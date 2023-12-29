Как из ничего получить налоговые проблемы: последствия по НДФЛ при продаже недвижимости

Общеизвестно, что: ignorantia juris non excusat, т.е. незнание закона не освобождает от ответственности. А закон суров к его нарушителям.

Как незнание норм НК подвело под НДФЛ за продажу квартиры

Один друг решил продать другому недвижимое имущество, ну уж по очень рыночной цене. Резон в совершении сделки заключался в том, что при последующей продаже новым покупателем этого имущества третьему лицу, этот покупатель будет освобожден от уплаты НДФЛ, поскольку при его продаже, наверняка, получит убыток. Поскольку какой-либо доход при продаже недвижимости в силу ст. 41 НК у продавца в перспективе будет отсутствовать, то и соответствующая обязанность по уплате НДФЛ в бюджет по сделке также не возникнет.

И все бы было хорошо и правильно, если бы не подвело незнание закона.

Продавец владел недвижимым имуществом 3 года.

Вместе с тем, при совершении сделки стороны ошибочно не приняли во внимание п. 3 ст. 217.1 НК, согласно которому минимальный предельный срок владения недвижимым имуществом составляет 3 года в отношении объектов недвижимого имущества, если соблюдается, хотя бы одно из следующих условий:

1) право собственности на объект недвижимого имущества получено налогоплательщиком в порядке наследования или по договору дарения от физического лица, признаваемого членом семьи и (или) близким родственником этого налогоплательщика в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации;

2) право собственности на объект недвижимого имущества получено налогоплательщиком в результате приватизации;

3) право собственности на объект недвижимого имущества получено налогоплательщиком - плательщиком ренты в результате передачи имущества по договору пожизненного содержания с иждивением;

4) в собственности налогоплательщика (включая совместную собственность супругов) на дату государственной регистрации перехода права собственности от налогоплательщика к покупателю на проданный объект недвижимого имущества в виде комнаты, квартиры, жилого дома, части квартиры, части жилого дома (далее в настоящем подпункте - жилое помещение) или доли в праве собственности на жилое помещение не находится иного жилого помещения (доли в праве собственности на жилое помещение).

Таким образом, закон содержит всего 4 условия, при которых продавец освобождается от уплаты НДФЛ при продаже недвижимого имущества, если он обладает им в течение 3 лет.