Карьера бухгалтера

Лидер ≠ руководитель: в чем разница и как совместить в себе две роли

Многие продолжают ошибочно считать, что понятия «лидер» и «руководитель» — синонимы. На самом деле термины имеют существенные различия. В чем разница между двумя понятиями и как совместить в себе две эти роли?
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Лидер ≠ руководитель: в чем разница и как совместить в себе две роли
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Одинаковые, но в то же время такие разные

Лидер — человек, который способен невербально влиять, вдохновлять и вести за собой команду.

Качества настоящего лидера вряд ли будут прописаны в описании вакансии, но в 99,9% случаев их ждут от соискателей, претендующих на должность руководителя, помимо прикладных управленческих навыков по части планирования, контроля и координации работы команды. А именно: харизму, навыки убедительности и наставничества, коммуникабельности, адаптивности и др.

Все это — софт-скилы, отсутствие которых может мигом отдалить вас от получения долгожданного оффера на позицию управленца.

Одновременно с этим не каждый руководитель — лидер, и не каждый лидер станет хорошим управленцем.

Есть люди, которые обладают природными лидерскими способностями, но не имеют формальной власти или желания занять должность руководителя, которая бы дала им ту самую власть. С другой стороны, руководители могут не обладать лидерскими качествами и пользоваться исключительно формальными рычагами влияния на подчинённых. Второй формат управления редко (почти никогда) сказывается позитивно на эффективности команды и эмоциональном фоне внутри коллектива.

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Как усидеть на двух стульях

Некоторым все же удается совместить в себе лучшие качества обеих ролей, применяя их в соответствии с контекстом и потребностями организации. Вот несколько способов, которые помогут достичь подобного баланса в одной персоне:

  • Развивайте навыки общения и вдохновляйте.

Лидеры должны обладать эмоциональным интеллектом и умением эффективно общаться, а также способностью не только слушать, но и слышать других, что совсем не одно и то же. Пользуясь этими инструментами, вы сможете завоевать доверие и выстроить качественные отношения с командой.

Роль лидера — вдохновлять, мотивировать и уметь делегировать ответственность, демонстрируя свою уверенность и лидерские качества.

  • Развивайте управленческие навыки.

Руководители должны уметь грамотно управлять любыми ресурсами — от финансовых до человеческих, а также контролировать бюджет, планировать и координировать работу подчинённых. Не менее важно проявлять организационные навыки, брать ответственность за достижение целей и отлаживать процессы внутри организации.

  • Находите баланс между задачами и людьми.

Учитесь находить баланс между выполнением задач и заботой о людях. Высшая степень профессионализма состоит именно в умении управлять ресурсами и достигать поставленных целей, не упуская из виду потребностей и интересов членов команды.

Сочетание четкого фокуса на результате и одновременное внимание к потребностям людей позволит лидеру-руководителю создать мотивирующую и продуктивную рабочую обстановку.

  • Развивайте адаптивное мышление.

В современном мире бизнеса требования и условия постоянно меняются. Лидер-руководитель должен быть готов к адаптации и обладать умением быстро приспосабливаться к изменениям. Развитие навыка адаптивности позволит вам оставаться впереди конкурентов и эффективно реагировать на изменяющиеся условия.

  • Обращайте внимание на обратную связь.

Лидерство и руководство — это непрерывный процесс самосовершенствования. У лидера-руководителя должно быть желание принимать обратную связь как от подчиненных, так и от коллег, и использовать её для личного и организационного роста.

Непрерывное обучение и развитие, основанные на обратной связи, помогут вам стать более эффективным в своих функциях и актуализировать свои навыки под текущие запросы не только компании, но и ваших коллег.

Две крайности одной сущности

Управленец и лидер — это не две противоположные роли, а различные аспекты одного процесса. Эффективный лидер-руководитель способен объединить лучшие качества обеих ролей и применять их в соответствии с требованиями организации и потребностями команды.

Развитие навыков общения, управления и адаптации позволяет совместить в себе две роли и стать востребованным на рынке труда.

Комментарии

1
  • Логотип vladsavushkin
    vladsavushkin
    23 мин

    Владислав СавушкинИдейный вдохновительБизнес Вектор

    Какой я руководитель?

    Которого боятся?😱

    Или

    Которого боятся подвести?😎

    Необходимо постоянно задавать себе этот вопрос, если планируете стать хорошим руководителем 😉

    Это уже отлично🚀

    Совмещать в себе лидерское бремя и руководство нелегко🤔

    Совместители - штучный товар😀

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