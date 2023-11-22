Как оформить уголок потребителя в 2023-2024 году и зачем это нужно

Нужен ли уголок потребителя

Уголок потребителя обязателен для торговли, исполнителей услуг, изготовителей продукции и других подобных представителей бизнеса. Чтобы потребитель мог защитить свои права в случае их нарушения, такой уголок должны иметь самые разные заведения: и общепит, и салон красоты, и часовая мастерская, и платное медицинское учреждение.

Хотя законодательство не содержит термин «уголок потребителя», законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» установлено, чтобы определенная информация была доступна покупателям или клиентам, причем в наглядном виде.

В статьях 8 и 9 этого документа прописана обязанность бизнеса доводить до потребителя необходимые и достоверные сведения об изготовителе, исполнителе или продавце, его рабочем времени и продаваемых товарах или выполняемых работах. Также это касается данных о госрегистрации компании или коммерсанта и названия зарегистрировавшего его органа.

Даже при торговле во временных помещениях, на ярмарках или с лотков и в других случаях, когда товары и продукция продаются вне постоянного местонахождения продавца, необходимо наличие такого уголка. На это указывает пункт 3 статьи 9 закона от 07.02.1992 № 2300-1.

Правила продажи товаров в розницу должны в наглядной и доступной форме доводиться продавцом до сведения покупателей. Об этом говорится в пункте 11 правил, утвержденных постановлением Правительства от 31.12.2020 № 2463.

Именно в уголке потребителя, как правило, содержится информация о продавце: его государственной регистрации, виде его деятельности, номер лицензии, срок ее действия. Также там должно присутствовать законодательство о защите прав потребителей.

Обустроить его должны все юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые продают товары, производят или предоставляют свои услуги.

Такой уголок важно обустроить правильно, а не размещать его в дальнем углу, подальше от покупателей. Это не только поможет избежать штрафов от контролирующих органов, но и вызовет доверие у клиентов. Там может быть размещена и другая информация, помимо требуемой по закону. Так, компания или коммерсант могут представить материалы, говорящие об их достижениях.

Оформление уголка потребителя может быть разным — четких указаний на этот счет в законодательстве нет. Важно, чтобы размещаемая там информация была изложена в наглядной и доступной форме (п. 2 ст. 8 закона от 07.02.1992 № 2300-1).

Продавец может подготовить информационный стенд, который нужно разместить на виду у посетителей, чтобы они без помех могли ознакомиться со всеми представленными данными. Также это может быть доска с прозрачными файлами, где размещены необходимые бумаги либо папка с перекидными файлами с правовой информацией. Главное, чтобы сведения были в доступном для потребителя месте. Если стенд расположен неудобно, это может быть признано нарушением.

Отметим, что требование об электронном уголке потребителей действует и для интернет-магазинов. Так, согласно пункту 19 правил, утвержденных постановлением Правительства от 31.12.2020 № 2463, российские компании, продающие товары дистанционно, обязаны указывать определенные сведения: полное фирменное название, ОГРН, адрес и место нахождения, имейл и телефонный номер.

Коммерсанты, работающие подобным образом, также должны указывать фамилию, имя, отчество, ОГРНИП, имейл и номер телефона. Такая информация может быть размещена на сайте организации или предпринимателя в разделе «Контакты».

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Что должно быть в уголке потребителя

Перечень сведений и документов, которые размещаются в уголке потребителя:

1. Данные о продавце или исполнителе (ст. 8, пп. 1, 2 ст. 9 закона от 07.02.1992 № 2300-1):

фирменное название, местонахождение и рабочее время продавца или исполнителя, а также уполномоченной компании или ИП;

сведения о виде деятельности, которую ведет продавец или исполнитель, если она подлежит лицензированию или исполнитель имеет госаккредитацию;

данные о номере лицензии и периоде ее действия, информация об органе, выдавшем лицензию, если осуществляемый продавцом или исполнителем вид деятельности подлежит лицензированию;

номер свидетельства о госаккредитации, период его действия, а также информация об органе, выдавшем свидетельство, если исполнитель имеет госаккредитацию.

2. Нормативные документы в области защиты прав потребителей. В первую очередь это закон от 07.02.1992 № 2300-1. Кроме того, потребуется представить правила, в соответствии с которыми производится продажа товаров или оказание услуг. К примеру: правила продажи товаров в розницу, утвержденные постановлением Правительства от 31.12.2020 № 2463.

3. Прочие документы или оборудование, как то:

книга жалоб и предложений;

средства измерений, которые используются для проверки покупателем соответствия приобретенного товара его стоимости, если его цена формируется исходя из единицы измерения — веса, длины и так далее;

информация об органах госвласти, уполномоченных осуществлять контроль и надзор в соответствующей сфере деятельности, в том числе о территориальном органе Роспотребнадзора;

иная информация в зависимости от сферы деятельности продавца или исполнителя.

Полный список документов зависит от того, в какой области работает компания или предприниматель.

Особые требования установлены специальными нормативными актами: п. 2 ст. 55 закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ, п. 4 правил, утвержденных постановлением Правительства от 31.12.2020 № 2463, п. 3 правил, утвержденных постановлением Правительства от 21.09.2020 № 1514, п. 53 постановления Правительства от 22.12.2006 № 785.

Документы для уголка потребителя

Документы, необходимые для оснащения уголка потребителя:

копия свидетельства о государственной регистрации или лист записи соответствующего реестра — ЕГРЮЛ или ЕГРИП, который с 1 января 2017 года выдается вместо указанного свидетельства;

копия лицензии;

книга жалоб и предложений, образец которой можно найти в Интернете и распечатать самостоятельно или приобрести в книжном магазине;

перечень всех контролирующих ведомств и органов с указанием адреса и номера телефона, журнал проверок с отметками органов;

Закон от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;

правила, в соответствии с которыми осуществляется продажа товаров или оказание услуг;

режим работы.

Листы записи единого реестра, свидетельства, сертификаты и лицензии размещаются в виде заверенных копий документов.

У компаний и предпринимателей часто возникает вопрос о том, нужно ли приобретать бумажный вариант закона от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» в магазине или можно просто распечатать его, взяв текст из сети либо нормативно-правовой базы.

Статья 3 закона от 07.02.1992 № 2300-1 возлагает именно на продавца обязанность по информированию покупателей об их правах и действиях по защите этих прав. Поэтому бумажный вариант закона относится к обязательной документации, и его необходимо разместить в уголке потребителя.

При этом нужно исходить из следующего:

потребители должны иметь достоверную и актуальную информацию;

приобретенный в книжном магазине экземпляр закона может иметь недействующую редакцию;

распечатывать из сети Интернет или нормативно-правовой базы актуальную редакцию закона не запрещено.

Таким образом, можно выбрать любой из приведенных вариантов, главное — предоставить покупателю актуальную редакцию закона от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Телефоны контролирующих органов для уголка потребителя

Роспотребнадзор на своем официальном сайте отмечает о необходимости предоставить информацию о контролирующих ведомствах и органах в уголке потребителя.

Поэтому отсутствие информации о контролирующих органах может повлечь за собой штраф. Эти сведения нужны для соблюдения прав покупателей и клиентов, поскольку они имеют право на обращение в эти органы с претензиями и жалобами.

В уголке потребителя нужно не просто перечислить такие организации, но и указать их адреса и телефоны. Можно указывать сведения как об общероссийских организация и ведомствам, которые контролируют деятельность компании или предпринимателя, так по местным.

Приведем номера горячих телефонов общероссийских контролирующих органов:

Роспотребнадзор — 8 (800) 100-00-04;

Федеральная налоговая служба — 8 (800) 222-22-22;

Федеральная антимонопольная служба — 8 (499) 755‑23-23;

Санэпидемстанция — 8 (800) 707-99-18.

Контакты региональных отделений организаций и ведомств можно найти на их официальных сайтах или на ресурсе правительства данного субъекта. Так, региональные горячие линии Роспотребнадзора следующие:

в Москве — 8 (495) 106-36-69;

в Московской области — 8 (800) 100-50-14;

в Санкт-Петербурге — 8 (812) 712-29-81, 8 (812) 571-62-00.

Уголок потребителя для ИП

Для защиты прав покупателей и клиентов, а также скорейшего разрешения возникающих споров, предприниматели тоже обязаны обустраивать уголок потребителя. Поэтому все, о чем говорится в данном материале, применимо не только к юрлицам, но и к частным коммерсантам.

Штраф за отсутствие уголка потребителя

За отсутствие обустроенного в соответствии с российским законодательством уголка потребителя может наступать административная ответственность по ч. 1 ст. 14.5 КоАП. Эта норма предусматривает в качестве меры наказания административный штраф:

для предпринимателей — от 1 500 до 2 тыс. рублей;

должностных лиц — от 3 до 4 тыс. рублей;

компаний — от 30 до 40 тыс. рублей.

Правда, если правонарушение совершено впервые, обычно нарушитель отделывается предупреждением.

Возбуждение дела об административном правонарушении в такой ситуации возможно также и по ч. 1 ст. 14.8, ст. 14.15 КоАП.

Нужно иметь в виду, что если в месте реализации товара, работ, услуг отсутствует уголок потребителя и покупатель лишен возможности ознакомиться с информацией и документами, он может обратиться к продавцу или исполнителю с письменным требованием оборудовать такой уголок.

Продавец обязан подготовить и направить ему ответ в отношении заявленных требований (п. 5 правил, утвержденных постановлением Правительства от 31.12.2020 № 2463).

Кроме этого, покупатель или клиент может подать жалобу в уполномоченные органы госвласти или правоохранительные органы для привлечения виновных лиц к административной ответственности. Об этом говорят подпункты 1, 3, 4 статьи 4 закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ, п. 1 ст. 42.3 закона от 07.02.1992 № 2300-1, п. 1 ч. 1 ст. 12 закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ.

Также потребитель может обратиться непосредственно в территориальный орган Роспотребнадзора, осуществляющий государственный контроль (надзор) в области защиты прав потребителей. Это может послужить поводом к возбуждению Роспотребнадзором дела об административном правонарушении (пп. 2, 3 ст. 40 закона от 07.02.1992 № 2300-1).

Недовольный клиент может направить заявление и в органы прокуратуры, которые также наделены полномочиями по возбуждению производства об административном правонарушении (п. 1 ч. 1 ст. 25.11, ч. 1 ст. 28.4 КоАП, п. 3 ст. 27 закона от 17.01.1992 № 2202-1).