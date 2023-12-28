Отчетность за 4 квартал 2023 года: что и когда сдаем

Отчетность в ИФНС
Вид отчетности
Сроки сдачи
Бланк и порядок заполнения
Единая упрощенная декларация за 4 квартал 2023 года
22.01.2024
Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур за 4 квартал 2023 года
22.01.2024
Декларация по косвенным налогам за декабрь 2023 года (для импортеров из ЕАЭС)
22.01.2024
Уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборам, страховым взносам
25.01.2024
Расчет 6-НДФЛ за 2023 год
25.01.2024
Расчет по страховым взносам за 2023 год
25.01.2024
Персонифицированные сведения о физлицах за декабрь 2023 года
25.01.2024
Декларация по НДС за 4 квартал 2023 года
25.01.2024
Декларация по налогу на имущество за 2023 год
26.02.2024
Декларация по налогу на прибыль за 2023 год
25.03.2024
Декларация по УСН за 2023 год для организаций
25.03.2024
Декларация по ЕСХН за 2023 год
25.03.2024
Декларация по УСН за 2023 год для ИП
25.04.2024
Декларация 3-НДФЛ для ИП
02.05.2024
При составлении отчетов учтите все нововведения!
О них вам расскажут на курсе повышения квалификации Бухгалтер-2024 ― Главные изменения по налогам, отчетности, ФСБУ, зарплате и воинскому учету». Разберетесь во всех новациях-2024: налоги, ФСБУ, учетная политика, отчетность и воинский учет.
Объявляем новогодний ценопад! До конца года курс можно купить по сниженной цене за 4 990 руб. + месяц Клерк.Премиум в подарок!
Встречайте новый год без профессиональных страхов!
Отчетность в Социальный фонд России
Вид отчетности
Сроки сдачи
Бланк и порядок заполнения
Подраздел 1.1 ЕФС-1 (в части сведений о кадровых мероприятиях за месяц / в части сведений о приеме, увольнении, заключении или расторжении ГПД с физлицом
25.01.2024 /
не позднее дня следующего за днем издания приказа
Приказ СФР от 17.11.2023 № 2281
Примечание: если работник уволился 30-31.12 – сдать форму нужно не позднее 09.01.2024
Подраздел 1.2 ЕФС-1 (в части сведений о страховом стаже за 2023 год)
25.01.2024
Раздел 2 ЕФС-1 (в части сведений о взносах на травматизм за 2023 год)
25.01.2024
Подраздел 3 ЕФС-1 (в части добровольных взносов)
25.01.2024
Начать дискуссию