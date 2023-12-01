Кому нужно, а кому нет применять онлайн-кассы в 2024 году

Онлайн-касса представляет собой кассовый аппарат, который передает данные о расчетах с покупателями в налоговую службу через интернет. Она нужна в первую очередь при расчетах с физическими лицами любым способом оплаты.

Онлайн-кассу можно применять и для расчетов с юридическими лицами и ИП наличными или картой, но только в пределах 100 тыс. рублей за один договор. Если сумма превышает 100 тыс. рублей, то нужно перечислять средства компаниям и ИП по безналу без применения кассового аппарата.

Расчетом считается не только оплата товаров, работ или услуг, но и любое получение или выдача денег.

Это может быть:

Оплата товаров, услуг или работ, а также возврат средств, если покупатель отказался от товара;

Прием ставок в игорных заведениях, средств за продажу лотерейных билетов и выплата выигрыша;

Предоставление или погашение займов и кредитов;

Получение или предоставление встречных выплат за товары, услуги или работы;

Зачет и возврат предоплаты и авансов;

Операции, которые проводят ломбарды.

Кто может не применять онлайн-кассы

В 2024 году правила применения онлайн-касс для бизнеса различаются в зависимости от вида деятельности и налогового режима. В подавляющем большинстве случаев ККТ необходима. Однако ст. 2 закона 54-ФЗ предусматривает исключения, когда онлайн-касса не нужна. Например, если продавец:

ведет деятельность, которая освобождена от ККТ по закону, например, продажа бумажной периодики, мороженого в киосках, разливных безалкогольных напитков, молока и др.

работает в местностях, где нет условий для подключения к интернету или электросети, например, в сельской местности, на островах, в горах и т.д.;

пользуется специальными налоговыми режимами, которые дают льготы по применению ККТ, например, ПСН, НПД и т.д.

Принимая решение отказаться от кассы, предприниматель должен помнить, что он обязан выдавать своим покупателям вместо чека документ, который подтвердит факт расчета.

В нем нужно указывать следующие реквизиты: наименование и номер; дата, время и адрес расчета; фамилия, имя, отчество ИП, его ИНН; налоговую систему; признак расчета; название товара (услуги); количество товара; цену за единицу; общую стоимость; сумму расчета; форму оплаты с указанием суммы, а также должность и фамилию того, кто провел расчет.

Онлайн-касса будет нужна, если предприниматель проводит расчеты через автоматы для приема платежей и торгует подакцизными товарами.

Нужна ли онлайн-касса ИП на ПСН

Индивидуальный предприниматель на ПСН может не применять ККТ, если ведет деятельность из этого списка:

ремонт, пошив (вязание) одежды, головных уборов, обуви;

стирка, химчистка;

услуги фотографа;

монтажные, электромонтажные, сантехнические и сварочные работы;

остекление балконов и лоджий;

услуги в сфере дошкольного и дополнительного образования;

сдача в аренду жилых и нежилых помещений, земельных участков;

уборка квартир;

проведение экскурсий;

звукозапись;

организация свадеб, юбилеев, похорон;

приготовление блюд для торжеств;

производство хлеба и кондитерских изделий;

услуги по сбору и переработке вторсырья;

обработка камня для памятников;

услуги по дизайну, в том числе ландшафтному;

разработка компьютерных программ, приложений, вебсайтов;

услуги переводчиков;

уход за домашними животными;

услуги в области сельского хозяйства – изготовление инвентаря, производство муки, животноводство, растениеводство, переработка овощей и фруктов.

гравировка;

ремонт мебели, спортивного оборудования, очков, ювелирных изделий, игрушек;

услуги платных туалетов;

детективные услуги (при наличии лицензии).

Кассовый аппарат будет нужен, если ИП на ПСН занимается торговлей в магазинах, оказывает ветеринарные услуги, владеет парикмахерскими, салонами красоты или автомойками, работает в сфере общественного питания, занимается ремонтом автомобилей.

Что такое облачная онлайн-касса и как ее подключить, узнаете из короткого видео.

Как вести расчеты ИП на НПД

Налог на профессиональный доход имеют право применять не только самозанятые, но и ИП. Они не обязаны использовать кассовые аппараты, но должны сформировать чек в приложении «Мой налог» и отправить его клиенту: физическому лицу, организации или ИП.