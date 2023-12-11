Размеры детских пособий в 2024 году

В следующем году госорганы собираются проиндексировать размеры детских пособий. Рассказываем, как поменяются условия их получения и какие документы нужно подготовить.

Детские пособия в 2024 году

Выплаты на детей с 1 февраля будущего года проиндексируют. Коэффициент, на который увеличатся выплаты, пока не утвердили, но ожидается рост на 7,5% — такой уровень инфляции прогнозирует Минэкономразвития.

В следующем году, как и в текущем, на пособия могут претендовать и трудящиеся, и безработные граждане.

Если человек работает по трудовому договору, то некоторые выплаты он получает через работодателя, а некоторые — после взаимодействия с Социальным фондом. Те, кто не трудоустроен, получает выплаты через Соцфонд.

Организации не участвуют собственно в выплате, но при перечислении пособия по беременности и родам оформляют лист нетрудоспособности и контролируют подачу документа в Соцфонд. Когда нужно назначить пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, работодатель принимает заявление сотрудника и отправляет его в Соцфонд.

В 2024 будут выплачивать следующие виды детских пособий:

пособие по беременности и родам;

единовременная выплата при рождении;

выплата при усыновлении;

оплата отпуска по уходу за ребенком до полутора лет;

маткапитал;

единая выплата малоимущим семьям.

Таблица детских пособий в 2024

Категория получателей Сумма пособия 2024 Что нужно предоставить для получения пособия Пособие по беременности и родам Женщины, чей отпуск по БиР наступил в течение 1 месяца после увольнения в случаях: перевода мужа на работу в другую местность и переезда к нему, болезни или необходимости ухаживать за больными членами семьи или инвалидами I группы 100% среднего заработка за два календарных года, до года, в котором начался отпуск по БиР Электронный лист нетрудоспособности

Заявление на отпуск

Заявление о замене лет расчетного периода (если требуется)



Работающие по трудовому договору женщины Жены военнослужащих в ВС по призыву 36 278,84 руб. по 31.01.2024 далее — 36 278,84 х коэффициент, который установят к 01.02.2024 Женщины, которые находятся на контрактной службе в армии, ОВД, ГПС МЧС России, уголовно-исполнительной системе, в таможенных органах Выплачивается в сумме денежного довольствия, которое устанавливает ведомство Женщины, которые уволились из-за ликвидации или прекращения работы компании 859,08 руб. по 31.01.2024 Далее — 859,08 х коэффициент, размер которого утвердят к 1.02.24 Документы те же самые, что и в предыдущих случаях, но подавать их нужно в Соцфонд Студентки очных отделений в учреждениях начального, среднего и высшего образования и послевузовского образования Равна сумме стипендии Единовременное пособие при рождении ребенка Женщины, которые работают по трудовым договорам, или один из опекунов, усыновителей, приемных родителей Студентки очных отделений Женщины, которые не работают и не учатся 22 909,03 руб. по 31.01.2024 далее — 859,08 руб х коэффициент, который установят позже Свидетельство о рождении Пособие по уходу за ребенком до полутора лет Один из работающих родителей. Также в Госдуму внесли законопроект, по которому право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком сохранится и в случае, если лицо, которое находится в отпуске по уходу за ребенком, выходит на работу ранее достижения им возраста 1,5 лет (в том числе на условиях неполного рабочего времени, работы на дому или дистанционной работы). 40% среднего заработка, но не менее 18591,47 руб. и не более 49 123,07 руб. К 01.01.2024 суммы проиндексируют Заявление на пособие

Данные для формы «Сведения о застрахованном лице»

Остальные данные Соцфонд получит автоматически Неработающие родители, которые уволились в период декрета Неработающие жены военнослужащих по контракту в зарубежных странах или жены, которые уволились вследствие перевода мужа из иностранной воинской части в РФ От 8591,47 руб. Точная сумма зависит от районного коэффициента После 31.01.2024 выплату проиндексируют Оплата дополнительных выходных по уходу за ребенком-инвалидом до 18 лет Один или оба работающих родителя или опекуна Средний заработок за каждый дополнительный выходной день Заявление от сотрудника

Копия справки МСЭ

Копия документа о фактическом месте проживания или пребывания ребенка

Справка с места работы другого родителя (что он не пользовался правом на выплату или пользовался частично) Материнский капитал Женщины, которые с 2007 родили или усыновили второго ребенка или третьего и следующего ребенка, если ранее они маткапитал не получали Женщины, которые с 2020 родили или усыновили первого ребенка Мужчины — единственные усыновители второго, третьего или последующих детей, если решение суда об усыновлении вступило в силу с 2007 года. Или единственные усыновители первого ребенка, которые ранее не получали выплату, если решение суда об усыновлении начало действовать с 1.01.20 По 31.01.2024: 586 946,72 руб. на первого ребенка 775 628,25 руб. — на второго (третьего и далее) ребенка После 31.01.2024 выплату проиндексируют Заявление в Соцфонд

Паспорт

Свидетельство о рождении ребенка

СНИЛС ребенка

Документ об опеке

Документ для подтверждения, что маткапитал может получить мужчина или ребенок, который остался без родителей Пособие при принятии на воспитание Один из усыновителей, опекунов или приемных родителей До 31.01.2024: если в семью приняли ребенка инвалида, ребенка старше 7 лет или двух и более детей — 175 043,67 руб. В других случаях — 22 909,03 на каждого ребенка После 31.01.2024 выплату проиндексируют Свидетельство о рождении ребенка

Копия решения суда об усыновлении

Документ об установлении опеки Единое пособие малоимущим на детей до 17 лет Российские граждане могут получить эту выплату на детей, которые тоже являются гражданами России 50, 75 или 100% МРОТ региона на дату обращения Окончательную сумму устанавливает СФР региона Заявление

Копии паспортов родителей или опекунов

Копия свидетельства о рождении ребенка

Свидетельство о браке родителей

Справка о составе семьи

Банковские реквизиты

Что учитывается при оформлении детских пособий

Существуют пособия, для которых нет особенных условий получения. Примером такого пособия является разовая выплата, которую выдают при рождении ребенка. Она не зависит от факта трудоустройства женщины и для ее получения нужно оформить только свидетельство о рождении.

Есть пособия, для которых государство устанавливает определенные минимальные и максимальные значения и которые зависят от среднего заработка. Чтобы их получить, важно знать некоторые особенности и нюансы. Расскажем об этом подробнее.

Пособие по беременности и родам в 2024 году

Назначают на основании электронного листа нетрудоспособности. В общем случае больничный оформляют в 30 недель беременности на 140 дней и, если нужно, продлевают. Если беременность многоплодная, то лист нетрудоспособности выдают в 28 недель (п. 57 приказа Минздрава от 23.11.2021 № 1089н).

Выплата имеет минимальное ограничение по МРОТ — в 2024 году он равен 19 242 рубля. Также на его размер влияет трудовой стаж — если он до предоставления декретного отпуска составляет менее полугода, то за полный месяц отпуска выплата будет равна МРОТ.

В таблице указали размеры пособия на 2024 год в зависимости от числа дней отпуска.

Пособие по беременности и родам в расчете на количество дней Минимальное, рублей Максимальное, рублей 140 дней 88 565,92 565 561,64 Если роды осложненные + 16 дней 98 687,92 630 197,26 Если беременность многоплодная + 54 дня 122 727,06 783 706,85

Работодателю важно получить от беременной заявление на такой отпуск, поскольку в нем сотрудник указывает количество дней, которые будет использовать.

Если беременная не работает по трудовому договору, ей нужно будет обратиться в Соцфонд самостоятельно — непосредственно в отделение, МФЦ или через «Госуслуги» с документами:

лист нетрудоспособности — из женской консультации;

справка о статусе безработной — из ЦЗН;

справка о прекращении деятельности ИП — из ИФНС.

Единовременная выплата при рождении ребенка в 2024 году

Единовременное пособие получает один из родителей, а если родилось сразу двое и более детей, деньги выдают на каждого ребенка. Сумма не зависит от заработной платы и стажа, но может быть увеличена на районный коэффициент.

Пособие выплачивают по сведениям из ЕГР ЗАГС и от работодателя — у него уточняют только данные о районном коэффициенте. Работодатель обязан их сообщить не позднее двух рабочих дней. Остальную информацию получают от межведомственного взаимодействия.

Материнский капитал

Материнский капитал не зависит от среднего заработка родителя. Ежегодно маткапитал индексируют на основе показателей инфляции за прошедший год. Ожидается, что в следующем году его повысят на 7,5% — то есть на первого ребенка он составит 631 тыс. рублей, а на второго — 834 тыс. рублей.

Кроме того, 1 февраля 2024 Соцфонд повысит сумму материнского капитала всем семьям, которые пока не использовали его. Проиндексируют на 7,5% его и тем, у кого на сертификате остались средства. Чем больше неиспользованная сумма, тем выше будет прибавка после индексации. Для тех семей, которые не распоряжались сертификатом, сумма вырастет сразу на 44 тыс. рублей.

Пособие по уходу за ребенком до полутора лет

Трудоустроенный сотрудник предоставляет работодателю заявление на отпуск, а работодатель передает его в Соцфонд в течение трех дней. Неработающий гражданин самостоятельно обращается в отделение Соцфонда, МФЦ или через Госуслуги с соответствующим заявлением. Пособие по уходу за ребенком также имеет ограничение по размеру (см. таблицу).

Единое пособие малоимущим на детей до 17 лет

Пособие могут получить семьи, у которых совокупный доход за последние три месяца ниже регионального прожиточного минимума на одного человека.

Кроме того, нужно соответствовать ряду имущественных условий, например, не многодетная семья должна иметь в собственности не больше одного автомобиля; если у семьи несколько квартир, то на человека должно приходиться не более 24 кв. м.

Если после выплаты пособия в размере 50% от прожиточного минимума в регионе доход семьи все равно ниже прожиточного минимума, то размер выплаты увеличится до 75% от прожиточного минимума, а если и эта сумма будет меньше — до 100%.

Оплачиваемые выходные дни по уходу за ребенком-инвалидом

В соответствии ст. 262 ТК родитель, попечитель или опекун, который ухаживает за ребенком-инвалидом, получает четыре оплачиваемых допвыходных в месяц.

С 1 сентября 2023 года и по 01.09.2029 действует постановление Правительства от 06.05.2023 года № 714. По нему все эти дни можно использовать разом или разделить, а также можно копить допвыходные в течение календарного года и разом использовать, но не больше 24 дней подряд.

Четыре дня в месяц — это суммарное число, которое оба родителя могут распределить между собой (дни может использовать и один родитель). Число дней, которые уже использовали, работодатель определяет по полученным от сотрудника документам.

Право получить дни возникает у родителей с того месяца, когда ребенок получил инвалидность по данным МСЭ, по месяц, когда ему исполняется 18 лет.

Ухаживающие должны быть трудоустроены и не попадать под исключения: например, если сотрудник находится в ежегодном, в том числе дополнительном, оплачиваемом отпуске или в отпуске за свой счет, отпуске по уходу за ребенком или освобожден от работы в других случаях в соответствии с законом, то допвыходные ему не положены.

Срок перечисления денег утверждает организация самостоятельно. Она предоставляет в Соцфонд заявление о возмещении и копию приказа. СФР в течение 10 дней рассматривает документы и при положительном решении в течение двух дней возмещает деньги.

Заключение

Детские пособия в 2024 году изменятся — в некоторых случаях меняются их минимальные и максимальные лимиты. А некоторые детские выплаты привязаны к МРОТ, который 1 января 2024 вырастет на 18,5% до 19 242 рублей.