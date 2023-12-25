Пленум Верховного Суда утвердил изменения в закон о банкротстве и АПК

19 декабря 2023 года Пленум ВС утвердил новый проект реформы законодательства о банкротстве с целью его последующего представления в Государственную Думу. Предусмотренные изменения вступят в законную силу с момента их официальной публикации в качестве федерального закона.

Представители профессионального сообщества проанализировали ключевые изменения, направленные на снижение процессуальной сложности и устранение избыточных действий.

Из предлагаемых поправок следует, что преследуются две ключевые цели: разгрузить суды и устранить пробелы и недоработки, выявленные судебной практикой.

Виктор Панченко, руководитель практики реструктуризации и банкротства «ЮР-ПРОЕКТ»

В целом поправки выполняют поставленные цели. При их принятии множество несущественных и строго формальных споров исчезнет из производства арбитражного суда. Это и снизит нагрузку на судей, и позитивно скажется на рассмотрении действительно важных споров.

Более того, какие-то из предлагаемых норм де-факто уже применяются судами. Например, на практике суды уже снижают вознаграждение арбитражного управляющего, если приходят к выводу о том, что его вклад в наполнение конкурсной массы незначителен. При том, что законы подобное в настоящий момент не предусматривает.

Относительно банкротства юридических лиц

1. Изменения в части вознаграждения можно рассматривать в качестве позитивного явления.

Действующие в настоящий момент суммы месячного вознаграждения настолько низкие, что они ставят под сомнение возможность реальной независимости арбитражного управляющего.

Тем не менее, предлагаемые поправки не устранят проблему полностью.

В текущих условиях расходы на проведение процедуры существенные, расходы на дополнительное страхование могут превысить десять миллионов за год в крупных процедурах, а ответственность арбитражного управляющего остается высокой.

Кроме того, отсутствие конкретных критериев, при которых возможно уменьшение вознаграждения арбитражного управляющего, создает возможность разных трактовок и злоупотреблений.

2. Новые правила рассмотрения требований кредиторов — это, по сути, распространение специальных норм при банкротстве кредитных организаций на все процедуры.

В настоящий момент кажется, что это позитивное предложение. Оно позволит существенно разгрузить и суды, и арбитражных управляющих.

И суд, и стороны часто вынуждены тратить процессуальное время на рассмотрение требований, с которыми никто не спорит и которые, например, по объему незначительны с точки зрения влияния на процедуру.

Предлагаемые правила предоставляют простор и для подачи возражений, и для обжалования, поэтому у них нет явных недостатков.

3. Возможность восстановления срока на подачу требования о включении в реестр требований кредиторов — самое спорное предложение в действующем законопроекте.

Безусловно два месяца — это достаточно короткий срок. Особенно для организаций, у которых есть десятки или сотни контрагентов. При этом последствия пропуска такого срока — довольно существенные.

Между тем, возможно, более взвешенным решением было бы увеличение срока на подачу требований в реестр требований кредиторов.

Предлагаемый же вариант создает правовую неопределенность, когда даже спустя год или более будет сохраняться возможность существенного увеличения реестра требований кредиторов.

Относительно банкротства физических лиц

Утверждение положения о порядке продажи имущества должника физического лица собранием кредиторов также продиктовано целью снижения нагрузки на суды.

Большинство процедур банкротства физических лиц – это, по сути, процедуры одного кредитора с минимальным количеством имущества. Утверждений положений о порядке продажи без суда позволит существенно ускорить и упростить банкротство граждан.

Анна Ларина, исполнительный директор УК «Помощь»

Поправки в закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» назрели давно и имеют три направления.

1. Снижение нагрузки на суды, процессуальную экономию и упрощение производства дел о банкротстве для всех сторон

Дела о банкротстве состоят из большого количества обособленных споров, самые многочисленные из которых, — это рассмотрение требований о включении в реестр и продления процедуры конкурсного производства. При этом большая часть требований включается без возражений арбитражного управляющего и кредиторов или возражения заявляются несущественные, «по долгу службы», а не из-за реальных оснований.

Поправки предусматривают рассмотрение требования судом единолично, судебные заседания назначаются только в случае поступления возражений. Это снизит нагрузку на суды и арбитражных управляющих при рассмотрении обоснованных или незначительных требований.

Такая же процедура вводится для рассмотрения разногласий в предусмотренных законом случаях — судьей единолично без вызова сторон с изготовлением только резолютивной части, а мотивировку — только по запросу. Поскольку в порядке разногласий рассматривается большое количество обособленных споров, то это существенно облегчит работу судам и сторонам дела.

Что касается продления процедуры конкурсного производства, которое происходит каждые 6 месяцев, судебные заседания проводятся или на бумаге, или формально, но при этом все равно тратится время, ресурсы, АУ должны заявлять ходатайство о продлении. Обжалуется не более 1% всех определений о продлении. Поправки закономерно предлагают автоматическое продление процедуры конкурсного производства.

Поправки упрощают процесс утверждения процентного вознаграждения арбитражного управляющего.

Сейчас процентное вознаграждение любого размера утверждается в судебном заседании. Согласно поправка до 100 тыс.руб. АУ может выплатить себе самостоятельно, от 100 тыс. до 1 млн. руб. — утверждается судом без вызова сторон, и только более 1 млн.руб. — в текущем порядке (в порядке разрешения разногласий, с вызовом сторон).

Унифицируются сроки обжалования судебных актов. Сейчас законом о банкротстве и АКП предусмотрено 3 срока для обжалования разных видов актов, будет один для всех — месяц со дня вынесения в апелляцию, месяц в кассацию.

Проще — значит, лучше: юристы перестанут путаться и порождать бессмысленные споры об оспаривании отказов и восстановлении сроков.

2. Актуализация положений закона с учетом прошедшего с его принятия времени и изменений в экономической ситуации

Поправки повышают сумму требований к юридическому лица, по которой может быть возбуждено дело о банкротстве: с 300 тыс.руб. до 2 млн.руб. для обычных юр.лиц и с 500 тыс. руб. до 3 млн для специализированных субъектов (сельскохозяйственные, кредитные организации, стратегические предприятия, субъекты естественных монополий). Это обоснованно с экономической и процессуальной точки зрения.

Пороговые значения сумм для возбуждения дел о банкротстве устанавливались в 2002 году, с учетом инфляции и текущей стоимости денег предложенные поправками суммы как раз соответствуют суммам 2002 года.

Увеличение до 2 млн.руб. предотвращают возможность злоупотребления со стороны заявителя, который сейчас может получить судебный акт в порядке упрощенного или приказного производства и успеть заявить требование, чтобы заявить СРО или АУ на процедуру и тем самым иметь способ влияния на процедуру.

3. Включение в закон положений, которые зафиксированы в пленумах или применяются в судебной практике

Поправки закрепляют порядок экстраординарного обжалования, который сейчас предусмотрен в постановлении Пленума ВАС от 22.06.2012 № 35.

Суть этого института в том, что кредиторы или АУ могут оспорить судебный акт, на котором основано требование кредитора в рамках судебного спора, где был вынесен этот судебный акт. В 35 Пленуме этому посвящен один пункт, 24.

Возникали сложности с определением сроков для обжалования и кругом лиц, имеющим право на обжалование. Суды отказывали кредиторам (хотя они указаны в п. 24), приходилось идти и оспаривать отказы в суде вышестоящих инстанций. Также суды по-разному считали сроки подачи жалоб — то, как для оспаривания судебных актов, которые нарушают права и законные интересы третьих лиц, то, как для оспаривания по новым и вновь открывшимся обстоятельствам. Судебная практика по этому вопросу менялась на глазах.

Это вело к правовой неопределенности и разночтениям и порождало еще большее количество споров. Поправки устанавливают процессуальный порядок такого рассмотрения (по вновь открывшимся обстоятельствам) и конкретизируют круг лиц, что снимет какую-либо неопределенность.

Установлена возможность снижения суммы вознаграждения арбитражного управляющего. Кредиторы активно используют эту опцию, которая сложилась в судебной практике, сейчас она закреплена законодательно.

Право для участия в обособленных спорах по рассмотрению требований и при экстраординарном обжаловании «будущих» кредиторов, требование которых «созреет» в будущем. Для такого участия «будущим» кредиторам необходимо обосновать вероятность предъявления требования в будущем

С одной стороны, это новшество направлено на защиту прав потенциальных кредиторов, с другой — расширяет круг лиц, участвующих в арбитражном процессе по делу о банкротстве и делает дело менее «стабильным», дело о банкротстве будто «разрастается» в будущее, которое может и не реализоваться.

Наиболее полезные поправки — это те, которые уменьшают количество ненужных действий, а именно: упрощение рассмотрения разногласий и требований и автоматическое продление процедуры, потому что ведет к экономии временных и человеческих ресурсов как в судах, так и для арбитражных управляющих и кредиторов, что сокращает расходы и издержки в делах о банкротстве. И увеличение пороговых значений для возбуждения дела о банкротстве, поскольку снизится количество банкротных дел.

Самые спорные поправки:

Это возможность восстановления срока на предъявление требований кредиторов — реестр требований кредиторов сможет измениться из-за включения просроченных требований, когда пройдет уже значительное время. Новые кредиторы могут начать оспаривать решения собраний кредиторов по выбору СРО, АУ, утверждению положений о порядке продажи, оспаривать распределение денежных средств от продажи и пр. Это порождает неопределенность, влечет увеличение количества судебных споров, что приводит к удорожанию дел о банкротстве, увеличению сроков рассмотрению и возможности злоупотреблений.

Новый способ обжалования требований — путем подачи заявления об исключении требования кредитора из реестра требований кредиторов либо об изменении его очередности. Есть процессуальный институт оспаривания судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. Не ясно, зачем порождать сущности, частично дублируя существующие институты и создавая особый процессуальный порядок в обход АПК.

Валерия Герасименко, председатель Совета Союза АУНЦРБ

В пояснительной записке к поправкам подчеркивается, что законопроект разработан для совершенствования процедуры рассмотрения судами дел о банкротстве.

Глобальных и критичных изменений в законопроекте я не вижу.

Позитивное изменение — это возможность арбитражных управляющих выплачивать вознаграждение до 100 тыс. руб. самостоятельно, без утверждения его судом, а от 100 тыс. до 1 миллиона — в упрощенном порядке судом единолично без вызова сторон и назначения судебного заседания.

Это оправдано, т.к. утверждении процентов на небольшие суммы, как правило, проходит без возражений и такие судебные акты не оспариваются. А проверить размер и обоснованность выплаты кредиторы могут через отчеты, которые управляющий обязан регулярно предоставлять суду и кредиторам.

Основная претензия в том, что АУ не будут согласны и будут возражать по поводу изменений, которые касаются вознаграждения АУ, в части того, что там суд это рассматривает. А именно сумма процентов по вознаграждению АУ размере более 1 млн рублей подлежит утверждению арбитражным судом в порядке разрешения разногласий, но в судебном заседании.

Поправка, согласно которой суд имеет право по ходатайству любого участвующего в деле лица соразмерно снизить вознаграждение, если сочтет, что оно существенно выше личного вклада АУ, вызывает критику профессионального сообщества.

ВС еще в мае текущего года указал, что работа АУ является оказанием услуг, соответственно эти услуги должны быть оплачены по согласованной (в случае банкротства — установленной законом) ставке.

Последние полгода профсообщество задается вопросом: как рассчитать стоимость и как оценить по сумме пропорции оказываемых услуг при их снижении, так как конкретных критериев по оценке ВС не сформулировал. Соответственно, как можно соразмерно снизить — не ясно. Таким образом, АУ опять оказываются в позиции неопределенности. Необходимо определиться с конкретными критериями для оценки работы АУ

Как положительные я оцениваю те изменения, которые направлены на процессуальную экономию и снижение нагрузки на арбитражных управляющих и суды.

Законопроект как раз дает возможность использования упрощенного порядка при рассмотрении ряда разногласий, требований кредиторов — без назначения судебных заседаний, судом единолично, — и автоматическое продление процедуры конкурсного производства.

При этом права участников дела о банкротстве не ущемляются, потому что они могут заявить возражения, тогда суд назначит заседания и рассмотрение перейдет в обычный порядок.

Эти поправки обоснованы и оправданы, поскольку убирают ненужные автоматические действия. Тем самым они снимают нагрузку с конкурсного управляющего и его команды, что ведет к сокращению ненужных расходов и издержек в деле о несостоятельности. Соответственно, ведение процедуры банкротства становится более экономически обоснованным для арбитражных управляющих, что подразумевает большую готовность профессионалов рынка участвовать в подобных сложных делах.