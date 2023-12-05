Что нужно знать самозанятым в 2024 году: требования, лимиты

Самозанятые — это граждане, которые находятся на специальном налоговом режиме и уплачивают налог на профессиональный доход (НПД).

Их деятельность регулирует закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ : он устанавливает, кто такие самозанятые, дает расшифровку термину «профессиональный доход» и определяет порядок признания доходов и уплаты налогов самозанятыми. Формально НПД является экспериментальным налоговым режимом — эксперимент продлится по 31 декабря 2028.

Самозанятым может стать человек, который продает результаты своего труда или оказывает услуги, причем для этой деятельности есть несколько ограничений — их разберем далее.

Кто может стать самозанятым в 2024 году

Получить статус самозанятого могут российские граждане с 16 лет. Если есть согласие родителей или попечителей — с 14 лет.

Также пользоваться этим налоговым режимом могут:

Граждане, которые работают по трудовому договору. Человек может трудиться на любой должности как наемный сотрудник и параллельно быть самозанятым. Важный момент: он не может быть самозанятым исполнителем, который оказывает услуги своему же работодателю или бывшему работодателю, если со дня расторжения трудового договора прошло менее двух лет.

Нерезиденты, которые являются гражданами стран ЕАЭС, если у них есть разрешение на временное проживание или вид на жительство в России.

Физическое лицо в статусе ИП может зарегистрироваться в статусе самозанятого и применять налог на профессиональный доход, но совмещать налоговые спецрежимы по закону нельзя. Если ИП стал самозанятым, то в течение месяца после регистрации нужно отказаться от прежней системы налогообложения.

Отсутствие постоянной регистрации тоже не является препятствием к тому, чтобы человек стал самозанятым.

Виды деятельности

Закон 422-ФЗ не устанавливает, специалисты каких профессий могут перейти на специальный налоговый режим НПД. К примеру, для самозанятости подходят следующие специальности:

репетиторы;

занятые в сфере красоты — парикмахеры, визажисты, мастера маникюра, педикюра, мастера по наращиванию ресниц и т.д.;

грумеры;

автослесари;

программисты;

флористы;

копирайтеры;

дизайнеры и многие другие.

По исследованию Сбера, наиболее часто самозанятые работают в строительстве и ремонте (22,9%), IТ (13,6%), автоперевозках и автосервисе (13%), индустрии красоты (12,2%), маркетинге, рекламе и исследованиях (8,8%).