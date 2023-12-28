Отчетность за 4 квартал 2023 года: что и когда сдаем

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Отчетность в ИФНС

При составлении отчетов учтите все нововведения!

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Отчетность в Социальный фонд России