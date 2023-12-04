Договор цессии: какие долги можно перепродать, как оформить сделку и кто может ее оспорить

Что такое цессия

Цессия — это уступка права требований, которые возникают из каких-то обязательств. Например, Иванов И. одолжил Петрову П. 50 тыс. рублей по расписке. У Петрова П. появились обязательства вернуть 50 тыс. рублей, а Иванов теперь может требовать от него исполнить эти обязательства.

Все возможные сроки прошли, а Петров отдавать деньги не торопится — средств у него нет и взять их неоткуда. Иванов уже готов обратиться в суд, но тут его товарищ Васильев В. предлагает выкупить требования за 30 тыс. рублей. Иванов соглашается: сумма меньше, но получить ее можно уже сейчас и идти в суд не нужно. Тогда Иванов подписывает с Васильевым договор цессии, и с этого момента Петров уже должен вернуть деньги не Иванову, а Васильеву.

На юридическом языке того, кто уступает требования, называют цедентом, а того, кто забирает, — цессионарием. Документ с прописанными условиями сделки по уступке требований называют договором цессии или договором уступки права требований.

Причины возникновения договора цессии

Переход требований может произойти в рамках сделки. Это значит, что стороны договорились, подписали соответствующий договор и передали требования от цедента к цессионарию.

Также переход права кредитору может осуществляться на основании закона. В этом случае договор не требуется. Это ситуации, когда:

наследники могут требовать вернуть деньги, которые были должны умершему;

организации забирают себе права на долг при поглощении компании;

поручители, которые могут требовать с должника компенсацию своих убытков после оплаты его долга;

страховая компания возмещает ущерб пострадавшему, а затем предъявляет требования виновному лицу. Это называется суброгацией.

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Сфера и особенности применения

Договор цессии можно использовать в различных сферах. Например, это может быть долг, право владения ценными бумагами, право собственности на движимое и недвижимое имущество. Договор уступки прав могут использовать в страховании и в сфере услуг.

Цедент может переуступить требования, если у него есть такое право, требования не противоречат законодательству и их уже не переуступили.

Нельзя уступить требования, которые связаны непосредственно с личностью цедента, например, алименты, компенсацию морального вреда, долги по ЖКУ, обязательства бывшего супруга после развода.

Ограничения также есть для банков и микрофинансовых организаций. Они могут переуступить требования только коллекторским агентствам, включенным в специальных перечень юрлиц, профессиональным кредиторам, физическим и юридическим лицам, которых должник указал в доп. соглашении с первым кредитором. Такое соглашение можно создать только после просрочки платежа.

Законодательная база

Принципы уступки прав прописаны в Гражданском кодексе. По общим правилам уступить права требования можно без согласия должника. Однако в договоре, по которому появились требования, могут прописать запрет на цессию.

Запрет может быть в явной форме, когда стороны не вправе уступать права по договору третьим лицам. Или может быть пометка о том, что личность кредитора имеет важное значение для должника, личность заказчика — для исполнителя, личность покупателя — для поставщика.

В суде такие отметки также могут расцениваться в качестве запрета на уступку.

Особенности уступки по денежным обязательствам

Если кредитор, несмотря на запрет, передаст требования другому лицу, такая сделка все равно будет действительной. Но должник сможет привлечь кредитора к ответственности за нарушение договора.

Уступать требования нельзя только по договорам потребительского кредита и займа с запретом на цессию.

Особенности уступки по неденежным обязательствам

Если в договоре был запрет на уступку, должник может признать цессию недействительной в судебном порядке. Однако придется доказать, что приобретатель требований знал о запрете.

Если в договоре нет информации о цессии, то согласие должника на уступку прав не требуется. При этом важно, чтобы замена кредитора не усложняла исполнение обязательств.

Уведомление об уступке

Должника необходимо письменно уведомить об уступке прав. Это может сделать первоначальный кредитор.

Должник может не исполнять обязательства перед новым кредитором, пока не удостоверится, что цессия действительно была. Это может быть официальное уведомление от цедента или договор об уступке прав.

Если должника не уведомили о цессии и он перечислил деньги первому кредитору, новый кредитор не может требовать от него исполнить обязательства еще раз. Когда цедент после уступки прав получает что-то от должника, он должен передать это цессионарию.

Объем передаваемых прав

Все условия договора должны остаться прежними. Добавлять в договор новые пункты новый кредитор не может. Цессионарий приобретает те же права и в том же объеме.

При этом старый кредитор может передать только часть требований, например, треть долга, а остальную часть оставить себе. При неденежных сделках разделить обязательства можно, если это не создаст трудности для должника.

Виды договоров

Договоры цессии разделяют по различным признакам. Например, по количеству сторон — двусторонние и трехсторонние. Соглашения также могут разделять по типу требований — денежные и неденежные, существующие или будущие. Также разделяют договоры по сферам использования — в кредитовании, недвижимости, банкротстве и страховании.

Договоры между физическими лицами

Физическое лицо уступает свои требования другому физлицу. Стороны составляют договор, цессионарий передает цеденту деньги за уступку, а последний передает документы, из которых возникло требование, например, расписку.

Чтобы избежать ситуаций, когда цедент после получения денег пытается оспорить сделку и вернуть себе требования, передачу средств лучше подкрепить распиской.

Договоры между юрлицами

По таким договорам банки и МФО могут уступить требования коллекторам, а последние — перепродать другим коллекторам. Владельцы организации при ее закрытии могут передать ее требования другим юрлицам. Иногда компании передают проблемные дебиторские задолженности другим компаниям, потому что не хотят заниматься взысканием.

Договор цессии между компаниями могут подписать лица, которые имеют право на это.

Двусторонний договор подписывают только цедент и цессионарий. Трехсторонний — цедент, цессионарий и должник.

Что нужно для заключения договора

Первый кредитор должен подготовить оригиналы необходимых документов и передать их цессионарию.

Потребуются:

договор или другой документ, подтверждающий долг;

расписка, акт выполненных работ, платежное поручение, товарная накладная и другой документ, который подтверждает выполнение кредитором своих обязательств;

доп. соглашения к договору;

судебные документы;

претензии и уведомления между должником и кредитором;

документы, подтверждающие сумму долга.

Договор цессии важно зарегистрировать, если первый договор был зарегистрирован. Например, регистрации подлежат договоры долевого участия в строительстве.

После регистрации договор цессии считается заключенным.

Форма договора

Важным требованиям по договору цессии является письменное уведомление должника о заключенном договоре по уступке прав. Должник может не знать об уступке прав и выполнить обязательства перед старым кредитором. В этом случае обязательства должника прекращаются.

Должник может не исполнять обязательства перед новым кредитором, пока он не предоставит доказательства перехода права. Исключение — случаи, когда должника об этом уведомил прежний кредитор.

Стандартный договор уступки прав включает в себя предмет соглашения, права, обязанности и ответственность сторон, а также порядок и сроки расчетов и реквизиты.

Стороны договора

Сторонами договора выступают цедент и цессионарий, а в некоторых случаях и должник.

Предмет договора

Предмет договора цессии — переход требований от первоначального кредитора к новому. В этом разделе можно раскрыть, из чего складывается размер долга, причину возникновения требований, данные первого кредитора и должника.

Важно четко прописать предмет сделки, иначе договор могут признать недействительным.

Оспаривание

Признать договор недействительным можно, если:

уступлены права, связанные с личностью;

договор подписан лицом без права на это;

сделка совершена перед банкротством для защиты активов;

не соблюдена форма сделки, например, договор не прошел госрегистрацию;

не согласовано существенное условие договора — из документов невозможно понять предмет соглашения;

в первом договоре прописан запрет на уступку требований или есть пометка о том, что личность кредитора имеет большое значение для сделки;

суд признал сделку притворной;

сделка совершена под влиянием обмана или шантажа;

сделка между юрлицами совершена на безвозмездной основе.

Оспаривают договоры уступки прав в суде.

Расторжение договора

Расторгнуть договор цессии можно в нескольких случаях:

По соглашению сторон . Если уступку прав оформляли у нотариуса, то расторжение договора также заверяют у специалиста. Если договор уступки регистрировали, то его расторжение также регистрируют.

При существенном нарушении условий договора . Например, новый кредитор не отдал деньги за уступку прав или цедент не передает необходимые документы. В этом случае новый кредитор может обратиться в суд, чтобы расторгнуть договор и взыскать с цедента убытки.

Односторонний отказ без суда, если такая возможность прописана в договоре.

Обращаться в суд нужно, если другая сторона отказалась от предложения изменить или расторгнуть договор или не дала ответ на предложение первой стороны в течение 30 дней.

Налогообложение

При перепродаже долга полученные средства необходимо самостоятельно задекларировать как полученный доход и заплатить налог на доходы физических лиц.

Новый кредитор обязан уплатить налог с дохода, если должник погасит перед ним задолженность: сюда входит и основная сумма долга, и проценты по ней.

Кредитор по итогам налогового периода подает декларацию 3-НДФЛ. В ней можно отразить понесенные издержки, например, плату за уступку прав прежнему кредитору.

Риски уступки прав

Цессия может представлять опасность для всех сторон сделки: цедента, цессионария и должника.

Риски для должника

Договор уступки прав может быть поддельным. Если под влиянием обмана должник оплатит долг мошеннику, от долговых обязательств перед настоящим кредитором это его не освободит.

Сначала должнику стоит уточнить у прежнего кредитора, действительно ли он уступил требования, когда и кому.

Недобросовестные кредиторы могут передать одно и то же требование разным лицам. Должник оплачивает долг одному кредитору, а потом к нему приходят другие и просят заплатить снова.

Если понять, кому из новых кредиторов уступили права первому, стоит отдать долг старому кредитору. Уже он будет обязан передать средства нужному лицу. Это считается надлежащим исполнением обязательств.

Риски для цедента

Важно правильно определить стоимость сделки.

Если передать право требований по завышенной цене, такую сделку могут посчитать притворной. При заниженной стоимости налоговики могут заподозрить компанию в уклонении от налогов.

Кроме того, есть риск, что новый кредитор не заплатит ничего старому. Поэтому в договоре важно прописать, что требования переходят к цессионарию, когда он полностью рассчитается с цедентом.

Риски для цессионария

Основной риск, что приобретенную задолженность взыскать не получится. Часто цеденты передают безнадежные долги и не отвечают за исполнение требований. Приобретенный долг — проблема цессионария.

Новый кредитор имеет шансы заработать, когда долг продается с большой скидкой, а прежний кредитор недооценил возможность его взыскания.

Также существует опасность передачи недействительных требований. Например, в реестр должников попали уже погашенные долги. Однако в этом случае новый кредитор может потребовать от старого возместить убытки, поскольку последний отвечает за действительность требований.

Кроме того, цедент может продать одно и то же право требований нескольким цессионариям. В этом случае надлежащим кредитором будет тот, кто заключил с прежним кредитором сделку первым.

Если деньги отправились не туда, общаться придется с предприимчивым цедентом.

Кроме того, должник может предъявить возражения новому кредитору вместо старого. Например, первый не платил, потому что был не доволен качеством предоставленных товаров и услуг. Такие вопросы придется решать уже в суде.

Цессия при ДДУ

Договор цессии можно оформить на передачу прав на долевое участие в строительстве. Такое соглашение нужно обязательно зарегистрировать, поскольку документ долевого участия в строительстве подлежит обязательной госрегистрации.

Важно дождаться окончательной регистрации договора на покупку требований на строящуюся недвижимость у юрлица. Важно убедиться, что цедент заплатил застройщику за участие в программе. Иначе придется переводить долг на цессионария.

Договор цессии: главное