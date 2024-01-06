Какой режим налогообложения в 2024 году могут выбрать ИП и ООО

Неправильно выбранный режим может стать препятствием для развития бизнеса. Излишняя налоговая нагрузка и ограничения в деятельности сведут на нет любую успешную бизнес-идею. Чтобы сделать правильный выбор, нужно учесть множество факторов, плюсы и минусы различных систем. Разберемся, из чего выбирать.

Существующие налоговые режимы

На 2024 год есть из чего выбрать, кроме основного или традиционного налогового режима доступны 5 специальных или упрощенных. Чтобы работать на них, нужно соответствовать определенным условиям, далее ещё вернемся к их особенностям.

Для ИП кроме ОСН доступны:

налог на профессиональный доход (НПД);

упрощенная система налогообложения (УСН);

автоматизированная упрощенка (АУСН) в некоторых регионах страны;

патентная система налогообложения (ПСН или Патент);

Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН).

Вместо ОСН юридические лица могут выбрать только УСН, АУСН или ЕСХН.

Упрощенная система налогообложения (УСН)

Многие предприниматели и юрлица стараются сохранить право применения упрощенки вместо ОСН, потому что она действительно проще и дешевле. В бюджет нужно платить только один налог, и за него сдавать только одну декларацию в год. Налог на имущество платят только собственники, стоимость имущества которых определяется по кадастровой стоимости (п. 2 ст. 346.11 НК).

В общем случае ставка УСН будет зависеть от выбранной налоговой базы:

Доходы умножить на 6% ;

Разницу между доходом и расходом умножить на 15%, но даже если разница будет отрицательной, придется заплатить минимальный налог 1% с доходов.

В зависимости от вида деятельности и региона регистрации бизнеса ставка УСН может снизиться до 0%. Ознакомьтесь с законодательством своего региона, возможно до сих пор действуют налоговые каникулы для ИП или льготы по УСН.

Также существуют повышенные ставки УСН 8% и 20% соответственно, они применяются в случае превышения лимитов дохода и численности, но это всё ещё УСН, а не ОСН.

Упрощенный налог платят тремя авансовыми платежами и одним окончательным платежом за год. Их можно и нужно уменьшать на сумму страховых взносов. На УСН «доходы минус расходы» страховые взносы ИП и сотрудников включаются в состав расходов. Упрощенцы с базой доходы вправе уменьшить начисленный налог:

на 100% (это может сделать ИП в отношении страховых взносов за себя, если у него нет сотрудников);

не более чем на 50%, на страховые взносы, уплаченные за сотрудников.

Чтобы выбрать такой удобный налоговый режим, как упрощенка, нужно одновременно выполнить следующие условия:

наемных работников не более 100 человек для стандартных ставок, и не более 130 человек для повышенных;

годовой доход с учетом коэффициента дефлятора не должен превышать 199,35 млн рублей и 265,8 млн рублей для повышенной ставки;

нельзя заниматься видами деятельности, которые перечислены в п. 3 ст. 346.12 НК (например: производить подакцизные товары, добывать полезные ископаемые);

у организаций не должно быть филиалов и представительств, доля в их уставном капитале других организаций, не должна быть больше 25%, а остаточная стоимость ОС не должна превышать 150 млн руб.

Чтобы выбрать между УСН «доходы» и УСН «доходы минус расходы», постарайтесь представить, какое будет соотношение годовых доходов и расходов. А также надо понимать, сможете ли подтвердить все расходы документально (чеками, товарными накладными, закрывающими актами, путевыми листами и т. д.).

На практике УСН «доходы» будет выгоднее для бизнеса, если доля расходов не превысит 70% от суммы дохода, или есть сложности с получением подтверждающих документов.

УСН «доходы минус расходы» — это классический вариант для розничной и оптовой торговли или общепита. Расходы превышают 70% от оборота, поставщики оформляют все необходимые расходные документы.

Сфера услуг наоборот чаще всего выбирает УСН «доходы», т. к. не имеет нужного количества документов, но может позволить себе установить высокую наценку за свои работы. Разобраться со сложностями упрощенки поможет курс профпереподготовки: «Главный бухгалтер на УСН». После курса вы сможете вести учет на УСН, научитесь применять новые ФСБУ, правильно составлять отчетность, защищать бизнес перед налоговой и избегать многомилионных штрафов. До конца новогодних каникул курс можно купить по сниженной цене за 4 990 руб. Купить курс По итогам обучения вы получите официальный диплом, который будет в госреестре Рособрнадзора.

Автоматизированная упрощенка АУСН

Исходя из названия, очевидно, что АУСН - это УСН, которая рассчитывается автоматически, т. е. без участия налогоплательщика. Но за это удобство нужно заплатить по повышенным ставкам и выполнить определенные требования:

Юрлицо или ИП должны быть зарегистрированы в одном из регионов: Москва, Московская область, Калужская область, Республика Татарстан.

Годовой доход не должен превышать 60 млн рублей в год.

Средняя численность не более 5 человек.

Расчетный счет должен быть открыт в уполномоченном ФНС банке (их пока только 8).

При большом количестве ограничений АУСН имеет множество преимуществ над обычной УСН:

Юрлица и ИП освобождены от всех видов отчетности, в том числе и за сотрудников.

За сотрудников не нужно платить страховые взносы, за исключением взносов на травматизм в фиксированном размере 2 434 руб.

Вести КУДиР не нужно. Все сведения о поступлениях и списаниях с расчетного счета, а также операции по онлайн-кассе, налоговая собирает сама.

Налог на АУСН считается автоматически, т.е. силами налоговых органов. При этом придется смириться с повышенными ставками:

АУСН «доходы» — 8% .

АУСН «доходы минус расходы» — 20%, а минимальный налог 3%.

Патентная система налогообложения (ПСН)

Этот спецрежим могут использовать только предприниматели. Им не нужно проводить расчет доходов и расходов для уплаты налога, вместо этого они покупают по фиксированной стоимости право заниматься определенным видом деятельности.

Перед тем, как решиться и выбрать ПСН, необходимо изучить региональное законодательство. Местные власти вправе, как расширять, так и сокращать список разрешенных видов деятельности, которые перечислены в ст. 346.43 НК , а также устанавливать размер потенциально возможного дохода. От его величины зависит стоимость патента. Кроме этого в формуле присутствует налоговая ставка 6% и количество месяцев, на протяжении которых ИП собирается заниматься выбранной деятельностью.

Если говорить об ограничениях, то кроме ограничение при выборе вида деятельности, существует ещё минимум два:

лимит годового дохода 60 млн рублей ;

число работников не более 15 человек, не считая самого ИП.

Отличным бонус для предпринимателей, выбравших ПСН, является отсутствие налоговых деклараций. Единственное, за что придется отчитываться, наемные сотрудники.

Кстати, ИП могут совмещать УСН и ПСН, т. е. для одной деятельности купить патент, а за другое направление уплачивать упрощенный налог. Но тогда ограничения 60 млн рублей и 15 человек будут распространятся и на деятельность на УСН.

Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)

Самый специальный из спецрежимов, потому что доступен только производителям сельхозпродукции, а также для ИП и юрлиц, которые занимаются рыболовством и животноводством. Подчеркнем, что доля выручки от производства, переработки и последующей продажи сельхозпродукции в общей сумме поступлений должна быть не менее 70%. Перепродажа чужой продукции, как и закупка сырья у фермеров с последующей переработкой, сюда не относятся.

Кстати, только с 2024 года в перечень видов сельхозпродукции добавили продукцию морского зверобойного промысла (постановление Правительства от 03.06.2023 № 924).

Налог ЕСХН взимается в размере 6% от разницы между доходами и расходами. По усмотрению региональных властей ставка может быть снижена до нуля. Кроме этого налогоплательщики обязаны платить НДС. Правда новые сельхозпроизводители получили возможность отказаться от НДС в первом году деятельности. В дальнейшем освобождение будет действовать пока не достигнут порогового значения годовой выручки в 60 млн рублей.

Налог на профессиональный доход (НПД), он же самозанятость

Этот режим начинался, как эксперимент на четырех регионах, но сейчас охватил всю страну. Налоговая разработала простую систему с пониженными ставками, чтобы незарегистрированные предприниматели вышли «из тени». При этом самозанятость могут оформить, как обычные физлица, так и физлица со статусом ИП.

Налоговая ставка от дохода, полученного от физлиц составляет всего 4%, а от юрлиц и других ИП — 6%. Налог рассчитывается автоматически в приложении «Мой налог», которое вместо ККТ формирует онлайн-чеки.

Для того, чтобы сохранить статус самозанятого, нужно обязательно соблюдать следующие условия:

годовой доход не превышает 2,4 млн рублей;

нельзя трудоустраивать работников;

нельзя совмещать с другими налоговыми режимами;

запрещается выполнять агентские услуги и заниматься продажей товаров несобственного производства;

Полный список запрещенных видов деятельности прописан в Федеральном законе № 422-ФЗ от 27.11.2018. В нем также заявлено, что налоговый режим НПД будет действовать до конца 2028 года, о продлении или об окончании эксперимента поправок ещё не было.

Общая система налогообложения (ОСНО)

Все ИП и Юрлица, которые забыли выбрать налоговый режим в первый месяц регистрации бизнеса, или по каким-то причинам не могут выполнить условия спецрежимов, по умолчанию становятся плательщиками налога на прибыль и налога на добавленную стоимость. Кроме этого ОСНО обязывает налогоплательщиков, в том числе ИП, вести налоговый учет. Компании на основании бухгалтерского учета сдают финансовую годовую отчетность. Все налогоплательщики сдают ежеквартальные декларации по налогу на прибыль и НДС.

Для ИП и Юрлиц ставка по налогу на прибыль отличается:

ИП — 13% ; Юрлица — 20% от обычной прибыли и 10% на сверхприбыль.



На основной системе налогообложения не существует освобождения от имущественных налогов. Однако, от НДС при определенных условиях отказаться можно (ст. 145 НК). В общем случае НДС составляет 20%, но в зависимости от категории товара или услуги может принимать значение 10% или 0%.

Разберитесь в деталях и сложностях бухгалтерской и налоговой отчетности на общей системе налогообложения. Пройдите курс повышения квалификации Бухгалтер на ОСНО: налоговая и бухгалтерская отчетность. Получите официальное удостоверение. Ваш работодатель увидит его в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора. До конца зимних каникул курс можно купить по сниженной цене за 4 990 руб. Купить курс

Как выбрать налоговый режим

Мы перечислили в общих чертах все возможные варианты налоговых систем для работы на территории РФ. В первую очередь при выборе режима нужно исходить из существующих ограничений, которые вы по специфике деятельности обойти не сможете. Затем ориентируйтесь на следующие критерии:

регистрируете ИП или компанию;

потребность в наемных работниках;

планируемый оборот торговли;

доля расходов и наличие подтверждающих документов;

регион регистрации бизнеса и местное законодательство;

налоговые ставки и количество отчетности.

Чем меньше отчетности сдавать и меньше видов налогов платить, тем проще работать и ниже уровень налоговых рисков.