Кому нужно, а кому нет применять онлайн-кассы в 2024 году

Онлайн-касса представляет собой кассовый аппарат, который передает данные о расчетах с покупателями в налоговую службу через интернет. Она нужна в первую очередь при расчетах с физическими лицами любым способом оплаты.
Онлайн-кассу можно применять и для расчетов с юридическими лицами и ИП наличными или картой, но только в пределах 100 тыс. рублей за один договор. Если сумма превышает 100 тыс. рублей, то нужно перечислять средства компаниям и ИП по безналу без применения кассового аппарата.
Расчетом считается не только оплата товаров, работ или услуг, но и любое получение или выдача денег.
Это может быть:
Оплата товаров, услуг или работ, а также возврат средств, если покупатель отказался от товара;
Прием ставок в игорных заведениях, средств за продажу лотерейных билетов и выплата выигрыша;
Предоставление или погашение займов и кредитов;
Получение или предоставление встречных выплат за товары, услуги или работы;
Зачет и возврат предоплаты и авансов;
Операции, которые проводят ломбарды.
Кто может не применять онлайн-кассы
В 2024 году правила применения онлайн-касс для бизнеса различаются в зависимости от вида деятельности и налогового режима. В подавляющем большинстве случаев ККТ необходима. Однако ст. 2 закона 54-ФЗ предусматривает исключения, когда онлайн-касса не нужна. Например, если продавец:
ведет деятельность, которая освобождена от ККТ по закону, например, продажа бумажной периодики, мороженого в киосках, разливных безалкогольных напитков, молока и др.
работает в местностях, где нет условий для подключения к интернету или электросети, например, в сельской местности, на островах, в горах и т.д.;
пользуется специальными налоговыми режимами, которые дают льготы по применению ККТ, например, ПСН, НПД и т.д.
Принимая решение отказаться от кассы, предприниматель должен помнить, что он обязан выдавать своим покупателям вместо чека документ, который подтвердит факт расчета.
В нем нужно указывать следующие реквизиты: наименование и номер; дата, время и адрес расчета; фамилия, имя, отчество ИП, его ИНН; налоговую систему; признак расчета; название товара (услуги); количество товара; цену за единицу; общую стоимость; сумму расчета; форму оплаты с указанием суммы, а также должность и фамилию того, кто провел расчет.
Онлайн-касса будет нужна, если предприниматель проводит расчеты через автоматы для приема платежей и торгует подакцизными товарами.
Нужна ли онлайн-касса ИП на ПСН
Индивидуальный предприниматель на ПСН может не применять ККТ, если ведет деятельность из этого списка:
ремонт, пошив (вязание) одежды, головных уборов, обуви;
стирка, химчистка;
услуги фотографа;
монтажные, электромонтажные, сантехнические и сварочные работы;
остекление балконов и лоджий;
услуги в сфере дошкольного и дополнительного образования;
сдача в аренду жилых и нежилых помещений, земельных участков;
уборка квартир;
проведение экскурсий;
звукозапись;
организация свадеб, юбилеев, похорон;
приготовление блюд для торжеств;
производство хлеба и кондитерских изделий;
услуги по сбору и переработке вторсырья;
обработка камня для памятников;
услуги по дизайну, в том числе ландшафтному;
разработка компьютерных программ, приложений, вебсайтов;
услуги переводчиков;
уход за домашними животными;
услуги в области сельского хозяйства – изготовление инвентаря, производство муки, животноводство, растениеводство, переработка овощей и фруктов.
гравировка;
ремонт мебели, спортивного оборудования, очков, ювелирных изделий, игрушек;
услуги платных туалетов;
детективные услуги (при наличии лицензии).
Кассовый аппарат будет нужен, если ИП на ПСН занимается торговлей в магазинах, оказывает ветеринарные услуги, владеет парикмахерскими, салонами красоты или автомойками, работает в сфере общественного питания, занимается ремонтом автомобилей.
Что такое облачная онлайн-касса и как ее подключить, узнаете из короткого видео.
Как вести расчеты ИП на НПД
Налог на профессиональный доход имеют право применять не только самозанятые, но и ИП. Они не обязаны использовать кассовые аппараты, но должны сформировать чек в приложении «Мой налог» и отправить его клиенту: физическому лицу, организации или ИП.