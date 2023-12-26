Самозанятые

Как правильно привлекать внештатников в клининговую компанию: выплаты, документооборот, массовый наем

Рассказываем, с какими трудностями могут столкнуться клининговые компании при работе в внештатными исполнителями. Как организовать массовые выплаты и получать все обязательные документы, чтобы не иметь проблем с банками и ФНС.
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Как правильно привлекать внештатников в клининговую компанию: выплаты, документооборот, массовый наем
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Российский рынок клининговых услуг сегодня

Рынок услуг по профессиональной уборке постоянно растет. С ростом спроса клининговые компании должны задумываться о масштабировании, чтобы оставаться конкурентоспособными. 

В клининге высокая текучка кадров и постоянная потребность в массовом линейном персонале создают большую нагрузку на бухгалтерию и кадровую службу. Увеличивается финансовая нагрузка — фонд оплаты труда и налоги.

Решить эти вопросы помогает модель подключения внештатных исполнителей к бизнес-процессам организации.

К внештатникам можно отнести следующие категории лиц:

  • физические лица без специального статуса;

  • самозанятые;

  • индивидуальные предприниматели, у которых могут быть сотрудники, а значит, можно заключить договор с ИП, у которого своя бригада клинеров.

Внештатный персонал может быстрее приступить к выполнению своих задач, достаточно лишь заключить договор ГПХ. Это особенно важно, когда нужно массово привлечь десятки или сотни клинеров в пик востребованности клининговых услуг. К примеру, когда весной резко возрастает спрос на мойку окон. 

Расторгнуть договор ГПХ можно быстро без выплат компенсаций и гарантий в отличие от трудового договора. Если не устраивает качество работ клинера, то с ним можно не только легко расстаться, но и получить возмещение убытков, если они возникли (например, уборщик использовал неправильное средство для чистки и испортил ковер клиента — по договору на такой случай можно предусмотреть неустойку и оплату расходов на компенсацию клиенту).

Внештатники — это и возможность снизить расходы на налоги и ФОТ. Но касается это физлиц со статусом ИП и самозанятых. Индивидуальные предприниматели и плательщики НПД самостоятельно оплачивают налоги со своих доходов. Заказчик освобождается от обязанности удерживать и перечислять в бюджет НДФЛ и платить страховые взносы.

За физических лиц без специального статуса по договорам ГПХ нужно вносить обязательные платежи и отчитываться в контролирующие органы, как и за штатных сотрудников, тут разницы между ними почти нет.

Важно помнить, что контролирующие органы пристально следят за компаниями, сотрудничающими с ИП и самозанятыми, независимо от отрасли, а к клинингу сейчас особо приковано внимание налоговиков. Эта сфера считается рискованной с точки зрения «серых» выплат и недополучения в бюджет налогов. Поэтому нужно соблюдать баланс между экономией и налоговыми рисками.

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Трудности при массовом привлечении внештатного персонала

1. Сезонный поиск внештатного персонала

Когда компания понимает, что спрос на ее услуги растет и нужны десятки или сотни дополнительных рук, остро встает вопрос, где найти столько персонала, причем к старту высокого сезона.

Рекрутинговые агентства, во-первых, дорого берут, во-вторых, не всегда располагают достаточной готовой базой, в-третьих, могут при массовом найме пренебрегать проверкой исполнителей. Даже если подбор ведется качественно, пока рекрутеры подберут нужный персонал, пройдет ценное время.

Решение: найти исполнителей можно самостоятельно с сервисом «Мои самозанятые». Сейчас вы можете воспользоваться акцией «3 месяца сервис бесплатно» — ЭДО 0 руб, комиссии с выплат — 0%.

2. Кратное увеличение трудозатрат на бумажный документооборот

Несомненно, заключать договор ГПХ с линейным персоналом удобнее и проще. Не нужно знакомить исполнителей с локальными документами компании, издавать приказы и т. д. Но документооборот при привлечении внештатников имеет свои нюансы, особенно самозанятых и ИП. 

Если речь о нескольких лицах, наладить и проконтролировать документооборот с ними нетрудно, а когда их десятки и сотни — ошибки могут стоить очень дорого.

Документы, которые нужно оформить или запросить при сотрудничестве с внештатниками:

  • Договор. Прежде чем приступать к выполнению задач, с внештатником необходимо заключить договор гражданско-правового характера. Важно, чтобы в договоре не было никаких признаков трудовых отношений, при этом в нем должны быть подробно расписаны задачи и конечные результаты сотрудничества.

  • Справка о постановке на учет от самозанятого. При заключении договора, а также перед каждой оплатой, нужно запрашивать у самозанятого исполнителя справку, подтверждающую его статус на текущую дату, или проверять это самостоятельно через сайт ФНС. Статус ИП также желательно проверять. 

Утрата статуса самозанятого и ИП означает, что характер взаимоотношений между заказчиком и исполнителем изменится: заказчику нужно будет удерживать из выплат физлицу НДФЛ и платить взносы, а также включать его в отчеты. Если исполнитель сам не сообщил о смене статуса, это не имеет значения для ФНС или Соцфонда — заказчик обязан сам заботиться об исполнении обязанностей налогового агента и страхователя.

  • Закрывающие документы:акты выполненных работ от ИП и чеки и акты от самозанятых. Чек выступает подтверждением того, что самозанятый зарегистрировал свой доход и заплатит с него налог. Акт описывает фактически исполненные работы или оказанные по договору услуги и служит дополнительным подтверждением реальности расходов. 

Решение: Оптимизировать трудозатраты на документооборот с внештатниками поможет его автоматизация.

ЭДО с подписанием онлайн в два клика, массовое оформление документов по шаблону доступны в личном кабинете сервиса «Мои самозанятые». Подписывайте любые юридически значимые документы неквалифицированной электронной подписью (НЭП) по 63-ФЗ, которую выпустит сервис автоматически.

О проверках статуса, лимита, формировании закрывающих документов и уплате налога также позаботятся «Мои самозанятые».

3. Проблемы с массовыми выплатами физлицам

При массовом привлечении внештатного персонала особенно актуален вопрос безопасных выплат. 

Наличная оплата

Согласно Указанию ЦБ РФ от 09.12.2019 года № 5348-У заказчик может оплачивать вознаграждение внештатным исполнителям наличными. Если это разовое сотрудничество, то письменный договор не обязателен. 

Имейте в виду, что лимит наличных расчетов по одному договору составляет 100 тыс. рублей, если исполнитель ИП. Самозанятый исполнитель же при наличной оплате должен выдать чек в момент расчета (п. 3 ст. 14 закона от 27.11.2018 года № 422-ФЗ).

Но при массовой оплате довольно проблематично иметь на руках достаточно наличных средств для расчета и вести учет оплат. Данный вид оплаты больше подходит для разовых работ и небольших сумм.

Безналичная оплата

Проводить выплаты безналичным способом прозрачно и удобно, но здесь возникают риски возможных ошибок в банковских реквизитах и блокировки счета компании за массовые выплаты физлицам. Банк заинтересуется выплатами и запросит документы для проверки. В итоге операции разблокируют, но не сразу, проверка может занять и несколько дней и даже больше.

Важно помнить, что самозанятые исполнители при получении вознаграждения безналичным способом обязаны выдать чек до 9 числа месяца, следующего за датой получения денежных средств.

Решение: Сервис «Мои самозанятые» позволяет проводить массовые выплаты реестром или единичные — по СБП, на карты и реквизиты через номинальный счет, а значит без рисков блокировки. В личном кабинете сервиса заказчик может выбрать метод оплаты, загрузить реестр или подтянуть данные автоматически из анкеты исполнителя для заключения договора.

Выплаты могут производиться с любым интервалом — хоть ежедневно. В сервис также встроено формирование чеков и закрывающих документов сразу после оплаты.

Это значительно повышает привлекательность компании в лице исполнителей. Ведь исполнители — «синие воротнички», которым не хочется разбираться в составлении договоров и актов, а хочется выполнить простую работу и получить за нее деньги как можно скорее. 

Еще про сервис «Мои самозанятые»

Часто компании, даже понимая неудобство работы с внештатниками без автоматизации, работают «по-старинке», потому что опасаются изменений, которые могут не понравиться или ухудшить бизнес-процессы.

Сервис «Мои самозанятые» уверен, что ЭДО и а автоматизация выплат пойдет клининговым компаниям только на пользу, помогая им в развитии и масштабировании. Об этом говорит опыт клиентов сервиса из отрасли.

Сервис готов подтвердить свою уверенность на деле и предлагает всем компаниям акцию «3 месяца сервис бесплатно» — ЭДО 0 руб, комиссии с выплат — 0%.

Это отличный шанс попробовать весь функционал бесплатно, и мы уверены, что вы не захотите вернуться к старой системе работы. Убедитесь лично в удобстве автоматизации.

Реклама: ООО «ЦБП», ИНН 7706456380, erid: LjN8KQG8Y

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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