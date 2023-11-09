Как оформить выплату зарплаты работника его доверенному лицу

Большинство компаний переводят зарплату на банковские карты работников, но выдача наличными не запрещена. Если нужно зарплату работника перевести на карту третьего лица, понадобится заявление, а если выдать наличными — доверенность.

Перевод зарплаты работника на карту другого лица

ТК не требует, чтобы счет в банке, на который переводится зарплата работника, был открыт на его имя.

Решение работника переводить свою зарплату на карточку другого лица не нужно согласовывать с директором или главбухом. Достаточно написать заявление с банковскими реквизитами, на которые должна поступать его зарплата и передать в бухгалтерию.

Человек, на счет которого работник «направит» свою зарплату необязательно должен быть его родственником. Единственное условие, которое нужно выполнить для перечисление зарплаты на счет, не принадлежащий самому работнику, — это получить заявление от самого работника.

Если работник сначала получал зарплату по одним реквизитам, а потом решил их поменять, заявление с новыми реквизитами должно поступить в бухгалтерию не позднее чем за 15 календарных дней до дня выплаты заработной платы.

Как оформить перечисление зарплаты работника третьему лицу

Шаг 1. Работник должен подан заявление

Заявление пишется в произвольной форме. В нем нужно указать кому и по каким реквизитам переводить заработную плату.

Образец заявления о переводе зарплаты на карту третьего лица:

Скачать образец заявления.

Шаг 2. Проверить, чтобы в трудовом договоре был указан способ выплаты зарплаты на карту

Обычно, этот пункт правильно описан в трудовых договорах. Но, если вы не указали способ выплаты зарплаты на банковскую карту работника, нужно составить дополнительное соглашение к трудовому договору с работником.

Эта позиция отражена во многих письмах Роструда от 07.10.2019 № ПГ/25778-6-1, от 16.09.2012 № ПР/7156-6-1 и от 26.09.2012 № ПГ/7156-6-1, а также в письме Федеральной службы по труду и занятости № ТЗ/5985-6-1 от 16.10.2019: «работодатель вправе перечислять заработную плату работника иному лицу, если указанное условие оплаты труда содержится в трудовом договоре, заключенном с соответствующим работником».

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Шаг 3. Составить Уведомление получателю

Третье лицо, которое будет получать зарплату за работника должно быть об этом проинформировано.

Работник должен сам составить уведомление и указать в нем, что на карту будут поступать деньги по трудовому договору заключенному в определенной организаций.

Это нужно для того, чтобы третье лицо могло четко идентифицировать платеж.

Шаг 4. Платежное поручение

Бухгалтерия при перечислении зарплаты работника на карту третьего лица в назначении платежа должна сослаться на документ, на основании которого возникло обязательство сотрудника по оплате, фамилию, имя, отчество работника, чтобы он не смог предъявить компании претензию.

Например, так «Заработная плата за Иванова Ивана Ивановича, адрес: г. Москва, ул. Бронная, д. 1, корп. 1, кв. 90 по договору № 54 от 15 января 2023 года».

Если нужно выдать зарплату третьему лицу наличными

Если заработная плата выдается наличными из кассы, выдать ее представителю работника можно только по доверенности.

Доверенным лицом может быть не только родственник. Это может быть любой человек, которому работник доверяет получить свою заработную плату.

Образец доверенности на выдачу зарплаты третьему лицу:

Скачать образец доверенности.