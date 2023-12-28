Что будет с вашей пенсией после роста предельной базы по взносам с 2024 года: примеры расчета

Считают базу так: размер средней зарплаты в РФ х 12 х 2,3.

По прогнозам, средняя зарплата в 2024 году будет 80 618 рублей.

Расчет такой: 80 618 х 12 х 2,3 = 2 225 056,8.

С учетом округления – 2 225 000 рублей.

Рост по сравнению с показателем 2023 года – на 16%.

Смотрите в нашей таблице, как менялась предельная база по взносам на ОПС.

Формула пенсионного балла

С 2023 года из-за введения единого тарифа взносов формула пенсионного балла поменялась. Про новую формулу мы рассказывали здесь.

(53,4% от тарифа 30%) х ваша зарплата за год / (53,4 % от 30% с предельной базы) х 10.

В «сухом остатке» формула такая: ИПК = Б / Б макс * 10, где:

Б – база (ваша зарплата, на которую начисляются взносы);

Б макс – предельная база.

А теперь давайте сделаем расчеты. Посчитаем, сколько баллов можно заработать в 2018 – 2024 годах в разных ситуациях.

Пример № 1. МРОТ

МРОТ на 2024 год – 19 242 руб.

Посчитаем количество баллов, которые вам начислят за 2024 год, при заработке, равном МРОТ:

(19 242×12×30% х 53,4% / 2 225 000×30% х 53,4%) х 10 = 1,038