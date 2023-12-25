Онлайн-кассы

Как применять ККТ при торговле через интернет-магазин

Торговля через интернет-магазины плотно вошла в нашу жизнь. О правилах применения ККТ при такой продаже товаров и пойдет речь в нашей статье.
27 6
Как применять ККТ при торговле через интернет-магазин
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Нужна ли онлайн-касса в интернет-магазине

При осуществлении расчетов компании и индивидуальные предприниматели должны применять ККТ, включенную в реестр контрольно-кассовой техники, за исключением отдельных случаев (п. 1 ст. 1.2 закона «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» от 22.05.2003 № 54-ФЗ).

Под расчетами понимается  прием (получение) и выплата денежных средств наличными деньгами и (или) в безналичном порядке за товары, работы, услуги. А также прием и выплата денежных средств в виде предварительной оплаты, зачета и возврата предварительной оплаты (ст. 1.1 закона № 54-ФЗ).

При проведении расчетов в безналичном порядке в Интернете магазин должен обеспечить передачу покупателю кассового чека (бланка строгой отчетности) в электронной форме. При этом бумажный чек (БСО) может не печататься (п. 5 ст. 1.2 закона № 54-ФЗ). Согласие покупателя на получение кассового чека только в электронной форме не требуется. При этом интернет-магазин должен принять все меры для получения от покупателя данных (абонентский номер, адрес электронной почты) для направления кассового чека в электронной форме (письмо Минфина от 09.06.2022 № 30-01-15/54926).

Если при осуществлении расчетов в безналичном порядке интернет-магазин не принял все меры для получения данных покупателя, чтобы направить чек в электронной форме, то кассовый чек должен быть выдан покупателю на бумажном носителе вместе с товаром (п. 2 письма Минфина от 16.06.2022 № 30-01-15/57115).

Электронный чек направляется на предоставленный покупателем адрес электронной почты или абонентский номер. В нем должен быть указан адрес сайта продавца (п. 5 ст. 1.2, п. 1 ст. 4.7 закона № 54-ФЗ). Не запрещено направлять кассовый чек на абонентский номер с помощью сервиса обмена сообщениями. Если чек направляется покупателю в электронной форме, его можно не печатать на бумажном носителе (письмо Минфина от 09.02.2022 № 30-01-15/8660). Но если покупатель требует распечатать кассовый чек на бумаге, это необходимо сделать (письмо ФНС от 24.03.2022 № АБ-3-20/2677@).

При оплате по QR-коду также необходим чек ККТ. Если интернет-магазин обеспечивает отражение на дисплее мобильного телефона, смартфона или иного компьютерного устройства QR-кода, который позволяет покупателю осуществить его считывание и идентифицировать кассовый чек, то обязанность предоставить чек считается исполненной. Такой чек равносилен кассовому чеку в электронной форме (п. 3.1 ст. 1.2 закона № 54-ФЗ).

Как правило, продажа товара через интернет-магазин происходит на условиях предоплаты. Продавец сначала получает деньги от покупателя, применяет ККТ, формирует чек и передает товар. При этом зачете также применяется онлайн-касса и формируется электронный чек.

Если сумма расчета сразу учитывается как реализация, то с согласия покупателя можно сформировать один кассовый чек с признаком способа расчета «полный расчет» и в последующем не формировать кассовый чек в момент отгрузки товаров. Речь идет об организациях и ИП, применяющих для целей налогообложения кассовый метод (письма ФНС от 06.09.2023 № АБ-4-20/11334@, от 15.11.2021 № АБ-3-20/7479@).

Облачная касса может находиться не по адресу расчета, а размещаться в центре обработки данных, созданном продавцом или арендованном им у сервисной компании либо производителя ККТ. При получении информации о том, что деньги поступили на расчетный счет продавца или товар передан покупателю, такая касса формирует чек с соответствующими реквизитами (информация ФНС «Об особенностях применения ККТ при дистанционной продаже товаров»).

Если платежи поступают продавцу от платежного агрегатора, который выступает платежным агентом и проводит денежные средства покупателей через специальный банковский счет, то у интернет-магазина нет обязанности выдавать чек. ККТ в этом случае применяет агрегатор (ч. 12 ст. 4 закона «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» от 03.06.2009 № 103-ФЗ, п. 1 ст. 1.2, ст. 1.1 закона № 54-ФЗ, письма Минфина от 22.03.2022 № 30-01-15/22256, от 18.05.2020 № 03-01-15/40639, от 14.03.2018 № 03-01-15/15693).

Обязанность агента принимать платежи и применять ККТ не является сервисной услугой, предоставляемой поставщику товаров, работ, услуг, а является обязанностью агента (письмо ФНС от 06.09.2023 № АБ-4-20/11334@).

Если платежи поступают продавцу напрямую от покупателя, а агрегатор является оператором услуг платежной инфраструктуры, то интернет-магазин должен применять ККТ. Если оплату в безналичной форме осуществила организация или ИП, чек пробивать не нужно (п. 9 ст. 2 закона № 54-ФЗ).

Все больше компаний успешно осваивает продажи на маркетплейсах. Успевайте получить официальную квалификацию, пока рынок так остро нуждается в бухгалтерах маркетплейсов. Пройдите курс Бухгалтер маркетплейса, прокачайте навыки и станьте востребованным специалистом в этой сфере.

Получите удостоверение на 72 ак. часа, внесем его в ФИС ФРДО. Мы зафиксировали цену на курс до конца 2023 года: 9 900 рублей вместо 26 000 рублей. Записывайтесь сейчас, пока действует скидка, и спокойно учитесь в новом году.

Записаться

Способы оплаты за товары в интернет-магазине

Оплата за товары, продаваемые через интернет-магазин, как правило, производится следующими способами:

  • наличными деньгами в месте нахождения покупателя или в пункте выдачи;

  • банковской картой в местонахождении покупателя или в пункте выдачи;

  • банковской картой в сети Интернет;

  • банковским переводом;

  • с использованием электронных кошельков;

  • через систему быстрых платежей  (СБП) по QR-коду.

Когда и как используют переносную ККТ

Если покупатель рассчитывается за товар наличными или банковской картой в месте своего нахождения, то интернет-магазин может применить переносную (портативную) ККТ.

Ее используют в онлайн-режиме. Курьер, получающий деньги от покупателя, в этом случае выполняет функцию кассира-операциониста. Именно он выдает кассовый чек покупателю при расчете (п. 2 ст. 1.2 закона № 54-ФЗ). В кассовом чеке должно быть указано место (адрес) осуществления расчета. В частности, при доставке товара на автомобиле в кассовом чеке указывают наименование и госномер этого транспортного средства (п. 1 ст. 4.7 закона № 54-ФЗ).

Переносную ККТ можно не применять, если в момент расчета (пп. 1 п. 5.6, п. 5.7 ст. 1.2 закона № 54-ФЗ):

  • интернет-магазин направляет на абонентский номер или электронную почту покупателя кассовый чек в электронной форме либо данные, позволяющие идентифицировать этот чек, и адрес сайта в Интернет, где можно его получить;

  • покупатель считывает с дисплея мобильного телефона, смартфона или иного компьютерного устройства QR-код.

При осуществлении расчетов по месту доставки (сборки, монтажа) товаров можно использовать ККТ, расположенную вне места совершения расчетов (за исключением ККТ, применяемой в офлайн-режиме). В этом случае обязанность по выдаче (направлению) покупателю кассового чека (БСО) можно исполнить одним из указанных выше способов (письмо Минфина от 30.01.2020 № 03-01-15/5603).

Порядок расчетов в пункте выдачи

Если интернет-магазин осуществляет прием платежей при выдаче товара в специальном пункте, каждый такой пункт необходимо оборудовать ККТ (п. 1 ст. 4.3 закона 54-ФЗ).

Если у компании только один пункт выдачи товаров, то можно применять одну кассу и для приема оплат через сайт, и для приема денежных средств в пункте обслуживания клиентов. Такая касса может стоять в пункте выдачи и должна отправлять электронные документы, а также печатать бумажные чеки.

Прием платежей собственной курьерской службой

Часто для удобства покупателей интернет-магазины предоставляют возможность оплаты товаров наличными или пластиковой картой при их получении курьеру. Это дает покупателю возможность увидеть и проверить товар, а также отказаться от него до оплаты. Если в штате интернет-магазина имеются собственные курьеры, то такие работники должны быть снабжены переносными ККТ. Об особенностях использования таких аппаратов мы рассказали выше.

Прием платежей сторонней курьерской службой

Если покупатель оплачивает товар представителю сторонней курьерской организации, то интернет-магазин ККТ применять не должен. В этом случае обязанность по выдаче чека возложена на курьерскую организацию, являющуюся посредником при приеме денег (письма Минфина от 20.12.2016 № 03-01-15/76178, от 15.09.2017 № 03-01-15/59689).

Риски неприменения ККТ

За неприменение ККТ в установленных случаях предусмотрен штраф (ч. 2 ст. 14.5 КоАП):

  • для должностных лиц и ИП — в размере от 1/4 до 1/2 суммы расчета без применения ККТ, но не менее 10 тыс. рублей;

  • для компаний — в размере от 3/4 до одного размера суммы расчета без применения ККТ, но не менее 30 тыс. рублей.

Социально ориентированным некоммерческим организациям и субъектам МСП, отнесенным к малым предприятиям, в том числе микропредприятиям, административный штраф назначают в размере от 3/8 до 1/2 суммы расчета без применения ККТ, но не менее 15 тыс. рублей. Речь идет о юрлицах, включенных на момент совершения правонарушения в соответствующие реестры (ч. 2, 3 ст. 4.1.2, ч. 2 ст. 14.5 КоАП).

Административный штраф заменят предупреждением, если правонарушение совершено впервые и соблюдены все иные необходимые условия замены, перечисленные в ст. 4.1.1 КоАП (ч. 1 ст. 4.1.1, ч. 2, 3 ст. 3.4 КоАП, п. 1 письма ФНС от 15.02.2022 № АБ-4-20/1791@). Если несколько правонарушений выявлены одномоментно, это не свидетельствует о том, что они совершены неоднократно. Следовательно, при назначении административного наказания допустимо применять ст. 4.1.1 КоАП (п. 2 письма ФНС от 15.02.2022 № АБ-4-20/1791@).

Если в ходе контрольного (надзорного) мероприятия, проводимого за какой-либо период, выявлено несколько правонарушений, ответственность за которое установлена ч. 2 ст. 14.5 КоАП, то административное наказание по ч. 5 ст. 4.4 КоАП назначат как за совершение одного правонарушения в размере доли от общей суммы ущерба, причиненного в результате каждого правонарушения (письмо ФНС от 09.09.2022 № АБ-4-20/11978@).

Повторное нарушение (неприменение ККТ), если сумма расчетов без применения ККТ составила в совокупности 1 млн рублей и более, влечет (ч. 3 ст. 14.5 КоАП):

  • дисквалификацию должностных лиц на срок от одного года до двух лет;

  • административное приостановление деятельности на срок до 90 суток в отношении ИП и организаций.

Невыдача покупателю кассового чека или БСО либо ненаправление этих документов в электронной форме покупателю по его требованию влечет (ч. 6 ст. 14.5 КоАП):

  • для должностных лиц (ИП) — предупреждение или штраф в размере 2 тыс. рублей;

  • компании — предупреждение или штраф в размере 10 тыс. рублей.

Социально ориентированным некоммерческим организациям и субъектам МСП, отнесенным к малым предприятиям, в том числе микропредприятиям, административный штраф назначают в размере 5 тыс. рублей.

Штрафа за неприменение ККТ, а также ненаправление (невыдачу) покупателю кассового чека можно избежать. Для этого нужно (примечание к ст. 14.5 КоАП):

  • направить в налоговый орган кассовый чек коррекции (БСО коррекции), если нарушение исправлено его формированием;

  • в остальных случаях:

    • добровольно исполнить обязанность, за неисполнение или ненадлежащее исполнение которой предусмотрена административная ответственность, до вынесения постановления об административном правонарушении;

    • добровольно в течение трех рабочих дней с момента исполнения обязанности заявить в налоговый орган через кабинет ККТ о совершенном правонарушении (пп. 7 п. 1, п. 16 приложения к приказу ФНС от 19.07.2021 № ЕД-7-20/673@).

Во всех случаях одновременно должны соблюдаться следующие условия:

  • на момент получения заявления (чека коррекции) налоговый орган не знал о совершенном административном правонарушении;

  • представленные сведения и документы (чек коррекции) подтверждают факт правонарушения.

Если нарушение можно исправить, сформировав чек коррекции, в нем должно быть достаточно сведений, позволяющих идентифицировать расчет, в отношении которого применяется корректировка, например, в форме указания фискального признака документа, ранее некорректно сформированного с применением ККТ (письмо ФНС от 23.03.2021 № АБ-4-20/3755@).

Чек коррекции в отношении расчета, произведенного без применения ККТ, помимо обязательных реквизитов чека коррекции должен содержать реквизиты, соответствующие расчету, который был произведен без ККТ: дату, наименование товара, адрес расчета и другие реквизиты, предусмотренные приказом ФНС от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@(письмо ФНС от 23.03.2021 № АБ-4-20/3755@).

В случае корректировки только общей суммой расчетов:

  • если используются форматы фискальных документов версий 1.05 и ниже — в дополнение к чекам коррекции и (или) новым кассовым чекам, сформированным для исправления некорректных кассовых чеков, необходимо направить в налоговый орган сведения и документы, достаточные для установления каждого события административного правонарушения, то есть для идентификации каждого конкретного расчета;

  • если используются форматы фискальных документов версии 1.1 — в дополнение к чекам коррекции такие сведения и документы направляются, чтобы налоговый орган мог однозначно применить положения примечания к ст. 14.5 КоАП в части освобождения от ответственности.

Штраф за неприменение ККТ, а также за ненаправление (невыдачу) покупателю кассового чека можно уменьшить до одной трети от его минимального размера (ч. 3.4 ст. 4.1 КоАП). Для этого должны быть соблюдены следующие условия (ч. 4 ст. 28.6 КоАП, пп. 8 п. 1, п. 17 приложения к приказу ФНС от 19.07.2021 № ЕД-7-20/673@):

  • налоговый орган выявил данные, указывающие на совершение правонарушения, в ходе автоматизированной проверки;

  • интернет-магазин добровольно устранил нарушение до вынесения постановления об административном нарушении;

  • интернет-магазин признал факт совершения правонарушения через кабинет ККТ до вынесения постановления об административном нарушении.

Для исправления нарушений, как правило, нужно пробить чеки коррекции.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Отчетность в СФР

    ❗❗❗ Дополнительный отчет ЕФС-1 надо будет сдавать только на декретниц, а не на все больничные листы

    В новой форме ЕФС-1 (подраздел 1.2 вместо СЗВ-СТАЖ) теперь есть поле «Назначение выплат по ОСС».

    39
    Логотип Академия Eduson
    Академия Eduson
    Карьера бухгалтера

    Эмоциональное выгорание бухгалтера: признак, что пора менять профессию 

    У вас когда-нибудь было «выгорание»? Все кругом об этом говорят, некоторые даже посмеиваются, но эмоциональное выгорание было описано в 1974 году психологом Гербертом Фрейденбергером. Выгоревший бухгалтер — это проблема не только самого бухгалтера, но и всей компании, ведь ваше эмоциональное состояние влияет на ее результаты.

    Эмоциональное выгорание бухгалтера: признак, что пора менять профессию 
    28

    Мероприятия

     Актуальные мероприятия для бухгалтеров Добавить мероприятие
    Отчетность

    В 2024 году нефинансовую публичность отчетность сдадут не больше 150 компаний

    Нефинансовую отчетность о прогрессе в сфере устойчивого развития будут публиковать компании, которые уже составляли такие документы. В основном они из электроэнергетического сектора, горнодобывающей и нефтегазовой отраслей.

    16
    НДС

    Минфин не установит нулевой НДС на елки и мандарины

    Снижение ставки НДС — непрозрачная мера поддержки. Нулевой НДС на мандарины и елки приведет к значительным потерям бюджета.

    3
    49
    Онлайн-кассы

    Как применять ККТ при торговле через интернет-магазин

    Торговля через интернет-магазины плотно вошла в нашу жизнь. О правилах применения ККТ при такой продаже товаров и пойдет речь в нашей статье.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    27
    Логотип nlukina
    nlukina
    Обучение для бухгалтеров

    🔥Как бухгалтеру и компании подготовиться к последствиям налоговой проверки

    Про проверки вы уже знаете все! А что вы знаете про последствия налоговых проверок и как максимально защититься о них? Рассмотрим все возможные варианты развития событий, а потом обсудим в Трибуне. У «Клерка» для вас кое-что новенькое.

    🔥Как бухгалтеру и компании подготовиться к последствиям налоговой проверки
    8
    78
    Ведение бизнеса

    Путин передал акции компании «Рольф» Росимуществу

    Росимущество получит больше 660 млн обыкновенных акций автодилера «Рольф» во временное управление. В отношении руководства компании ведется уголовное дело с 2019 года.

    76

    Записи вебинаров

    708
    Новые видео от экспертов каждый день
    Логотип Академия «Регламент»
    Академия «Регламент»
    Бухгалтерский учет

    Виды бухгалтерских балансов

    Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов рассказывает о том, что за внешне одинаковыми бухгалтерскими балансами в зависимости от целей и источников составления скрываются подготовленные по-разному данные.

    Виды бухгалтерских балансов
    23
    Логотип Иван Шестак
    Иван Шестак
    Мотивация персонала

    Как мотивировать сотрудников? Алгоритмом по внедрению KPI

    Мотивация сотрудников — важное условие успешного развития бизнеса. Хорошо, когда она связана со скоростью роста компании. Тогда благосостояние предприятия становится личной целью персонала.

    Как мотивировать сотрудников? Алгоритмом по внедрению KPI
    36
    Логотип Клерк
    Клерк
    НДФЛ

    Изменения по НДФЛ с 2024 года: шпаргалка для бухгалтера

    Новые сроки уплаты налога и подачи уведомлений, новые 3-НДФЛ и 6-НДФЛ, необлагаемые доходы и налог зарплаты дистанционщиков-нерезидентов. Собрали для вас в одном обзоре все изменения по НДФЛ для бухгалтеров.

    Изменения по НДФЛ с 2024 года: шпаргалка для бухгалтера
    5,4 тыс.
    Логотип Svetlananalogi
    Svetlananalogi
    Бухгалтеры

    Как бухгалтеру избежать выгорания❓ Простые, но эффективные действия

    В начале сентября Агентство стратегических инициатив (АСИ) представило грустную статистику: почти 15 миллионов человек в России (10 % населения) находятся в глубокой депрессии. Этот год обогнал даже ковидный период, где каждый 12- тый обратился за помощью.👯‍♂

    32
    Личные финансы

    Под конец года клиенты банков активно погашают долги по кредитам и ЖКУ

    К Новому году россияне хотят быстрее рассчитаться с долгами, кредитами и налогами, а также перевести средства на благотворительность.

    6
    128
    Бухгалтерская отчетность

    Отчет об изменениях капитала за 2023 год

    Компании в регламентированном отчете обязаны раскрывать размер и структуру собственного капитала, а также детализацию его изменений за отчетный период. Как отразить эти сведения, по какой форме необходимо оформлять отчет и как его правильно заполнить за 2023 год, читайте в статье.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    31
    Бухгалтерская отчетность

    Виды, формы и примеры бухгалтерской отчетности

    Все коммерческие и некоммерческие предприятия обязаны вести бухгалтерский учет и сдавать финансовую отчетность. ИП освобождены от ведения бухучета, предоставления отчетов. Некоторые предприятия сдают упрощенную отчетность. Бухгалтерская отчетность (БО) предоставляется компаниями ежегодно вне зависимости от используемой системы налогообложения.

    Иллюстрация: Pavel Danilyuk/pexels
    31
    Отчетность в СФР

    💥 Утвердили новую форму ЕФС-1

    С 1 января 2024 года вступает в силу новая форма ЕФС-1.

    1,1 тыс.
    Логотип nlukina
    nlukina
    Обзоры для бухгалтера

    💥Самые важные изменения этого года, которые будут влиять на работу бухгалтеров в 2024 году

    Собрали в одном посте самые важные изменения по налогам, взносам и военному учету, что выходили на «Клерк» в 2023 году. Подборка для бухгалтера. Добавляйте в избранное!

    💥Самые важные изменения этого года, которые будут влиять на работу бухгалтеров в 2024 году
    5
    215
    Инвестиции

    Минфин РФ планирует привлечь 40 трлн рублей средств граждан для инвестиций в экономику

    Речь идет о сбережениях граждан, которые «находятся либо на руках у населения, либо не участвуют в активных инвестиционных программах».

    21
    300
    Логотип Разобраться в налогах
    Разобраться в налогах
    Интервью

    Как создать онлайн-школу и превратить ее в успешный бизнес с инструментами GetCourse?

    Об этом и многом другом вы узнаете в моем новом видео-подкасте с Маратом Нигаметзяновым, сооснователем образовательной платформы GetCourse, на которой работают более 16 тысяч отечественных онлайн-школ.

    33
    Логотип СберРешения
    СберРешения
    Упрощенный бухгалтерский учет

    Упрощенные способы ведения бухгалтерского учета в малом бизнесе

    Малые предприятия вправе облегчить себе жизнь за счет послаблений при организации и ведении бухучета. Расскажем, как упростить бухгалтерский учет на предприятиях малого бизнеса: какие есть способы, кто вправе их применять, какие есть ограничения.

    Упрощенные способы ведения бухгалтерского учета в малом бизнесе
    495
    Онлайн-кассы

    Как формировать чеки ККТ при продаже товаров в кредит

    При передаче товара в кредит надо формировать чек ККТ, так как в терминах закона № 54-ФЗ передача товара без оплаты – это расчет, требующий применения ККТ.

    554