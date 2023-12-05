Что нужно знать самозанятым в 2024 году: требования, лимиты

Кто такие самозанятые
Самозанятые — это граждане, которые находятся на специальном налоговом режиме и уплачивают налог на профессиональный доход (НПД).
Их деятельность регулирует закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ: он устанавливает, кто такие самозанятые, дает расшифровку термину «профессиональный доход» и определяет порядок признания доходов и уплаты налогов самозанятыми. Формально НПД является экспериментальным налоговым режимом — эксперимент продлится по 31 декабря 2028.
Самозанятым может стать человек, который продает результаты своего труда или оказывает услуги, причем для этой деятельности есть несколько ограничений — их разберем далее.
Кто может стать самозанятым в 2024 году
Получить статус самозанятого могут российские граждане с 16 лет. Если есть согласие родителей или попечителей — с 14 лет.
Также пользоваться этим налоговым режимом могут:
Граждане, которые работают по трудовому договору. Человек может трудиться на любой должности как наемный сотрудник и параллельно быть самозанятым. Важный момент: он не может быть самозанятым исполнителем, который оказывает услуги своему же работодателю или бывшему работодателю, если со дня расторжения трудового договора прошло менее двух лет.
Нерезиденты, которые являются гражданами стран ЕАЭС, если у них есть разрешение на временное проживание или вид на жительство в России.
Физическое лицо в статусе ИП может зарегистрироваться в статусе самозанятого и применять налог на профессиональный доход, но совмещать налоговые спецрежимы по закону нельзя. Если ИП стал самозанятым, то в течение месяца после регистрации нужно отказаться от прежней системы налогообложения.
Отсутствие постоянной регистрации тоже не является препятствием к тому, чтобы человек стал самозанятым.
Виды деятельности
Закон 422-ФЗ не устанавливает, специалисты каких профессий могут перейти на специальный налоговый режим НПД. К примеру, для самозанятости подходят следующие специальности:
репетиторы;
занятые в сфере красоты — парикмахеры, визажисты, мастера маникюра, педикюра, мастера по наращиванию ресниц и т.д.;
грумеры;
автослесари;
программисты;
флористы;
копирайтеры;
дизайнеры и многие другие.
По исследованию Сбера, наиболее часто самозанятые работают в строительстве и ремонте (22,9%), IТ (13,6%), автоперевозках и автосервисе (13%), индустрии красоты (12,2%), маркетинге, рекламе и исследованиях (8,8%).
Кроме того, в сентябре 2023 начал действовать новый закон ФЗ-580 от 29.12.2022 об организации перевозок легковым такси. Он разрешает оказывать услуги по перевозке пассажиров и грузов таким транспортом без регистрации ИП. Так что теперь самозанятые могут получить разрешение на работу в такси.
Кто не сможет получить статус самозанятого
Закон определяет случаи, когда самозанятость применять нельзя:
если вы продаете подакцизные товары или товары с обязательной маркировкой;
перепродаете товары и имущественные права;
добываете или обрабатываете драгметаллы;
ведете посредническую деятельность — по агентскому договору или договору комиссии;
занимаетесь предпринимательством и находитесь на другой системе налогообложения (не НПД).
Есть список доходов, к которым не применяют НПД. Например, доходы от:
продажи недвижимости и ТС;
передачи имущественных прав на недвижимость (кроме аренды или найма жилья);
реализации долей в уставном капитале;
оказания услуг по ГПД, если заказчик — текущий работодатель или та компания, откуда человек уволился меньше двух лет назад.
Не могут стать самозанятыми представители некоторых профессий — например, арбитражные управляющие, оценщики, адвокаты, медиаторы, частные нотариусы. При этом они могут получать доходы из других источников, например, если сдают квартиру в аренду. В этом случае применять налог на профдоход можно — об этом сообщает Минфин в письме от 24.05.2019 № 03-11-11/37596. Госслужащие также не могут использовать этот налоговый режим. НПД для них разрешен только в случае аренды жилых помещений.
Таким образом, если вид деятельности не относится к запрещенным, то применять НПД можно. Но это еще не все ограничения, которые действуют для самозанятых.
Лимит дохода самозанятого
В 2023 году ограничение по верхней планке доходов самозанятого составляет 2,4 млн рублей. Если лимит превысить, гражданин теряет право применять этот спецрежим. С момента превышения доходы будут облагаться НДФЛ. Предприниматель может перейти на другой спецрежим, например, УСН, с уведомлением об этом ФНС (письмо ФНС от 20.12.2019 № СД-4-3/26392@).
Законодатели планируют повысить ограничение по доходу в 2 раза — до 4,8 млн рублей в год. Такие изменения могут вступить в силу с начала 2024 года. Однако пока законопроект находится на стадии рассмотрения — на сайте Госдумы можно следить за ходом принятия.
Наличие работников
Еще одно ограничение для деятельности самозанятого — он не может нанимать работников по трудовым договорам. Однако это вовсе не означает, что ему придется вести дело одному. Исполнителей и подрядчиков можно привлечь по гражданско-правовому договору. Об этом сообщает налоговая инспекция в письме от 12.10.2020 № АБ-4-20/16632.
Чеки и онлайн-кассы
Из закона об онлайн-кассах 54-ФЗ следует, что плательщики НПД кассу не используют. Это указано в п. 2.2 ст. 2 закона. Однако им необходимо формировать чеки, чтобы сведения в доходе поступали в налоговую (ст. 14 pакона от 27.11.2018 № 422-ФЗ, письма Минфина от 02.07.2019 № 03-11-10/48609, от 29.05.2019 № 03-01-15/39165). Это можно делать:
через мобильное приложение «Мой налог» или веб-версию кабинета налогоплательщика;
в приложениях банков. Многие банки, например, Сбер или Тинькофф, предоставляют возможность оформить чеки через свои личные кабинеты или мобильные приложения.
Чек можно распечатать и отдать клиенту или отправить в смс, мессенджере или по электронной почте. Если что-то неправильно указали в чеке, товар вернули или самозанятому перевели деньги ошибочно, но при этом сам чек уже оформили, его можно аннулировать в приложении. Это не влечет проверку со стороны налоговой инспекции.
Также при желании можно выдавать покупателю кассовый чек дополнительно к чеку из приложения «Мой налог» — это указано в ст. 4 закона от 27.11.2018 № 425-ФЗ. Например, если на НПД с другого режима перешел ИП, и у него есть онлайн-касса.
Налог на самозанятых в 2024 году
Спецрежим НПД предусматривает две налоговые ставки:
4% при продаже товаров и услуг в пользу физлиц;
6% при продаже товаров и услуг юрлицам.
Напомним, что гражданин, который регистрируется в качестве самозанятого, получает налоговый вычет в сумме 10 тысяч рублей. Он имеет неограниченное время действия. Пока лимит не исчерпает себя, самозанятый платит налог в размере 3% при получении оплаты от физлиц и 4% — если платеж поступил от юрлица. При достижении лимита в личный кабинет (или в приложение «Мой налог») поступит уведомление, и НПД будет рассчитываться по стандартным ставкам 4% и 6%.
Важный момент. Если гражданин был самозанятым, потратил 3 тысячи рублей вычета, затем закрыл самозанятость и снова ее открыл, то вычет ему предоставляют уже в размере 7 тысяч рублей.
Налог автоматически рассчитывается в личном кабинете до 12 числа месяца по чекам, которые создали (и не аннулировали) в прошлом месяце. Уплатить налог нужно до 28 числа месяца, который следует за истекшим налоговым периодом. Перечислить платеж можно прямо в приложении «Мой налог» или банковском приложении.
НДФЛ
На доходы, которые облагают НПД, платить подоходный налог не нужно. Если же доход не является объектом обложения НПД, с него нужно перечислить НДФЛ. Например, НДФЛ нужно платить с процентов по договору займа, продажи своих квартир и нежилых помещений, долей в ООО.
Если самозанятый превысит верхнее ограничение в 2,4 млн рублей, за доход свыше нужно заплатить налог по обычной ставке — 13% для физлиц.
Если ИП, который перешел на НПД, привлекает физлиц без специального статуса по договорам ГПХ, то в этой ситуации предприниматель выступает в статусе налогового агента. Он обязан исчислить НДФЛ с вознаграждения исполнителя, перечислить его в бюджет и сдать отчетность. Для тех, кто не является предпринимателем, таких требований нет.
НДС
Плательщикам НПД платить налог на добавленную стоимость не нужно. Но если самозанятый зарегистрирован как предприниматель, то ему нужно платить НДС при импорте (п. 9 ст. 2 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ).
Страховые взносы
В общем случае самозанятые платят только налог на профдоход, следовательно, перечислять страховые взносы на обязательное социальное, медицинское и пенсионное страхование и страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний им не нужно. Часть НПД зачисляют в ФОМС, поэтому самозанятый может получить бесплатную медпомощь. Но у плательщиков НПД нет оплачиваемых больничных, они не могут получить пособия и страховую пенсию.
Закон не запрещает самозанятым заключить договор с Соцфондом и перечислять взносы добровольно — на свою будущую пенсию или социальное страхование (больничные и пособия).
А вот за исполнителей без специального статуса, работающих по договорам ГПХ, платить взносы придется не только ИП на НПД, но и самозанятым-физлицам. Причем для того, чтобы заплатить взносы и отчитаться по ним, предварительно самозанятому заказчику нужно будет подать заявление и встать на учет в ФНС (приказ № ММВ-7-14/4@ от 10.01.2017).
Отчетность
Плательщики НПД не ведут бухгалтерский учет — это подтверждает Минфин в письме от 17.02.2022 № 03-11-11/11228. Соответственно, им не требуется заполнять налоговую декларацию, сдавать в налоговую какую-либо отчетность. Все сведения о доходах самозанятого ФНС получает из приложения «Мой налог» (личного кабинета плательщика НПД).
Изменения по самозанятым в 2024 году
Пожалуй, главным планируемым изменением 2024 пока остается повышение максимального дохода для самозанятых. Авторы законопроекта аргументируют двукратный рост лимита тем, что он не менялся с 2019 года. Из-за инфляции этот факт сдерживает распространение специального налогового режима среди физлиц, которые оказывают различные услуги или выполняют работы.
Эксперимент по введению НПД продлится до конца 2028 года, при этом есть еще достаточно нерешенных вопросов. Например, самозанятые практически не получают социальную защиту через СФР. Вероятно, эти вопросы будут прорабатывать в будущем.
Плюсы и минусы самозанятости
Каждый налогоплательщик самостоятельно решает, какую систему налогообложения ему выгоднее применять. Каждая имеет свои плюс и минусы — в том числе и НПД:
Преимущества самозанятости
Недостатки самозанятости
Низкая налоговая ставка: всего 4% или 6%, при этом в общем случае нет
дополнительных налогов — НДС, НДФЛ, страховых взносов.
Не все виды бизнеса подходят для самозанятых, и есть ограничение по максимальному доходу.
Зарегистрироваться в статусе самозанятого очень просто — для этого всего лишь нужно скачать приложение «Мой налог». Так же быстро можно и сняться с учета.
Не получится нанимать сотрудников, но можно работать с исполнителями по ГПД.
Не нужно вести бухгалтерский учет, сдавать отчеты в ФНС.
Период работы в качестве самозанятого не учитывают при расчете пенсий. При этом можно платить взносы добровольно.
Можно работать с компаниями официально и выдавать заказчикам чеки. При этом онлайн-касса не нужна.
Также, если не перечислять платежи самостоятельно, нельзя получить больничные и соцвыплаты.
В любой момент можно перейти с другого налогового режима. Также можно быть одновременно плательщиком НПД и работать по трудовому договору.
Не получится совмещать НПД с другими налоговыми режимами (УСН, ПСН, ЕСХН).
При регистрации в качестве плательщика НПД самозанятые получают налоговый вычет 10 тысяч рублей.
Можно получить поддержку от государства.
Поддержка, которую государство предоставляет самозанятым
Вид поддержки
Кто получает
Социальный контракт
200 тысяч рублей на развитие подсобного хозяйства, 350 тысяч рублей на открытие бизнеса могут получить самозанятые, доход которых меньше прожиточного минимума региона. В 2024 для одобрения заявки государство планирует проводить тестирование, чтобы определять уровень предпринимательских компетенций претендента на получение контракта.
Субсидия фермерам
Самозанятые фермеры, которые ведут ЛПХ и применяют НПД, могут получить субсидию на закупку семян и производство овощей.
Субсидированные займы
Самозанятые без просрочек по кредитам могут взять микрозайм от 50 до 500 тыс. рублей от фондов поддержки предпринимательства под 3–5% годовых. Оформить займ можно на определенную цель — погасить бизнес-расходы или инвестировать.
Право на информационно-консультационные и образовательные услуги
Такую поддержку самозанятым оказывают центры «Мой бизнес».
Низкие ставки по аренде
Самозанятые вправе претендовать на аренду коворкингов и бизнес-инкубаторов по льготным ставкам.
Возможность участвовать в торгах
Самозанятые вправе участвовать в закупках по 223-ФЗ и по 44-ФЗ, в этом смысле они приравнены к малому и среднему бизнесу.
Заключение
Самозанятость — это законная предпринимательская деятельность, для которой не нужно оформлять статус ИП.
Чтобы понять, подойдет ли вам налоговый режим НПД, нужно определиться с видом работ или услуг и масштабом бизнеса. Если для него не нужны наемные сотрудники и предполагаемый доход не превысит 2,4 млн рублей, то самозанятость, скорее всего, подойдет.
Для деятельности, где требуется наемный персонал, сертификаты на продукцию и возможность перепродавать чужие товары, нужно зарегистрироваться в качестве ИП на другой системе налогообложения или открыть ООО.
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