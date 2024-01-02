Что выбрать предпринимателю в 2024 году: патент или УСН?

Ответ получится у каждого свой, потому как на выбор влияет множество факторов: вид деятельности, размер дохода, регион. Также найдется ещё с десяток персональных причин, почему одна система удобнее другой. Мы составили чек-лист по сравнению двух режимов, с помощью которого к концу статьи поймете, что выгоднее вам.

Вид деятельности

Это один из очевидных критериев, который поможет вам сразу вычислить неподходящий вариант. Для некоторых видов деятельности невозможно купить патент, например:

продажа товаров через маркетплейсы;

продажа маркированной и подакцизной продукции;

оптовая торговля;

розничная торговля или общепит в помещениях площадью более 150 кв.м.

Полный список разрешенных для ПСН видов деятельности содержится в статье 346.43 НК.

По количеству разрешенных видов деятельности ПСН однозначно проигрывает упрощенке. К тому же региональные власти могут ещё более сократить список доступных видов деятельности.

На УСН могут работать практически все ИП. Список запретных занятий находится в статье 346.12 НК.

Регион

Выбор системы налогообложения зависит от места регистрации предпринимателя. Отдельные регионы страны, например такие как, Мордовия, дают хорошие скидки на уплату налогов. Здесь вместо 6% на УСН Доходы нужно платить только 1%, а вместо 15% на УСН «Доходы минус Расходы» — 5%.

С ПСН будет та же самая история, т. е. стоимость будет зависеть от региона ведения бизнеса.

По этим причинам находчивые ИП меняют регистрацию ради налоговой выгоды. Но не обязательно заходить так далеко, проверьте региональное законодательство, возможно в вашем регионе ещё действуют налоговые каникулы для ИП на ПСН или УСН. Тогда для вновь зарегистрированного ИП налоговая ставка в течение двух лет будет нулевой.

Подробности здесь.

Сотрудники

Если в вашем бизнесе не обойтись без наемных сотрудников, то учитывайте следующие ограничения:

средняя численность на ПСН 15 человек по всем видам предпринимательской деятельности (ст. 346.43 НК);

с численностью до 100 человек ставки на УСН сохраняются в первоначальных размерах 6% для «Доходной» и 15% для «Доходы минус расход» (подп. 15 п. 3 ст. 346.12 НК);

для повышенных ставок по УСН – 8% и 20% установлен лимит 130 человек (введен законом от 31.07.2020 № 266-ФЗ);

более 130 человек - УСН использовать нельзя.

Доходы

Между УСН и патентом есть большая разница в размерах допустимого дохода. Владельцы патента могут потерять право на его применение, если доход с начала года превысит 60 млн рублей. Количество купленных патентов на размер ограничения не влияет, 60 млн рублей — это максимальная сумма доходов суммарно по всем патентам.

На упрощенке доходные лимиты в несколько раз выше. С учётом коэффициента-дефлятора на 2024 год (приказ Минэкономразвития от 23.10.2023 № 730) лимиты доходов составят:

не более 199,35 млн рублей для обычных ставок;

не более 265,8 млн рублей для повышенных ставок.

Отчетность

В этом плане упрощенка проигрывает патенту, так как ее применение обязывает не только вести книгу доходов и расходов, но и ежегодно сдавать декларацию. ИП на патенте достаточно вести книгу учета доходов (ст. 346.53 НК).

За сотрудников отчетность сдают ИП, как на патенте, так и на упрощенке.

Размер налога

На итоговую сумму налога повлияет много факторов: каким видом деятельности планируете заняться, в каком регионе собираетесь работать, нужны наемные сотрудники или нет.

Предприниматели на доходной УСН и патенте могут уменьшить налог вплоть до нуля на сумму фиксированных страховых взносов за себя, или не более, чем на 50%, если у них есть наемные работники.

Формула расчета патента проста — берется потенциальный возможный доход и умножается на ставку налога. В общем случае ставка налога — 6 %. А потенциальный доход устанавливают региональные власти. Рассчитать примерную стоимость патента можно с помощью калькулятора на сайте ФНС. Там учитывается региональный фактор, вид деятельности и срок действия Патента.

На УСН «доходы» исчисляют налог с суммы доходов, по ставке, действующей в регионе. На УСН «Доходы минус расходы» налоговая база для исчисления налога по действующей в регионе ставке – разница между доходами и расходами. При этом перечень расходов, которые разрешено учесть при расчете налоговой базы, является закрытым (ст. 346.16 НК), т.е. расходы, которые к предпринимательской деятельности по мнению ФНС не относятся, учесть нельзя.

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УСН или ПСН

При прочих равных условиях патент будет выгоднее, чем упрощенка, когда доход ИП будет больше потенциально возможного, но меньше 60 млн руб. в год.

Упрощенка предпочтительнее, если доход ИП меньше потенциально возможного по патенту. Только учтите, что в бюджет вы заплатите меньше, но для ведения учета, возможно, вам потребуются услуги бухгалтера.