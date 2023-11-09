Что учесть и как составить учетную политику по УСН «Доходы» на 2024 год

Образец приказа об утверждении учетной политики УСН «доходы» на 2024 год

Образец приказа об утверждении учетной политики УСН «доходы» на 2024 год 15 Кб

Как правило, он выпускается в форме внутреннего приказа и утверждается подписью руководителя. Четко установленной формы для этого законодательство не предусматривает, поэтому бланк обычно оформляется с учетом специфики деятельности конкретного предприятия или предпринимателя.

Для упрощенной системы налогообложения по схеме «Доходы» действуют свои нюансы составления такого документа, которые необходимо учитывать заранее. Хотя сам учет достаточно прост, важно уделить внимание правильности оформления УП, чтобы не столкнуться со штрафами от налоговой инспекции.

Расскажем о деталях при утверждении учетной политики при УСН «Доходы» на 2024 год.

Для чего нужна учетная политика организации

Важно! Далеко не все ИП, выбирающие упрощенку, занимаются ведением бухучета, поскольку эта процедура является для них добровольной. Если, согласно п. 2 ст. 6 402-ФЗ и ст. 346.24 НК, предприниматель заполняет операции по доходам в книге КУДИР, ему необязательно заниматься и бухгалтерским учетом. Последний может быть организован в целях самоконтроля, чтобы все внутренние операции были зафиксированы документально.

Для организаций, работающих на УСН, бухучет, а значит, и составление УП, является обязательным требованием.

В любом случае и для ИП, и для юрлиц учетная политика может стать полезным инструментом по решению целого спектра юридических и организационных вопросов:

утверждение форм регистров налоговой отчетности и первичной документации, выполняющей функцию основания для внесения доходов в книгу КУДИР;

регламент заполнения КУДИР, формат ведения документа (он может оформляться как на бумаге, так и в электронном виде);

назначение лица, отвечающего за оформление отчетов для ФНС;

фиксация нюансов по исчислению налоговых взносов и страховых отчислений за самого предпринимателя и штат сотрудников, если таковые имеются;

детализация специфичных вопросов касательно налогового и бухгалтерского учета (от способов разделения учета при ведении нескольких спецрежимов до порядка осуществления транзакций в онлайн-режиме).

К сведению. Применение УП позволяет избежать распространенных ошибок, совершаемых ИП и юрлицами при ведении налогового учета и чреватых штрафами.

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Состав и образцы учетной политики УСН

Документ включает в себя два основных раздела — для бухучета и налоговой отчетности.

Допускается составление двух экземпляров, каждый из которых посвящен отдельной разновидности учета. Число внутренних подразделов законодательно не регламентировано, т.е. в документе можно отобразить все нюансы касательно бухучета или отчисления налогов.

Если предприниматель работает в качестве налогового агента или сочетает несколько спецрежимов, рекомендуется включить в состав УП схему раздельного учета.

Обратите внимание! В большинстве случаев к документации прикрепляют приложения. Это могут быть образцы форм учетных бланков, налоговые и аналитические регистры, иные бумаги, поясняющие и раскрывающие особенности учетной деятельности в конкретной организации или у ИП.

Ниже можно скачать образец учетной политики ООО на УСН и такой же документ для ИП, который платит налоги по упрощенке 6%.

Скачать образец приказа об утверждении учетной политики УСН «доходы» на 2024 год.

Если же вы хотите разработать его с нуля, особое внимание требуется обратить на следующие пункты, которые целесообразно отобразить в бланке:

перечень нормативно-правовых актов и решений, используемых в качестве основания для УП (это могут быть как законы, так и письма Минфина, постановления правительства и пр.);

разработка рабочего плана счетов, куда должны входить все счета и субсчета по бухучету, за вычетом тех, которые предприниматель или фирма не будет использовать;

утверждение форм первичной и внутренней документации, в том числе имеющих унифицированную структуру;

обозначение способа ведения бухгалтерского учета (например, с использованием ПО или передача функции аутсорсинговой компании);

указание документов, подтверждающих факт оказания услуг или передачи товара (это могут быть не только счета-фактуры или накладные, но и УПД, использу.щийся во всех этих операциях);

должность работника, ответственного за ведение учетной документации;

определение методов подсчета доходов, списания продукции, определения управленческих трат и амортизационных издержек и т.д.

Особенности учетной политики УСН «доходы»

Данный формат спецрежима достаточно прост, поэтому с оформлением УП не возникает сложностей. Единый налог становится альтернативой НДС, налогам на прибыль и имущество, непосредственно учет регламентируется положениями гл. 26.2 НК.

Важно. Если УСН 6% совмещается с другим спецрежимом, в политике требуется зафиксировать формат разделения учетной деятельности, обязательств и прибыли по разным режимам.

Можно ли менять документ

Согласно требованиям современного законодательства, замена учетной политики на УСН в 2024 году не предусматривается, если основанием служит немотивированное желание предпринимателя или руководства компании. Однако процедура возможна в следующих ситуациях:

ИП или юрлицо кардинально меняет сферу деятельности (например, прекращает заниматься производством продуктов питания и начинает оказывать услуги доставки);

в законодательстве произошли изменения, которым старая версия УП противоречит;

появление новых форматов организации учета, если они увеличивают качество раскрытия информации о компании или предпринимателе, в частности позволяют учесть все операции максимально точно.

Чтобы зафиксировать изменения, требуется выпустить соответствующий приказ. Они начинают действовать с начала нового отчетного года, если основанием становится внедрение нового формата организации бухучета.

В случае поправок в законодательстве или смены рода деятельности изменения становятся актуальны с момента подписания внутреннего приказа.

Образец приказа об утверждении учетной политики ООО УСН «доходы»: