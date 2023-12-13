💼Командировки без переплат и нервного срыва для директора и бухгалтера

Устали планировать деловые поездки, продумывать и рассчитывать стыковые рейсы, выискивать выгодные билеты и вытрясать с работников закрывающие документы? Добро пожаловать в Trivio.

Что такое Trivio

Trivio – это сервис, который поможет вам сэкономить время, деньги и нервы на организации командировок для себя или своих сотрудников.

С помощью сервиса вы сможете:

подобрать удобный отель, прямые и стыковочные рейсы;

забронировать любые билеты, гостиницу, отель, апартаменты за считанные минуты у проверенных поставщиков;

заказать трансфер из аэропорта или вокзала;

произвести оплату любым удобным способом;

получить бронь, электронные билеты и закрывающие документы для бухгалтерии.

Кому поможет сервис Trivio

1. Руководителю компании

С помощью сервиса, который доступен даже с мобильного устройства можно легко устанавливать лимиты по выбранным категориям, контролировать расходы и согласовывать поездки персонала.

2. Сотрудникам организации

Теперь, чтобы отправиться в командировку, не нужно согласовывать поездку, бегая из кабинета в кабинет и дозваниваться до начальства. Достаточно обратиться в сервис, подобрать удобные билеты, быстро согласовать поездку с руководством и с легкостью отчитаться перед бухгалтерией. Кроме того, с помощью Trivio можно копить бонусы от авиакомпаний.

3. Бухгалтерии

С сервисом Trivio бухгалтеру не придется ждать закрывающие документы от командированных сотрудников – они создаются в программе автоматически и передаются по ЭДО или напрямую в 1С.

Уже свыше 1 млн сотрудников российских компаний оформили свои командировки с помощью Trivio. Попробуйте!

Почему Trivio? Предложений на рынке так много

У Trivio удобный и многофункциональный интерфейс. Сервис легко интегрируется с 1С.

Все данные о поездках хранятся в личном кабинете, о каждой поездке можно получить подробную отчетность. Все покупки без наценок и лишних сборов.

Trivio работает в рамках № 152-ФЗ о персональных данных и постоянно улучшает качество сервиса.

У Trivio только проверенные поставщики, качественная служба поддержки и аудит партнеров.

Сервис Trivio поможет оптимизировать бюджет и ускорить бухгалтерские процессы на 50%.

Сегодня организации хотят максимально экономить на поездках, а сотрудники не хотят тратить время на самостоятельное бронирование и поиск билетов.

Сервис Trivio с прозрачной отчетностью, быстрым формированием закрывающих документов, углубленной бизнес-аналитикой и статистикой всех поездок – идеальный выход для компаний, которые умеют с умом экономить бюджет.

Авансовые отчеты передаются на следующий день после окончания командировки в любой удобное для вас время.

Из Trivio бухгалтерия в пару кликов получит все необходимые закрывающие документы, включая билеты, маршрутные квитанции, посадочные талоны.

Сервис легко интегрируется с 1С:ЗУП, поэтому не придется вводить вручную данные сотрудников для каждой поездки, все можно легко загрузить из системы.

Подключите Trivio до конца года и получите в подарок 2 месяца бесплатного обслуживания.

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