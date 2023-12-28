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Что будет с вашей пенсией после роста предельной базы по взносам с 2024 года: примеры расчета

Ежегодно увеличивают предельную базу по страховым взносам, которая в формуле расчета пенсии стоит в знаменателе. А значит, чем она больше, чем меньше пенсионных баллов вы получите.
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Что будет с вашей пенсией после роста предельной базы по взносам с 2024 года: примеры расчета
Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк»

Предельная база на 2024 год

Новую предельную базу утвердили постановлением Правительства от 10.11.2023 № 1883.

На 2024 год этот показатель составляет 2 225 000 руб.

Считают базу так: размер средней зарплаты в РФ х 12 х 2,3.

По прогнозам, средняя зарплата в 2024 году будет 80 618 рублей.

Расчет такой: 80 618 х 12 х 2,3 = 2 225 056,8.

С учетом округления – 2 225 000 рублей.

Рост по сравнению с показателем 2023 года – на 16%.

Смотрите в нашей таблице, как менялась предельная база по взносам на ОПС.

Год

Средняя зарплата

Повышающий к-т

Предельная база

Прирост базы, %

2018

45 522

2,0

1 021 000

2019

46 432

2,1

1 150 000

12,6 %

2020

48 942

2,2

1 292 000

12,3 %

2021

53 096

2,3

1 465 000

13,4 %

2022

59 976

1 565 000

6,8 %

2023

69 452

2,3

1 917 000

22,5%

2024

80 618

2,3

2 225 000

16%

Формула пенсионного балла

С 2023 года из-за введения единого тарифа взносов формула пенсионного балла поменялась. Про новую формулу мы рассказывали здесь.

(53,4% от тарифа 30%) х ваша зарплата за год / (53,4 % от 30% с предельной базы) х 10.

В «сухом остатке» формула такая: ИПК = Б / Б макс * 10, где:

  • Б – база (ваша зарплата, на которую начисляются взносы);

  • Б макс – предельная база.

А теперь давайте сделаем расчеты. Посчитаем, сколько баллов можно заработать в 2018 – 2024 годах в разных ситуациях.

Пример № 1. МРОТ

МРОТ на 2024 год – 19 242 руб.

Посчитаем количество баллов, которые вам начислят за 2024 год, при заработке, равном МРОТ:

(19 242×12×30% х 53,4% / 2 225 000×30% х 53,4%) х 10 = 1,038

Смотрите в нашей таблице, сколько баллов начисляли ежегодно при зарплате в сумме МРОТ

Год

МРОТ

Предельная база

Кол-во баллов

2018

11 163

1 021 000

1,312

2019

11 280

1 150 000

1,177

2020

12 130

1 292 000

1,127

2021

12 792

1 465 000

1,048

2022

13 890 и 15 279

1 565 000

1,127

2023

16 242

1 917 000

1,017

2024

19 242

2 225 000

1,038

МРОТ вырос на 18%, но баллы вырастут только на 2%. Потому что одновременно с ростом МРОТ выросла предельная база.

Пример № 2. Стабильная зарплата

Допустим, вы ежемесячно зарабатываете 25 000 рублей, и оклад не меняется годами.

Посчитаем количество баллов, которые вам начислят за 2024 год, при заработке, равном 25 тыс. рублей:

(25 000 х 12 х 30% х 53,4%/ 2 225 000×30% х 53,4%) х 10 = 1,348.

Год

Зарплата

Предельная база

Кол-во баллов

2018

25 000

1 021 000

2,938

2019

25 000

1 150 000

2,609

2020

25 000

1 292 000

2,322

2021

25 000

1 465 000

2,048

2022

25 000

1 565 000

1,917

2023

25 000

1 917 000

1,565

2024

25 000

2 225 000

1,348

То есть, если ваша зарплата не повышается, то вы с каждым годом получаете за нее все меньше пенсионных баллов.

Пример № 3. Высокая зарплата

Допустим, ваша зарплата – высокая и ежегодно индексируется.

В 2023 году ваш оклад – 252 тыс. руб., а с 2024 года его повысят до 260 тыс. руб.

Взносы, которые влияют на пенсию, начисляют только с предельной базы и есть «потолок» по баллам. Он такой:

Год

Максимальное количество баллов

2018

8,7

2019

9,13

2020

9,57

2021 и далее

10

Посчитаем количество баллов, которые вам начислят за 2024 год:

(260 000 х 12 (но не более 2 225 000) х 30% х 53,4%/ 2 225 000 х30% х 53,4%) х 10 = 10.

Год

Зарплата

Предельная база

Кол-во баллов

2018

100 000

1 021 000

8,7

2019

120 000

1 150 000

9,13

2020

145 000

1 292 000

9,57

2021

175 000

1 465 000

10

2022

210 000

1 565 000

10

2023

260 000

2 225 000

10

Таким образом, зарплата увеличивается, но баллы не растут, потому что взносы начисляются только до предельной базы. Вы постоянно упираетесь в «потолок».

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