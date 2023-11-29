Самозанятые

Как оформить внештатника-нерезидента

Бизнес может привлекать фрилансеров, находящихся не только на территории России, но и за ее пределами. Как оформить такие отношения, чтобы соблюсти все миграционные и юридические тонкости, и не попасть на огромные штрафы, рассказываем в статье.

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Как оформить внештатника-нерезидента
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Классификация фрилансеров-нерезидентов

Процедура оформления внештатников зависит от следующих факторов:

  • Статуса исполнителя — самозанятый или физическое лицо без специального статуса.

Самозанятыми могут становиться не только граждане РФ, но и граждане стран ЕАЭС (согласно ст. 5 закона о самозанятых от 27.11.2018 № 422-ФЗ).

  • Гражданства исполнителя — гражданин России или иностранный гражданин (из стран с визовым или безвизовым режимом).

  • Место нахождения исполнителя — на территории России или за ее пределами.

Сотрудничество с иностранными самозанятыми

Самозанятый находится на территории России

Вне зависимости от гражданства самозанятого отношения с ним оформляются по договору ГПХ. 

Прежде чем оформлять сотрудничество с иностранным фрилансером нужно удостовериться, что он находится на территории России легально. В противном случае заказчику грозит административный штраф в размере до 1 млн руб. и (или) приостановление деятельности до 90 суток (ст. 18.15 КоАП).

Также не нужно забывать, что в договоре ГПХ не должно быть никаких отсылок к трудовому договору, иначе повышается риск переквалификации отношений в трудовые и доначислений штрафов, налогов и взносов.

О заключении договора с иностранным гражданином нужно уведомить ГУВМ МВД в течение трех рабочих дней с момента подписания или расторжения договора ГПХ. Уведомления по формам из приложений № 7 и № 8 приказа МВД от 30.07.2020 № 536 можно подать как в электронном виде, так и письмом по почте.

За нарушения при подаче уведомлений в МВД могут приостановить деятельность на срок до 90 дней либо обязать заплатить внушительные штрафы:

  • от 400 тыс. руб. до 1 млн руб. за каждое уведомление — для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области;

  • от 400 тыс. руб. до 800 тыс. руб. — для остальных территорий РФ.

YouDo Бизнес поможет заполнить уведомление для МВД при работе с нерезидентами. Документы формируются в электронном виде, в любое время можно найти нужный.

Самозанятый исполнитель самостоятельно платит налог с суммы вознаграждения. Заказчику не нужно уплачивать в бюджет НДФЛ и страховые взносы.

Самозанятый находится за границей

Российские компании могут сотрудничать с самозанятыми вне зависимости от места их нахождения.

Разъяснения от ФНС по этому поводу можно найти в письмах от 18.11.2019 года № СД-4-3/23424@ или от 12.10.2020 № АБ-4-20/16632@: местом ведения деятельности может считаться:

  • место нахождения самого самозанятого,

  • место нахождения заказчика.

Поэтому если самозанятый исполнитель находится за пределами РФ, то в качестве региона ведения деятельности нужно указать место нахождения заказчика.

Но есть и нюансы для исполнителей нерезидентов РФ. Спустя 183 дня пребывания на территории другой страны, самозанятый становится резидентом страны проживания, где также обязан платить налоги.

В отношении НПД соглашения между странами не распространяется, поэтому не получится избежать двойного налогообложения.

В случае когда самозанятый иностранец находится за пределами РФ, выполняя там работы по договору ГПХ, заказчику уже не нужно уведомлять МВД о заключении и расторжении договора с данным исполнителем.

Иностранный исполнитель не имеет статуса самозанятого

Вне зависимости от статуса иностранного исполнителя, если он находится на территории России, о заключении договора ГПХ с ним обязательно нужно уведомлять МВД.

Но тут уже с сумм вознаграждения иностранному фрилансеру нужно удержать и перечислить в бюджет НДФЛ, а также заплатить страховые взносы.

Возникает обязанность в подаче отчетов в СФР и ФНС. Требования остаются неизменными, как при оформлении сотрудничества с российскими гражданами:

  • не позднее следующего дня после даты заключения или расторжения договора ГПХ нужно представить в СФР сведения по форме ЕФС-1;

  • до 25 числа месяца, следующего за отчетным сдать в ФНС отчет персонифицированные сведения.

Если иностранный исполнитель выполняет работы по договору из-за рубежа, то заказчик не удерживает и не платит с сумм вознаграждения НДФЛ. Иностранец самостоятельно платит налоги в бюджет своей страны.

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