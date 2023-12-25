Самозанятые

Риск переквалификации договора ГПХ в трудовой. Как избежать

Переквалификация гражданско-правовых отношений с внештатниками в трудовые — страшный сон бизнеса. Разберем, как обезопасить компанию от претензий со стороны налоговых и трудовых инспекторов.
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Риск переквалификации договора ГПХ в трудовой. Как избежать
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

В чем заключается риск переквалификации гражданско-правовых отношений в трудовые

Самый большой риск при сотрудничестве с внештатниками — риск переквалификации отношений с ними в трудовые.

Внимание налоговой привлекают компании, сотрудничающие с ИП и с самозанятыми. Это самые выгодные, но и рискованные исполнители для бизнеса. Так как ИП и плательщики НПД самостоятельно платят налоги и страховые взносы за себя в зависимости от своего статуса и применяемой системы налогообложения, а компания-заказчик освобождается от данной обязанности. Расходами заказчика являются только суммы вознаграждений по договорам ГПХ.

Для проверки компании на предмет переквалификации ФНС использует специальную скоринговую систему. Система одновременно отслеживает следующие признаки:

  • Самозанятый исполнитель является бывшим сотрудником компании, причем с момента его увольнения прошло менее двух лет.

  • Исполнитель получает выплаты на протяжении длительного времени дважды в месяц, как и штатные сотрудники.

  • Исполнитель сотрудничает только с одним заказчиком.

  • Сотрудничество длится три или более месяцев подряд.

У системы бальная система оценки. Если полученное количество баллов превышает допустимое значение, ФНС направляет заказчику уведомление с требованием пояснить характер отношений с исполнителем.

Если заказчик не докажет, что отношения носят только гражданско-правовой характер, то ему грозят доначисления и штрафы.

Как безопасно организовать сотрудничество с внештатниками

В первую очередь, заказчик должен понимать, что внештатный персонал привлекается только для выполнения конкретных задач бизнеса, а не заменяет полностью штатный, выполняя те же самые функции.

Поэтому у внештатника не может быть графика работы или отпуска, заработной платы, должностной инструкции и рабочего места. Главная задача внештатного исполнителя — выполнить конкретную работу в оговоренный договором срок.

Бизнес может допускать ошибки на разных стадиях сотрудничества с внештатниками. Рассмотрим возможные ошибки и дадим советы, как их избежать, чтобы не попасть под прицел контролирующих органов.

Правильно формулируйте вакансию на стадии поиска исполнителя

Часто компании при размещении объявлений на поиск внештатного сотрудника используют трудовые термины. К примеру, работник, график работы, оклад, заработная плата, премия и т.д. Также могут прописывать не конкретную задачу, а что нужно находиться в офисе с 9 до 17 часов.

Важно помнить, что для привлечения внештатного персонала ищут исполнителей, а не работников, а за выполненную работу или оказанную услугу они получают вознаграждение, а не заработную плату. Нужно акцентировать внимание именно на конкретную задачу и ее результат. 

Также перед началом сотрудничества необходимо проверить не был ли исполнитель штатным сотрудником на протяжении последних двух лет. Уволить работников и заключить с ними договоры ГПХ как с самозанятыми в целях экономии нельзя — это запрещено законом. Лучше не рисковать и найти других исполнителей.

На маркетплейсе YouDo вы сможете из многомиллионной базы подобрать исполнителя по заданным критериям за кратчайшие сроки. Не забудьте перед выбором исполнителя ознакомиться с его рейтингом и отзывами от предыдущих заказчиков.

Заключайте с внештатными сотрудниками правильный договор ГПХ

Если налоговая отправляет компании уведомление с требованием пояснить характер отношений с исполнителями, то в первую очередь она запрашивает и проверяет договор на наличие в нем признаков трудового.

Главные правила в составлении договора ГПХ следующие:

  • В преамбуле договора сторонами соглашения выступают заказчик и исполнитель, а не работодатель и работник.

  • Предметом договора выступает конкретная задача и конкретный результат. Не должно быть отсылок к должностной инструкции, графику работы, подчиненности какому-либо сотруднику компании (например: руководителю отдела). Если в договоре размыто прописаны обязанности исполнителя без финального результата, то высока вероятность признания отношений трудовыми.

  • Оплата вознаграждения должна быть привязана к выполнению конечного результата или аргументировано разбита по стадиям выполнения задачи. Опасно платить исполнителям фиксированные суммы два раза в месяц без привязки к результату в те же даты, в которые штатники получают зарплату.

  • Необходимо прописать в договоре обязанность исполнителя предоставить закрывающие документы в конкретные сроки. 

А еще лучше перестраховаться и прописать в договоре обязанность исполнителя проинформировать заказчика о потере специального статуса, чтобы выплата вознаграждения случайно не прошла, как оплата обычному физическому лицу.

YouDo Бизнес автоматически формирует договоры и акты, а после оплаты сохраняет в личном кабинете заказчика чеки от самозанятого как ссылками на сайте налоговой, так и в формате jpeg. Ваша бухгалтерия точно не потеряет ни один документ. В любой момент документы можно скачать по каждому исполнителю, а также выгрузить архивом на почту за любой период времени. До 10 числа следующего месяца за предыдущий отправляем Вам все закрывающие документы по бухгалтерии.

Следите за правильностью оформления закрывающих документов от внештатников

Главными закрывающими документами от самозанятого являются чек, а в отдельных случаях и акт (например, если работы выполняются поэтапно и принимаются заказчиком по мере сдачи, если в чеке указана общая информация и нужно отразить подробный перечень работ), а от ИП — акт выполненных работ. Если ИП является плательщиком НПД, то чек из приложения «Мой налог» от него тоже нужен. 

Важно проследить, чтобы исполнитель правильно составил документы со всеми необходимыми реквизитами, конкретно расписал выполненную работу и не использовал трудовые термины. 

После проверки договора на предмет наличия в нем трудовых признаков, налоговая запрашивает и проверяет закрывающие документы.

Важно также не забывать проверять статус исполнителя перед началом сотрудничества, а также перед каждой оплатой. Например, статус самозанятого можно проверить самостоятельно с помощью специального сервиса ФНС или запросить у самозанятого справку о постановке на учет на конкретную дату.

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