопились неиспользованные оплачиваемые отпуска за предыдущие годы. В график отпусков на 2023 год был включен только полагающийся в 2023 г. отпуск без учета ранее не использованных дней за предыдущие годы. Может ли сотрудник использовать оставшиеся периоды отпусков прошлых лет в текущем году? Как их оформить? Можно ли перенести эти дни дальше на 2024 г. или получить денежную компенсацию?

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У работника накопились неиспользованные дни отпуска за предыдущие годы: что делать?
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Работодатель должен ежегодно предоставлять работникам оплачиваемый отпуск (ч.1 ст. 122 ТК).

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника через 6 месяцев его непрерывной работы в организации. Отпуск сотруднику по соглашению с работодателем может быть предоставлен и раньше.

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время рабочего года в соответствии с утвержденным в компании графиком предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков (ч. 4 ст.122 ТК).

Как устанавливается очередность отпусков

Очередность предоставления работникам оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков. Соответствующий график утверждается работодателем не позднее чем за две недели до наступления нового календарного года.

При этом график отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника (ч. 2 ст. 123 ТК).

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Кому нельзя не предоставить отпуск

Ежегодный оплачиваемый отпуск нельзя не предоставлять (ч 4. ст. 124 ТК):

  • сотруднику в течение двух лет подряд;

  • работникам в возрасте до восемнадцати лет;

  • работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

Что делать с неиспользованным отпуском за предыдущие годы

В силу различных причин у сотрудника могут накапливаться неиспользованные ежегодные отпуска за предыдущие годы.

При этом у него сохраняется право на использование всех полагающихся ему ежегодных оплачиваемых отпусков.

Ежегодные отпуска за предыдущие рабочие периоды могут предоставляться работникам:

  • либо в рамках графика отпусков на очередной календарный год;

  • либо по соглашению между работником и работодателем.

Может ли работник вместо отпуска получить компенсацию?

Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, которая превышает 28 календарных дней, по письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией (ч. 1 ст. 126 ТК).

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков денежной компенсацией могут быть заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое количество дней из этой части (ч. 2 ст.126 ТК).

Таким образом, выплатить денежную компенсацию работодатель вправе только в том случае, если продолжительность каждого из неиспользованных ежегодных отпусков превышает 28 календарных дней. И только за ту часть, которая превысит 28 календарных дней.

Для получения денежной компенсации взамен отпуска работнику необходимо написать заявление. Но здесь важно учитывать, что замена части отпуска денежной компенсацией является правом, а не обязанностью работодателя, т.е. он имеет право отказать работнику.

Документ: письмо Роструда от 11.10.2023 г. № ПГ/21367-6-1.

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