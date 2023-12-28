Что будет с вашей пенсией после роста предельной базы по взносам с 2024 года: примеры расчета

Предельная база на 2024 год
Новую предельную базу утвердили постановлением Правительства от 10.11.2023 № 1883.
На 2024 год этот показатель составляет 2 225 000 руб.
Считают базу так: размер средней зарплаты в РФ х 12 х 2,3.
По прогнозам, средняя зарплата в 2024 году будет 80 618 рублей.
Расчет такой: 80 618 х 12 х 2,3 = 2 225 056,8.
С учетом округления – 2 225 000 рублей.
Рост по сравнению с показателем 2023 года – на 16%.
Смотрите в нашей таблице, как менялась предельная база по взносам на ОПС.
Год
Средняя зарплата
Повышающий к-т
Предельная база
Прирост базы, %
2018
45 522
2,0
1 021 000
2019
46 432
2,1
1 150 000
12,6 %
2020
48 942
2,2
1 292 000
12,3 %
2021
53 096
2,3
1 465 000
13,4 %
2022
59 976
–
1 565 000
6,8 %
2023
69 452
2,3
1 917 000
22,5%
2024
80 618
2,3
2 225 000
16%
Формула пенсионного балла
С 2023 года из-за введения единого тарифа взносов формула пенсионного балла поменялась. Про новую формулу мы рассказывали здесь.
(53,4% от тарифа 30%) х ваша зарплата за год / (53,4 % от 30% с предельной базы) х 10.
В «сухом остатке» формула такая: ИПК = Б / Б макс * 10, где:
Б – база (ваша зарплата, на которую начисляются взносы);
Б макс – предельная база.
А теперь давайте сделаем расчеты. Посчитаем, сколько баллов можно заработать в 2018 – 2024 годах в разных ситуациях.
Пример № 1. МРОТ
МРОТ на 2024 год – 19 242 руб.
Посчитаем количество баллов, которые вам начислят за 2024 год, при заработке, равном МРОТ:
(19 242×12×30% х 53,4% / 2 225 000×30% х 53,4%) х 10 = 1,038
Смотрите в нашей таблице, сколько баллов начисляли ежегодно при зарплате в сумме МРОТ
Год
МРОТ
Предельная база
Кол-во баллов
2018
11 163
1 021 000
1,312
2019
11 280
1 150 000
1,177
2020
12 130
1 292 000
1,127
2021
12 792
1 465 000
1,048
2022
13 890 и 15 279
1 565 000
1,127
2023
16 242
1 917 000
1,017
2024
19 242
2 225 000
1,038
МРОТ вырос на 18%, но баллы вырастут только на 2%. Потому что одновременно с ростом МРОТ выросла предельная база.
Пример № 2. Стабильная зарплата
Допустим, вы ежемесячно зарабатываете 25 000 рублей, и оклад не меняется годами.
Посчитаем количество баллов, которые вам начислят за 2024 год, при заработке, равном 25 тыс. рублей:
(25 000 х 12 х 30% х 53,4%/ 2 225 000×30% х 53,4%) х 10 = 1,348.
Год
Зарплата
Предельная база
Кол-во баллов
2018
25 000
1 021 000
2,938
2019
25 000
1 150 000
2,609
2020
25 000
1 292 000
2,322
2021
25 000
1 465 000
2,048
2022
25 000
1 565 000
1,917
2023
25 000
1 917 000
1,565
2024
25 000
2 225 000
1,348
То есть, если ваша зарплата не повышается, то вы с каждым годом получаете за нее все меньше пенсионных баллов.
Пример № 3. Высокая зарплата
Допустим, ваша зарплата – высокая и ежегодно индексируется.
В 2023 году ваш оклад – 252 тыс. руб., а с 2024 года его повысят до 260 тыс. руб.
Взносы, которые влияют на пенсию, начисляют только с предельной базы и есть «потолок» по баллам. Он такой:
Год
Максимальное количество баллов
2018
8,7
2019
9,13
2020
9,57
2021 и далее
10
Посчитаем количество баллов, которые вам начислят за 2024 год:
(260 000 х 12 (но не более 2 225 000) х 30% х 53,4%/ 2 225 000 х30% х 53,4%) х 10 = 10.
Год
Зарплата
Предельная база
Кол-во баллов
2018
100 000
1 021 000
8,7
2019
120 000
1 150 000
9,13
2020
145 000
1 292 000
9,57
2021
175 000
1 465 000
10
2022
210 000
1 565 000
10
2023
260 000
2 225 000
10
Таким образом, зарплата увеличивается, но баллы не растут, потому что взносы начисляются только до предельной базы. Вы постоянно упираетесь в «потолок».
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