Цифра дня. Про налоговый вычет

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Комментарии2
еще не скоро)) применяться будет только при подаче 3-НДФЛ за 2024 г., т.е. в 2025 г.
Можно раньше, по уведомлению вычет получить. Я, правда, не люблю таких торопыг... вечно гемор с этим НДФЛ, особенно если возвращать не из чего.