Мобилизованные сотрудники в графике отпусков

Вообще, включать мобилизованных в график отпусков работодатель не должен (по крайней мере, такое мнение высказали эксперты Роструда на сайте онлайнинспекция.рф).

Дело в том, что действие трудового договора приостанавливается с сотрудником, призванным на военную службу по мобилизации или заключившим контракт о добровольном содействии Вооруженным Силам, или в период чрезвычайных обстоятельств (в соответствии с п. 7 ст. 38 закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», ч. 1 ст. 351.7 ТК).

На время приостановки трудового договора приостанавливается осуществление прав и обязанностей, установленных трудовым законодательством, ЛНА, коллективным договором, соглашениями, трудовым договором (часть 3 ст. 351.7 ТК).

Обратите внимание! Вместе с тем у работника во время приостановки копится стаж для оплаты больничного, ежегодного отпуска и назначения пенсии (кроме досрочной) — части 4, 6, 7 ст. 351.7 ТК, ст. 121 ТК.

Полагаем, что нарушением не будет, если вы включите мобилизованных работников в график отпусков.

В таком случае рекомендуем сразу сделать в графе «Примечание» пометку, что работник был мобилизован и трудовой договор с ним приостановлен (с реквизитами соответствующего приказа).

Узнать пожелания о времени отпуска у мобилизованного скорее всего не получится, поэтому работодатель может запланировать отпуск на удобное для себя время.

После возвращения работника в эту же графу можно будет внести дополнение и указать реквизиты приказа о возобновлении трудового договора.

Также учтите, что после возвращения на работу и возобновления трудового договора ранее мобилизованный работник может в течение 6 месяцев взять отпуск в удобное для него время (ч. 9 ст. 351.7 ТК). Причем весь накопленный у него к тому моменту оплачиваемый отпуск!

Все вышесказанное относится и к лицам, заключившим контракт в соответствии с п. 7 ст. 38 закона от 28.03.1998 № 53‑ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» или контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы.

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Пример. Отражение в графике отпусков сведений о приостановлении и возобновлении действия трудового договора с мобилизованным работником, а также запланированного и фактического отпуска.

Нарицкий П.А. был призван на военную службу по мобилизации 28.09.2022 (в графе «Примечание» графика отпусков на 2023 год об этом сделана пометка «1»). В графике отпусков на 2023 год ежегодный оплачиваемый отпуск ему был запланирован на конец календарного года (графа 6). С ноября 2023 года действие трудового договора с ним было возобновлено, и он почти сразу запросил ежегодный оплачиваемый отпуск.