Цифра дня. Про налоговый вычет

Какую кассу и ОФД выбрать бизнесу в 2024 году

Онлайн-кассу и ОФД обязаны применять все предприниматели и юрлица, кроме тех, чья деятельность попадает под исключения из статьи 2 закона № 54-ФЗ. Если вы открываете бизнес и планируете приобрести кассу, подходите к вопросу тщательно. Грамотный выбор ККТ и ОФД поможет вам упростить работу и избежать проблем с контролирующими органами.