Как применять ККТ при торговле через интернет-магазин

Торговля через интернет-магазины плотно вошла в нашу жизнь. О правилах применения ККТ при такой продаже товаров и пойдет речь в нашей статье.

Нужна ли онлайн-касса в интернет-магазине

При осуществлении расчетов компании и индивидуальные предприниматели должны применять ККТ, включенную в реестр контрольно-кассовой техники, за исключением отдельных случаев (п. 1 ст. 1.2 закона «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» от 22.05.2003 № 54-ФЗ).

Под расчетами понимается прием (получение) и выплата денежных средств наличными деньгами и (или) в безналичном порядке за товары, работы, услуги. А также прием и выплата денежных средств в виде предварительной оплаты, зачета и возврата предварительной оплаты (ст. 1.1 закона № 54-ФЗ).

При проведении расчетов в безналичном порядке в Интернете магазин должен обеспечить передачу покупателю кассового чека (бланка строгой отчетности) в электронной форме. При этом бумажный чек (БСО) может не печататься (п. 5 ст. 1.2 закона № 54-ФЗ). Согласие покупателя на получение кассового чека только в электронной форме не требуется. При этом интернет-магазин должен принять все меры для получения от покупателя данных (абонентский номер, адрес электронной почты) для направления кассового чека в электронной форме (письмо Минфина от 09.06.2022 № 30-01-15/54926).

Если при осуществлении расчетов в безналичном порядке интернет-магазин не принял все меры для получения данных покупателя, чтобы направить чек в электронной форме, то кассовый чек должен быть выдан покупателю на бумажном носителе вместе с товаром (п. 2 письма Минфина от 16.06.2022 № 30-01-15/57115).

Электронный чек направляется на предоставленный покупателем адрес электронной почты или абонентский номер. В нем должен быть указан адрес сайта продавца (п. 5 ст. 1.2, п. 1 ст. 4.7 закона № 54-ФЗ). Не запрещено направлять кассовый чек на абонентский номер с помощью сервиса обмена сообщениями. Если чек направляется покупателю в электронной форме, его можно не печатать на бумажном носителе (письмо Минфина от 09.02.2022 № 30-01-15/8660). Но если покупатель требует распечатать кассовый чек на бумаге, это необходимо сделать (письмо ФНС от 24.03.2022 № АБ-3-20/2677@).

При оплате по QR-коду также необходим чек ККТ. Если интернет-магазин обеспечивает отражение на дисплее мобильного телефона, смартфона или иного компьютерного устройства QR-кода, который позволяет покупателю осуществить его считывание и идентифицировать кассовый чек, то обязанность предоставить чек считается исполненной. Такой чек равносилен кассовому чеку в электронной форме (п. 3.1 ст. 1.2 закона № 54-ФЗ).

Как правило, продажа товара через интернет-магазин происходит на условиях предоплаты. Продавец сначала получает деньги от покупателя, применяет ККТ, формирует чек и передает товар. При этом зачете также применяется онлайн-касса и формируется электронный чек.

Если сумма расчета сразу учитывается как реализация, то с согласия покупателя можно сформировать один кассовый чек с признаком способа расчета «полный расчет» и в последующем не формировать кассовый чек в момент отгрузки товаров. Речь идет об организациях и ИП, применяющих для целей налогообложения кассовый метод (письма ФНС от 06.09.2023 № АБ-4-20/11334@, от 15.11.2021 № АБ-3-20/7479@).

Облачная касса может находиться не по адресу расчета, а размещаться в центре обработки данных, созданном продавцом или арендованном им у сервисной компании либо производителя ККТ. При получении информации о том, что деньги поступили на расчетный счет продавца или товар передан покупателю, такая касса формирует чек с соответствующими реквизитами (информация ФНС «Об особенностях применения ККТ при дистанционной продаже товаров»).

Если платежи поступают продавцу от платежного агрегатора, который выступает платежным агентом и проводит денежные средства покупателей через специальный банковский счет, то у интернет-магазина нет обязанности выдавать чек. ККТ в этом случае применяет агрегатор (ч. 12 ст. 4 закона «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» от 03.06.2009 № 103-ФЗ, п. 1 ст. 1.2, ст. 1.1 закона № 54-ФЗ, письма Минфина от 22.03.2022 № 30-01-15/22256, от 18.05.2020 № 03-01-15/40639, от 14.03.2018 № 03-01-15/15693).

Обязанность агента принимать платежи и применять ККТ не является сервисной услугой, предоставляемой поставщику товаров, работ, услуг, а является обязанностью агента (письмо ФНС от 06.09.2023 № АБ-4-20/11334@).

Если платежи поступают продавцу напрямую от покупателя, а агрегатор является оператором услуг платежной инфраструктуры, то интернет-магазин должен применять ККТ. Если оплату в безналичной форме осуществила организация или ИП, чек пробивать не нужно (п. 9 ст. 2 закона № 54-ФЗ).

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Способы оплаты за товары в интернет-магазине

Оплата за товары, продаваемые через интернет-магазин, как правило, производится следующими способами:

наличными деньгами в месте нахождения покупателя или в пункте выдачи;

банковской картой в местонахождении покупателя или в пункте выдачи;

банковской картой в сети Интернет;

банковским переводом;

с использованием электронных кошельков;

через систему быстрых платежей (СБП) по QR-коду.

Когда и как используют переносную ККТ

Если покупатель рассчитывается за товар наличными или банковской картой в месте своего нахождения, то интернет-магазин может применить переносную (портативную) ККТ.

Ее используют в онлайн-режиме. Курьер, получающий деньги от покупателя, в этом случае выполняет функцию кассира-операциониста. Именно он выдает кассовый чек покупателю при расчете (п. 2 ст. 1.2 закона № 54-ФЗ). В кассовом чеке должно быть указано место (адрес) осуществления расчета. В частности, при доставке товара на автомобиле в кассовом чеке указывают наименование и госномер этого транспортного средства (п. 1 ст. 4.7 закона № 54-ФЗ).

Переносную ККТ можно не применять, если в момент расчета (пп. 1 п. 5.6, п. 5.7 ст. 1.2 закона № 54-ФЗ):

интернет-магазин направляет на абонентский номер или электронную почту покупателя кассовый чек в электронной форме либо данные, позволяющие идентифицировать этот чек, и адрес сайта в Интернет, где можно его получить;

покупатель считывает с дисплея мобильного телефона, смартфона или иного компьютерного устройства QR-код.

При осуществлении расчетов по месту доставки (сборки, монтажа) товаров можно использовать ККТ, расположенную вне места совершения расчетов (за исключением ККТ, применяемой в офлайн-режиме). В этом случае обязанность по выдаче (направлению) покупателю кассового чека (БСО) можно исполнить одним из указанных выше способов (письмо Минфина от 30.01.2020 № 03-01-15/5603).

Порядок расчетов в пункте выдачи

Если интернет-магазин осуществляет прием платежей при выдаче товара в специальном пункте, каждый такой пункт необходимо оборудовать ККТ (п. 1 ст. 4.3 закона 54-ФЗ).

Если у компании только один пункт выдачи товаров, то можно применять одну кассу и для приема оплат через сайт, и для приема денежных средств в пункте обслуживания клиентов. Такая касса может стоять в пункте выдачи и должна отправлять электронные документы, а также печатать бумажные чеки.

Прием платежей собственной курьерской службой

Часто для удобства покупателей интернет-магазины предоставляют возможность оплаты товаров наличными или пластиковой картой при их получении курьеру. Это дает покупателю возможность увидеть и проверить товар, а также отказаться от него до оплаты. Если в штате интернет-магазина имеются собственные курьеры, то такие работники должны быть снабжены переносными ККТ. Об особенностях использования таких аппаратов мы рассказали выше.

Прием платежей сторонней курьерской службой

Если покупатель оплачивает товар представителю сторонней курьерской организации, то интернет-магазин ККТ применять не должен. В этом случае обязанность по выдаче чека возложена на курьерскую организацию, являющуюся посредником при приеме денег (письма Минфина от 20.12.2016 № 03-01-15/76178, от 15.09.2017 № 03-01-15/59689).

Риски неприменения ККТ

За неприменение ККТ в установленных случаях предусмотрен штраф (ч. 2 ст. 14.5 КоАП):

для должностных лиц и ИП — в размере от 1/4 до 1/2 суммы расчета без применения ККТ, но не менее 10 тыс. рублей;

для компаний — в размере от 3/4 до одного размера суммы расчета без применения ККТ, но не менее 30 тыс. рублей.

Социально ориентированным некоммерческим организациям и субъектам МСП, отнесенным к малым предприятиям, в том числе микропредприятиям, административный штраф назначают в размере от 3/8 до 1/2 суммы расчета без применения ККТ, но не менее 15 тыс. рублей. Речь идет о юрлицах, включенных на момент совершения правонарушения в соответствующие реестры (ч. 2, 3 ст. 4.1.2, ч. 2 ст. 14.5 КоАП).

Административный штраф заменят предупреждением, если правонарушение совершено впервые и соблюдены все иные необходимые условия замены, перечисленные в ст. 4.1.1 КоАП (ч. 1 ст. 4.1.1, ч. 2, 3 ст. 3.4 КоАП, п. 1 письма ФНС от 15.02.2022 № АБ-4-20/1791@). Если несколько правонарушений выявлены одномоментно, это не свидетельствует о том, что они совершены неоднократно. Следовательно, при назначении административного наказания допустимо применять ст. 4.1.1 КоАП (п. 2 письма ФНС от 15.02.2022 № АБ-4-20/1791@).

Повторное нарушение (неприменение ККТ), если сумма расчетов без применения ККТ составила в совокупности 1 млн рублей и более, влечет (ч. 3 ст. 14.5 КоАП):

дисквалификацию должностных лиц на срок от одного года до двух лет;

административное приостановление деятельности на срок до 90 суток в отношении ИП и организаций.

Невыдача покупателю кассового чека или БСО либо ненаправление этих документов в электронной форме покупателю по его требованию влечет (ч. 6 ст. 14.5 КоАП):

для должностных лиц (ИП) — предупреждение или штраф в размере 2 тыс. рублей;

компании — предупреждение или штраф в размере 10 тыс. рублей.

Социально ориентированным некоммерческим организациям и субъектам МСП, отнесенным к малым предприятиям, в том числе микропредприятиям, административный штраф назначают в размере 5 тыс. рублей.

Штрафа за неприменение ККТ, а также ненаправление (невыдачу) покупателю кассового чека можно избежать. Для этого нужно (примечание к ст. 14.5 КоАП):

направить в налоговый орган кассовый чек коррекции (БСО коррекции), если нарушение исправлено его формированием;

в остальных случаях: добровольно исполнить обязанность, за неисполнение или ненадлежащее исполнение которой предусмотрена административная ответственность, до вынесения постановления об административном правонарушении; добровольно в течение трех рабочих дней с момента исполнения обязанности заявить в налоговый орган через кабинет ККТ о совершенном правонарушении (пп. 7 п. 1, п. 16 приложения к приказу ФНС от 19.07.2021 № ЕД-7-20/673@).



Во всех случаях одновременно должны соблюдаться следующие условия:

на момент получения заявления (чека коррекции) налоговый орган не знал о совершенном административном правонарушении;

представленные сведения и документы (чек коррекции) подтверждают факт правонарушения.

Если нарушение можно исправить, сформировав чек коррекции, в нем должно быть достаточно сведений, позволяющих идентифицировать расчет, в отношении которого применяется корректировка, например, в форме указания фискального признака документа, ранее некорректно сформированного с применением ККТ (письмо ФНС от 23.03.2021 № АБ-4-20/3755@).

Чек коррекции в отношении расчета, произведенного без применения ККТ, помимо обязательных реквизитов чека коррекции должен содержать реквизиты, соответствующие расчету, который был произведен без ККТ: дату, наименование товара, адрес расчета и другие реквизиты, предусмотренные приказом ФНС от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@(письмо ФНС от 23.03.2021 № АБ-4-20/3755@).

В случае корректировки только общей суммой расчетов:

если используются форматы фискальных документов версий 1.05 и ниже — в дополнение к чекам коррекции и (или) новым кассовым чекам, сформированным для исправления некорректных кассовых чеков, необходимо направить в налоговый орган сведения и документы, достаточные для установления каждого события административного правонарушения, то есть для идентификации каждого конкретного расчета;

если используются форматы фискальных документов версии 1.1 — в дополнение к чекам коррекции такие сведения и документы направляются, чтобы налоговый орган мог однозначно применить положения примечания к ст. 14.5 КоАП в части освобождения от ответственности.

Штраф за неприменение ККТ, а также за ненаправление (невыдачу) покупателю кассового чека можно уменьшить до одной трети от его минимального размера (ч. 3.4 ст. 4.1 КоАП). Для этого должны быть соблюдены следующие условия (ч. 4 ст. 28.6 КоАП, пп. 8 п. 1, п. 17 приложения к приказу ФНС от 19.07.2021 № ЕД-7-20/673@):

налоговый орган выявил данные, указывающие на совершение правонарушения, в ходе автоматизированной проверки;

интернет-магазин добровольно устранил нарушение до вынесения постановления об административном нарушении;

интернет-магазин признал факт совершения правонарушения через кабинет ККТ до вынесения постановления об административном нарушении.

Для исправления нарушений, как правило, нужно пробить чеки коррекции.