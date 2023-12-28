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Отчетность

Отчетность за 4 квартал 2023 года: что и когда сдаем

Собрали для вас полезную информацию в таблице, сохраняйте, чтобы ничего не забыть.
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Отчетность за 4 квартал 2023 года: что и когда сдаем
Иллюстрация: Karolina Grabowska/pexels

Отчетность в ИФНС

Вид отчетности

Сроки сдачи

Бланк и порядок заполнения

Единая упрощенная декларация за 4 квартал 2023 года 

22.01.2024

Приказ Минфина от 10.07.2007 № 62н.

Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур за 4 квартал 2023 года

22.01.2024

Приказ ФНС от 08.06.2021 № ЕД-7-26/547@

Декларация по косвенным налогам за декабрь 2023 года (для импортеров из ЕАЭС)

22.01.2024

Приказ ФНС от 27.09.2017 № СА-7-3/765@

Уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборам, страховым взносам

25.01.2024

Приказ ФНС от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@

Расчет 6-НДФЛ за 2023 год

25.01.2024

Приказ ФНС от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753

Расчет по страховым взносам за 2023 год

25.01.2024

Приказ ФНС от 29.09.2023 № ЕА-7-11/696@

Персонифицированные сведения о физлицах за декабрь 2023 года

25.01.2024

Приказ ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878

Декларация по НДС за 4 квартал 2023 года

25.01.2024

Приказ ФНС от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@ 

Декларация по налогу на имущество за 2023 год

26.02.2024

Приказ ФНС от 24.08.2022 № ЕД-7-21/766@

Декларация по налогу на прибыль за 2023 год 

25.03.2024

Приказ ФНС от 23.09.2019 № ММВ-7-3/475@

Декларация по УСН за 2023 год для организаций

25.03.2024

Приказ ФНС от 25.12.2020 № ЕД‑7‑3/958@

Декларация по ЕСХН за 2023 год

25.03.2024

Приказ ФНС от 28.07.2014 № ММВ-7-3/384@

Декларация по УСН за 2023 год для ИП

25.04.2024

Приказ ФНС от 25.12.2020 № ЕД‑7‑3/958@

Декларация 3-НДФЛ для ИП

02.05.2024

Приказ ФНС от 15.10.2021 № ЕД-7-11/903

При составлении отчетов учтите все нововведения!

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Отчетность в Социальный фонд России

Вид отчетности

Сроки сдачи

Бланк и порядок заполнения

Подраздел 1.1 ЕФС-1 (в части сведений о кадровых мероприятиях за месяц / в части сведений о приеме, увольнении, заключении или расторжении ГПД с физлицом

25.01.2024 /

не позднее дня следующего за днем издания приказа

Приказ СФР от 17.11.2023 № 2281

Примечание: если работник уволился 30-31.12 – сдать форму нужно не позднее 09.01.2024

Подраздел 1.2 ЕФС-1 (в части сведений о страховом стаже за 2023 год)

25.01.2024

Приказ СФР от 17.11.2023 № 2281

Раздел 2 ЕФС-1 (в части сведений о взносах на травматизм за 2023 год)

25.01.2024

Приказ СФР от 17.11.2023 № 2281

Подраздел 3 ЕФС-1 (в части добровольных взносов)

25.01.2024

Приказ СФР от 17.11.2023 № 2281

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Иллюстрация: Karolina Grabowska/pexels
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