Какие формы налоговой отчетности меняются с 1 января 2024 года

Новая РСВ с отчетности за 2023 год

РСВ сдают все компании, которые выплачивали работникам зарплату по трудовым договорам или вознаграждение по договорах гражданско-правового характера.

С отчетности за 2023 года форма РСВ обновлена после вступления в силу закона от 04.08.2023 № 427-ФЗ. Поправки внесены приказом ФНС от 29.09.2023 № ЕА-7-11/696@ «О внесении изменений в приложения к приказу ФНС России от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@».

В обновленной форме в разделе 1 «Сводные данные об обязательствах плательщика страховых взносов» появились дополнительные, отдельные строки для отражения страховых взносов с выплат иностранным работникам, которые застрахованы по 1 или 2 видам соцстрахования (по п. 6.2 статьи 431 НК).

Такие же строки для аналогичных суммы появились в подразделе 4, в приложении 5 формы РСВ.

Обновленная форма налоговой декларации по УСН-налогу

Изменения, которые внесены в декларацию для УСН компаний носят технический характер. Как известно, с 2023 года изменились сроки уплаты авансовых платежей в течение года и итогового налога за год. В новой форме в строках, где указаны даты, прежние заменили новыми — 28 число.

В составе отчетности за 2023 год сдается форма, утвержденная приказом ФНС от 25.12.2020 № ЕД-7-3/958@, в редакции приказа ФНС № ЕД-7-3/1036@.

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Изменен налоговый расчет доходов иностранных организаций

Этот расчет сдается не позднее 25 января 2024 года. Форма изменена приказом ФНС от 26.09.2023 № ЕД-7-3/675@.

Теперь налог придется расшифровать по срокам уплаты. Вместо единой строки 040, где указывали сумму налога к уплате, ввели 3 строки для указания сумм налога по первому, второму и третьему срокам уплаты.

В Раздел 2 ввели два подраздела: 2.1 и 2.2. В первом нужно отражать налог, исчисленный по видам выплат, а во втором - сумму налога с начала налогового периода.

В подразделе 3.2 появились две новые строки: 014 «Признак наличия ведомственного банковского контроля» и 016 «Номер ведомственного банковского контроля».

По строке 120 нужно указать курс рубля на дату выплаты дохода.

Новая 6-НДФЛ сдается за I квартал 2024 года

Эта не самая простая форма для бухгалтеров. Изменения внесены приказом ФНС от 19.09.2023 № ЕД-7-11/649@, и они довольно существенны.

Раньше в строках 020 и 030 указывали налог за последние 3 месяца отчетного периода, теперь же в них нужно будет указать сумму НДФЛ с начала налогового периода.

Строки 031 «Дата возврата налога» и 032 «Сумма налога» заменили новыми. Здесь нужно будет указать периоды удержания налога, соответствующие разным срокам перечисления.

Сменилась строка, по которой нужно указывать количество работников, теперь это поле «110». Строка 130 теперь называется «Сумма вычетов и расходов». Появилась новая строка 131 «Налоговая база».

За 2023 году нужно отчитаться по действующей форме: расчет 6-НДФЛ за 2023 год.