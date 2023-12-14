Уменьшение патента на страховые взносы в 2024 году

В середине 2023 года существенно изменился порядок уменьшения патента на страховые взносы. Разберем, как уменьшать налог по ПСН на отчисления по страхованию в 2024 году: что нужно учесть и как правильно заполнить уведомление на уменьшение.

Уменьшение патента на страховые взносы. Изменения 2023 года

В течение 2023 года порядок уменьшения налога по ПСН на отчисления по страхованию неоднократно менялся.

В начале 2023 года он был кардинально изменен по сравнению с 2022 годом и значительно усложнен. Для уменьшения теперь требовалась сдача дополнительного документа – заявления о зачете. Тем, кто этот документ сдавать не хотел, нужно было оплачивать взносы платежками на отдельные реквизиты взносов вместо простого пополнения ЕНС.

Конец мучениям предпринимателей положил закон № 389-ФЗ от 31.07.2023. Он вернул прежний порядок уменьшения патента на взносы и установил ряд преимуществ для ИП, применяющих УСН и ПСН.

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Изменения, внесенные законом № 389-ФЗ в порядок уменьшения налога по УСН и ПСН на страховые взносы

Их несколько, но все они достаточно значимые. В большинстве своем они упрощают порядок уменьшения патентного и упрощенного налога на отчисления по страхованию. Так, закон № 389-ФЗ установил что:

Налог по ПСН и УСН можно уменьшать на взносы, которые фактически еще не были оплачены.

Если раньше для того, чтобы уменьшить патентный и упрощенный налог на отчисления по страхованию, требовалось сначала перечислить их в бюджет, то теперь делать это необязательно.

ИП может сначала произвести уменьшение и только потом оплатить взносы. И даже если он не перечислит их до наступления срока оплаты, уже произведенный зачет не отменят. Просто в этом случае налоговая сначала направит предпринимателю требование об уплате страховых взносов, а если оплата так и не поступит, перейдет к принудительному взысканию.

Фиксированные взносы принимаются к учету за тот год, за которые они были исчислены.

Это условие актуально для тех случаев, когда срок оплаты фиксированных взносов переносится на следующий год из-за выпадения 31 декабря на выходной день.

Такая ситуация возникнет по взносам за 2023 год, срок уплаты которых приходится на 9 января 2024 года. Соответственно, страховые взносы за 2023 год ИП сможет учесть при уменьшении патента или налога по УСН только за 2023 год. Раньше взносы уменьшали налог того периода, в котором были оплачены.

Если бы такое условие не было введено, то на взносы, оплаченные 9 января 2024 года, ИП смог бы уменьшить налог по ПСН и УСН только за 2024 год.

Взнос с дохода свыше 300 000 руб. учитывается в том периоде, в котором был фактически оплачен.

Если фиксированные взносы учитываются в том периоде, за которые были исчислены, то 1% взнос – в том периоде, в котором фактически был оплачен.

Например, взнос со сверхдохода за 2024 год, который подлежит оплате до 1 июля 2025 года, ИП сможет учесть при уменьшении патента или налога по УСН за 2025 год.

Взнос со сверхдохода за 2023 год, может быть учтен как в 2023, так и в 2024 году.

Это условие было введено в виде исключения и как вынужденная мера, так как часть предпринимателей уже уменьшили на этот взнос налог по УСН или ПСН. Соответственно, те, кто это сделать успели, остались в более выигрышном положении по сравнению с теми ИП, которые не успели.

Возникло недовольство среди предпринимателей и, чтобы его пресечь, законодатель установил возможность выбора периода, за который можно учесть 1% за 2023 году: 2023 или 2024 год.

Задолженность по взносам до 2023 года ИП сможет учесть до 2025 года включительно.

Если ИП погасит долг по страховым взносам, который возник за периоды до 2023 года, он сможет учесть его в том периоде, в котором фактически оплатил, но не позднее конца 2025 года.

Порядок уменьшения налога по ПСН и УСН в 2024 году

С учетом указанных выше изменений, порядок уменьшения патентного и упрощенного налогов на страховые взносы в 2024 году будет выглядеть следующим образом:

Расчет суммы налога к уплате.

Произвести расчет должны будут только ИП на УСН. Предпринимателям на патенте делать этого не придется, так как для них сумма налога уже будет рассчитана ИФНС и отражена в выданном патенте.

Направление в ИФНС уведомления.

Для ИП на ПСН этот документ будет называться уведомление об уменьшении патента на страховые взносы, а для ИП на УСН – уведомление об исчисленных суммах налога.

Обратите внимание, что уведомление об исчисленных суммах налога подается только по авансовым платежам за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев. По налогу за год этот документ сдавать не нужно, так как данные о сумме налога, который нужно будет списать с ЕНС, инспекция получит из налоговой декларации.

Оплата фиксированных взносов до 31 декабря 2024 года.

В 2024 году срок уплаты фиксированных взносов не переносится, так как 31 декабря выпадает на рабочий день – вторник.

Перечислить взносы на ЕНС предприниматель может через личный кабинет налогоплательщика, специальный сервис ФНС или через оператора ТКС.

Как составить уведомление для уменьшения налога по УСН и ПСН на страховые взносы

Для тех ИП, что применяют УСН, отдельного уведомления не предусмотрено. Да, они сдают документ, который тоже называется уведомлением, но в нем указывается не сумма фиксированных страховых взносов, на которые уменьшается налог, а размер авансов по УСН, которые необходимо списать со счета.

Уведомление об исчисленных суммах налога по УСН никак не связано с уменьшением и подается в ИФНС, даже если предприниматель оплачивает налог по УСН без уменьшения на страховые взносы.

А вот ИП на ПСН, наоборот, должны сдать специальный документ, в котором они указывают размер патента и сумму страховых взносов, на которую производится уменьшение. Если они не сдадут в налоговую этот документ, патент придется оплатить в полном размере. Связано это с тем, что учет страховых взносов в стоимости патента, является правом, а не обязанностью налогоплательщика. Соответственно, если ИП не заявляет о данном праве, налоговая не сможет самостоятельно произвести уменьшение.

Далее рассмотрим порядок заполнения уведомления об уменьшении патента на страховые взносы.

Форма уведомления утверждена приказом ФНС от 26.03.2021 № ЕД-7-3/218@, а материалы по ее заполнению приведены в письме ФНС от 19.07.2021 № СД-4-3/10101@. Документ состоит из 3 листов, и все они обязательны к заполнению.

В уведомлении потребуется указать:

На титульном листе

ИНН ИП.

Код налогового органа, в который представляется уведомление.

Обратите внимание, что уведомление нужно сдать в ту ИФНС, которая выдала патент.

ФИО ИП построчно.

Календарный год действия патента, по которому производится уменьшение.

Номер телефона для связи.

Подпись и дату подписания документа

В Листе А

ИНН – вверху страницы.

Номер патента – в строке 010.

Срок действия патента – в строках 020 и 025.

Информацию о номере патента и сроке его действия можно взять из самого патента.

Признак налогоплательщика – в строке 030.

Код «1», если ИП имеет работников и код «2» – если во время действия патента работников не было.

Полную стоимость патента – в строке 040.

Сумму страховых взносов, учтенных в ранее представленном уведомлении – в строке 050

Если предприниматель ранее не подавал уведомление об уменьшении первой части патента, то в этой строке ему необходимо поставить «0» или сделать прочерк.

Размер страховых взносов, которые принимаются к учету – в строке 050.

Значение этой строки рассчитывается по формуле: стр. 040 - стр. 06. То есть если ИП ранее подавал уведомление об уменьшении первой части патента, то в строке 050 указывается остаток по взносам, который он может использовать на уменьшение второй части патента.

Если ИП ранее не подавал уведомление по первой части патента, то значение строки 050 равно значению строки 040.

В листе Б

Общую сумму фиксированных взносов, которая подлежит оплате в текущем периоде – в строке 110.

Напомним, что уменьшить патент можно не только на фиксированные взносы, но и на взносы с дохода свыше 300 000 руб. и на страховые отчисления по сотрудникам.

Сумма фиксированных взносов за 2024 год составит 49 500 руб.

Сумму страховых взносов, которые принимаются к учету по данному уведомлению – в строке 130.

Значение этой строки равно значению строки 050 Листа А.

Остаток страховых взносов, который можно перенести на другие патенты или на налог по УСН – в строке 140.

Направить уведомление об уменьшении патента на страховые взносы в ИФНС можно несколькими способами: